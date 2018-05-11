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Адский характер: самые злые знаки Зодиака
В нашей жизни иногда встречаются люди, которых хочется обойти десятой дорогой.
Очень часто, узнав знак Зодиака человека, мы понимаем, что негативные эмоции получаем именно от людей, рожденных в определенный день.
Обозреватель составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.
Скорпион
Скорпионы любят выпускать свой гнев на волю. Такие уж они натуры. В моменты ярости Скорпиона не остановить. В моменты ссор и конфликтов они трансформируется в жестокую машину мести. Это наиболее опасный враг, которого вам не посчастливилось получить.
Овен
Упрямый характер делает Овнов одними из злейших представителей знаков. Когда они заводятся, то никого не слышат. Если вам не повезет стать их объектом ненависти, то узнаете, что такое ад от стихии огня.
Рак
Раки очень ревнивы и вспыльчивы. Каждый раз, когда вы пытаетесь оправдаться, они рассматривают это как подтверждение вашей вины. Будьте осторожны с представителями этого знака еще и потому, что они злопамятны и очень редко прощают.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- Обстрелы Донетчины: опубликована новая сводка СММ ОБСЕ10:40
- В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников10:20
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