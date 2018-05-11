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Убьет одним лишь взглядом: под каким знаком Зодиака рождаются самые женственные
Часто бывает, что красивая женщина не кажется другим сексуальной, либо наоборот. И дело здесь в женственности. Которой порой не хватает. Звезды также имеют причастность к этому явлению и астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые женственные среди других.
Уверенными в себе с убийственным взглядом чаще всего рождаются под такими знаками Зодиака: Рыбы, Рак и Весы.
Как это, жить с Рыбами?
Жить с Рыбами - это то, что подходит человеку, который хочет спокойной жизни и максимально расслабленной. Рыбы - очень спокойная леди, настолько теплая, что мужчина рядом с ней практически растает! Она тонкая и чувственная, она сладкая и манящая, при этом смотрит так, что взгляд просто пронизывает вас до мозга костей. Уверенности в себе в ней очень много, при всей мягкости. Рыбы - очень чувствительная, романтичная, любящая, вдумчивая и ласковая женщина.
Прекрасная домохозяйка - Рак
Она настолько прекрасна, что в каждом доме будет просто сладкая жизнь в буквальном смысле. По сути, Рак - это своего рода благодать. Жизнь рядом с ней замечательная, просто прекрасная. Но помните, что такая женщина - очень чувствительна, ей нужна серьезная забота, а также нешуточная привязанность. Очень заботливая и романтичная, очень нежная и ласковая, в чем, безусловно, права, а в чем то загадочная!
Убийственный взгляд - Весы
Какой же у нее взгляд! А как она элегантна! Порой кажется чуть ли не изможденной, которая нуждается в вашей заботе и помощи. Но при этом - безумно красивой, у нее даже текстура кожи удивительная. Девушка-Весы сможет затронуть нужные струны в сердце даже самого неприступного мужчины. И она, понимая, что ее хотят завоевать, становится только еще более чувствительной ...
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, женщина, знаки Зодиака
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- Жебривский устроил ревизию в Мариуполе11:27
- Тело 15-летней: представители СММ ОБСЕ рассказали об убийстве Даши после обстрела на Донбассе11:05
- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- Обстрелы Донетчины: опубликована новая сводка СММ ОБСЕ10:40
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