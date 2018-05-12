12 мая – день, когда можно спастись от девяти напастей

12.05.2018 19:29

Специальные слова заговоров, верили наши предки, помогут побороть болезни, эпидемии, вылечить простуду, бесплодие и даже помешательство.

В эту субботу, 12 мая, в народе отмечается необычный день девяти заговоров. Если точнее, это праздник Девяти целителей. Наши предки верили, что специальные слова, произнесенные в этот день, помогут побороть болезни и эпидемии. Это день памяти девяти мучеников, погибших в III веке нашей эры в городе Кизик за христианскую веру. Похоронили Кизических мучеников недалеко от их родного города, а спустя несколько десятков лет построили храм и перенесли туда мощи святых. С тех пор там стали происходить всякие чудеса: выздоравливали самые безнадежные больные, обезумевшие обретали разум. Древнего города Кизик, который фактически является полуостровом, уже давно не существует. Раньше он находился в Греции, а теперь современная территория полуострова находится на территории Турции.

Заговоры универсальные и "узконаправленные"

Поехать, чтобы поклониться чудотворным мощам может не каждый, но существуют заговоры. Есть универсальный – от девяти напастей. Всего лишь нужно в полдень стать на открытой местности, раскинуть руки, подставить лицо теплому ветерку, солнышку и произнести.

"Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел". Такой способ поможет набраться сил и здоровья на целый год.

Над тяжело больным человеком читали самый сильный, особенный заговор.

"Девять мучеников, помогите, от раба Божиего (имя) все болезни уберите. Чтобы кости его не ломило, чтобы его не знобило, чтобы не томило да с ноженек не валило – в землю-матушку не сводило. Мое слово замком семиключным закреплено, ключи в море, в океане, у Нептуна в кармане".

Дальше больного нужно хорошенько окропить святой водой и отправить спать. Когда человек проснется, ему должно стать намного лучше.

Или же вот специальный заговор от простуды, который помогает при насморке, боле в горле, кашле. Заварите чай из девяти собранных на рассвете трав: корня алтея, багульника, мать-и-мачехи, одуванчика, окопника, иван-чая, ромашки, листьев черники и калины. Затем произнесите:

"Чай целебный, от простуды-простудной меня очисти, от мокроты носовой защити, от горловой боли спаси. Пусть они все в лес густой уйдут, а дорогу ко мне забудут. Так тому быть. Так тому бывать". Отвар нужно выпить, естественно без конфет, печенья и другой "закуси".

Отогнать завистников, превратить черную полосу в белую помогут другие слова. Вначале только нужно собрать семь лечебных трав: зверобой, плакун-трава, девясил, тысячелистник, крапива, чертополох, мята и заговорить их:

"Травки волшебные, помогите, согласие в доме восстановите. Будем жить душевно, пусть злобному человеку вернется его скверна. Девять целителей на помощь придут, мир в семью принесут". Заговоренный букетик пусть стоит в доме и радует.

Ритуал от неприятностей

Чтобы невзгоды прошли стороной, нужно 12 мая найти поляну, окруженную деревьями, встать посередине и начать крутиться по часовой стрелке, приговаривая заклинание:

"Деревья большие, стволы крепкие, заберите мои невзгоды к себе. Как ветер придет, он их от вас заберет, в пыль превратит, в землю закопает. Чтобы их никто не нашел никогда, и не пришла больше никакая беда".

Затем надо уйти, не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая, а по приходу домой трижды умыться святой водой.

В день Девяти целителей наши предки старались не ссориться и прощать старые обиды. Если конфликта избежать не удалось, помочь просили икону Божией Матери.

Сны – вещие, трава - целебная

Сны, который приснились в ночь с 11 на 12 мая, советуем запоминать, они вещие. Чистое озеро во сне сулит здоровье; сеять муку означает слепоту в старости; приказывать строгим тоном – потерять уважение. А вот если во сне ссоритесь с мужем – это к семейному счастью. Чем громче ссора, тем больше счастья. Во сне можете даже посуду бить и смахивать не темпераментную итальянскую семью. Натирать мебель - к расставанию с близким человеком.

Кстати, бездетным парам День Кизических мучеников тоже может помочь, а точнее, направить к ним долгожданного "аиста". Главное - правильно выполнить специальный обряд. Раньше 12 мая супруги находили поле, где растет много трав, собирали их в простыню, на которой стали три дня подряд и застилали свое ложе. Спать на такой простыне нужно семь ночей. Тогда уж точно получится зачать малыша.

Приметы в день Девяти целителей

Звездное небо 12 мая – вестник урожайного года.

Яркое солнце на восходе – к теплому лету.

Если гроза перед ливнем, то дождить будет долго.

12 мая иволга по-кошачьему кричит – к дождю.

Затяжные ливни сулят муравьи, перебравшиеся на сухую землю.

Много майских жуков – ждите засушливые дни.

Ольха быстрее березы распустилась – к дождливому лету, наоборот, – к засушливому.

Ветер 12 мая южный – к урожайному году, северный – к непогоде, которая продлится 10 дней, восточный – к урожаю плодовых, западный – ягод будет в изобилии.

Того, кто родился 12 мая, в жизни ожидает 9 испытаний.

Роженице в этот день надо помолиться святому, чье она имя носит, тогда роды пройдут легко.

Свадьба в этот день сулит спокойную и долгую семейную жизнь.

В день Девяти целителей без необходимости лучше не шить, иначе можно удачу свою зашить.

Пчела 12 мая жалит – от девяти недугов спасает, оса – девять недугов несет.

Тот, кто в этот день корнеплоды, тот зимой голодным не будет.

Гадания на 12 мая

Гадать можно хоть целый день. Зачесался нос, споткнулись, чихнули или зевнули - все это может ответить на вопрос или предсказать будущее. Например, если споткнуться о порог, когда выходите из дома, это к неудаче в пути. Нет разницы, подвела вас левая или правая нога. Что касается случая, когда вы споткнулись на дороге, и подвела вас правая нога, то тут все зависит от числа вашего рождения. Допустим, если у вас четное число, то споткнуться на правую ногу будет счастливой приметой, а на левую ногу – к неудаче. И совсем наоборот, если вы родились в нечетную дату.

Источник: kp.ua