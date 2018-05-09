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6 знаков зодиака, которые невозможно укротить и приручить
Среди всех знаков зодиака, некоторых приручить и укротить попросту невозможно. Они либо слишком своевольны, либо слишком упрямы, либо слишком независимы. Поэтому не тратьте свое время и нервы на бесплодные попытки – вас в любом случае ждёт огромное разочарование. Проверьте себя, относитесь ли вы к этим шести знакам, которые не поддаются дрессировке?
1. Водолей
Приручить Водолея?! Ха-ха! Отличная шутка! Водолей – это тот знак, который сначала будет просто бунтовать, а потом еще и притворится мертвым в надежде на то, что его оставят в покое. Водолей не хочет, чтобы ему подрезали крылья и засовывали в клетку, какой бы роскошной она не была. А если кто-то будет делать попытки его поймать, то Володей сразу же выкинет такого «смельчака» из своей жизни.
2. Весы
Очарование Весов и их общительность могут ввести в заблуждение. Они действительно иногда выглядят так, словно хотят быть пойманными и прирученными, однако это абсолютное заблуждение. Люди этого знака достаточно умны и проницательны, потому Весы рассматривают попытки укрощения как еще одну обычную жизненную ловушку, в которую у них ни малейшего желания попадать. Вы скорее приручите тигра, чем этот знак.
3. Скорпион
Хотите рискнуть? Ваше право – только знайте, что свойства характера типичного Скорпиона делают его совершенно неуправляемым человеком. Во-первых, он ненавидит всё, что его ограничивает, а попытка приручить – это тоже своего рода ограничение. Во-вторых, любой Скорпион себе на уме, поэтому вы никогда не сможете подобраться к нему слишком близко. Итак, если вы думаете о приручении этого знака, забудьте об этой идее. Этого не произойдет.
4. Овен
Овен не поддается приручению из чистого упрямства. Ему нужно всегда быть правым, и он обожает выигрывать. Следовательно, ни о каком укрощении не может быть и речи, потому что для Овна это своего рода проигрыш и сдача своих позиций на милость другого человека. Даже не пытайтесь. Любые ваши попытки поймать его Овен превратит в соревнование, в котором, конечно же, одержит уверенную победу.
5. Стрелец
Вы скорее приручите снежного человека, нежели Стрельца: то есть вы не можете приручить то, что вы не в состоянии поймать. Если бы только Стрелец мог сидеть неподвижно в течение пяти минут, то у вас был бы шанс забросить сети, но пять минут – это слишком долго для человека, который постоянно находится в движении и развивает бурную деятельность. Стрелец не просто неуправляемый, он еще и неуловимый.
6. Близнецы
С одной стороны, Близнецам нравится идея приручения… целых 30 секунд, а затем она им больше не нравится. Этому знаку очень быстро всё наскучивает, чтобы его можно было поймать и усадить рядом с собой надолго. Кроме того, Близнецы еще очень хитры и изобретательны. Это означает, что если вы попытаетесь Близнецов приручить, сей коварный обманщик так запудрит вам мозги, что через какое-то время вы обнаружите, что это он вас укротил
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
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