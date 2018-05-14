Поводы для ссор у представителей знаков зодиака

14.05.2018 08:20

Знать, как ссорятся знаки Зодиака, конечно, полезно, но лучше понять причины, по которым возникает конфликт, и постараться избежать его.

Овен

Овны — настоящие лидеры и первопроходцы, поэтому они не любят, когда кто-то лезет в их жизнь без разрешения. Так что не пытайтесь советовать Овну, как правильно жить. Они заводятся с пол-оборота, натуры вспыльчивые и раздражительные. Их может разозлить даже безобидная шутка, но больше всего их выводит из себя:

навязчивость — не надоедайте Овну, в ваших отношениях упорствовать может только он;

несобранность — неужели так сложно жить по сценарию, который для вас создал Овен;

несамостоятельность — Овен, конечно, поможет вам, если вы к нему обратитесь с просьбой, но смотреть он будет на вас как на недоразвитого ребенка;

плохие запахи — если ваш аромат не придется ему по вкусу, то лучше исчезните из поля зрения;

чужой авторитет — не дави на меня, а то я задавлю тебя;

несправедливость — истинный Овен — воин в душе, поэтому он самоотверженно бросается защищать слабых;

однообразие — он расстанется с вами, если вы перестанете его удивлять, и ничего не дрогнет на его лице;

воспоминания о прошлом — целеустремленный Овен, который бежит вперед, даже не хочет слушать ваши рассказы о том, как раньше было хорошо.

Телец

Тельцам не нравится, когда люди не разделяют их взгляды на жизнь. Конечно, они стараются избежать таких разговоров и открытых конфликтов, но учтите, что разгневанный Телец будет рвать и метать, пока не услышит, как надломились ваши принципы. Чтобы не нарваться на ссору с Тельцом:

не давите на него — не говорите ему, что делать, и он не скажет, куда вам нужно идти;

не подгоняйте Тельца — он все перепутает, собьется, и потом всю жизнь будет винить в этом вас;

Тельцы презирают людей без чувства стиля, поэтому будьте на высоте;

скучные и молчаливые собеседники заставят земной Знак занять оборонительную позицию, возникновение конфликта тут неминуемо;

не спорьте с Тельцом, в споре рождается истина, а у него она уже есть — своя;

неряшливость — ну в самом деле, пещерные времена уже давно остались в прошлом;

не маячьте у Тельца перед глазами, лучше помогите им, будьте полезны;

типичные Тельцы не привыкли суетиться — зачем торопиться, если можно не торопиться;

проявление нежных чувств бесит Тельцов — как ни странно, они не поклонники телячьих нежностей.

Близнецы

Очевидно, что Близнецы должны сиять ярче всех звезд. Не пытайтесь их затмить. И учтите, что их раздражает:

чужое неуважение — Близнецы любят быть в авторитете;

неторопливость — не тормози, будь активен;

Близнецы идеальны, такими они родились. Не указывайте на недостатки, которых нет;

затянутые истории — Близнецы плохие слушатели, потому что только вокруг них кипит настоящая жизнь. Им и без вас о многом нужно успеть рассказать;

стереотипы и рамки — не ставьте Близнеца в угол;

бессилие — слабые личности для них — люди второго сорта;

тайны — сейчас ты мне все рассказываешь сам, либо я устраиваю допрос.

Рак

Типичный Рак в какой-то мере ханжа. Но за его лицемерием скрыта тонкая, ранимая душа. Конечно, вы об этом не узнаете, если начнете выяснять отношения. Не ссорьтесь с Раком, иначе вы можете стать для него злейшим врагом или случайно довести до слез. Избегайте поводов для ссор:

показуха — Раки не любят, когда хвастаются, пытаясь всем видом показать, кто тут герой;

откровенные разговоры — зачем ты изливаешь мне свою душу? Все равно не дождешься моих секретов;

мольбы о помощи — не проси помощи, помоги себе сам, у меня, в конце концов, своя жизнь;

не заставляйте Раков идти вперед — им комфортнее делать сто шагов назад;

прилюдные поцелуи —какая вульгарщина!

бурное проявление эмоций — Раки скрытны и их раздражает, что другие не могут так же мастерски держать себя в руках, как они;

безответственность — если не сделал, зачем говорил?

Лев

И с представителями кошачьих можно ужиться в одном помещении, если вы не будете ставить себя выше их. Больше всего их выводит из себя неприкрытая лесть и откровенная ложь. Львы ненавидят, когда их хотят выставить за дураков, а еще:

отсутствие чувства юмора — всем нравятся шутки Льва;

постоянные жалобы — жизнь всегда можно изменить к лучшему, но не нытьем;

жадность — великодушные Львы вправе требовать от людей щедрости к их персоне;

чужие прикосновения — к царской особе нельзя подходить слишком близко, вы позволяете себе лишнее;

зависимость — Львы, как и кошки, гуляют сами по себе. Их нельзя лишать свободы;

недоверие — если решил доверять, доверяй до конца, ревнивых просьба не беспокоить;

хамство — Львы ненавидят грубиянов и не прощают своих обидчиков;

навязчивость — личное время для Льва — святыня. Они сами решат, когда с вами поговорить;

сплетни и разговоры за спиной — лучше быть переносчиком оспы, чем додуманной информации.

Дева

Дева — эталон аккуратности. Своим занудством они могут вывести из равновесия кого угодно. Не поддавайтесь на эти провокации, воспринимайте Дев такими, какие они есть. Вам пригодится список вещей, раздражающих их:

волосы в ванной или на расческе — «это отвратительно» — кричит Дева;

небрежный внешний вид — ваша одежда и обувь — зеркало души, по крайней мере, в этом уверены Девы;

отсутствие гостеприимства — Девы всегда рады гостям и требуют для себя такой же пышной встречи;

лишние вопросы — если я захочу — все расскажу, не надоедай;

шум — никто и ничто не имеет никаких прав отвлекать Дев от их собственных мыслей, а думают они постоянно;

резкий запах — Девы, конечно, не против видеть то, чем они дышат, но это уже слишком;

дешевая еда — путь к сердцу Девы лежит через желудок;

приставания — только тронь, я тебя засужу.

Весы

Дружелюбные создания совсем не умеют спорить и конфликтовать, но это не значит, что они не смогут за себя постоять. Им неприятна чужая грубость, злость, жестокость. В этом случае они просто вычеркнут вас из списка людей, с которыми хотят общаться. А чтобы лишний раз не тревожить гармонию в душе Весов, избегайте следующего:

старомодность — Весы любят людей, которые идут в ногу со временем;

не заставляйте Весов выбирать, они и так переполнены внутренними конфликтами и противоречиями;

неромантичная атмосфера — не в моих правилах соглашаться на свидание во всяких пельменных и пирожковых;

жадность — Весы любят, когда на них тратят много денег;

холодность — не будьте с ними равнодушны, такого замечательного человека нужно постоянно подпитывать вниманием;

отсутствие эстетичности — если рядом с ними есть что-то некрасивое, Весы разозлятся. Мир, по их мнению, должен быть прекрасным со всех ракурсов;

конфликты — среди спорящих собрались дураки;

не мешайте Весам жить полной жизнью, только они вправе решать, как жить и как умереть;

занудство — Весы любят потешных людей и веселье, все остальные могут даже не занимать очередь.

Скорпион

Разозлить Скорпиона может любой, кто посягает на его свободу и призывает к порядку и дисциплине. А еще они ненавидят:

легкомыслие — Скорпионы тем и отличаются от других, что носят внутри себя огромный внутренний мир и ценят похожих на себя;

предательство — этого вам он уж точно никогда не простит. Кто предал — тот слабак;

противоположное мнение — в мире есть только два мнения: Скорпиона и неправильное;

советы — этот Знак Зодиака сам знает, что и для чего ему надо в жизни;

лицемеров — пороками людей нужно пользоваться, а не обсуждать их слабости за спиной;

осуждение — не следи за моей жизнью, следи за своей;

долгие размышления — либо ты действуешь, либо нет;

жалость — последнее чувство, Скорпионы никого не жалеют. Наверное, именно поэтому им удается так искусно мстить;

мечтания — только реальные цели и посильные задачи, никаких «воздушных замков».

Стрелец

Представители созвездия Стрельца не любят конфликтовать и всегда стремятся нормализовать отношения, потому что привыкли быть душой компании. Но долго терпеть тех, кто светит ярче, чем они, не будут: взорвутся и наговорят кучу гадостей. И конечно, они ненавидят, когда:

кто-то знает больше, чем они — чужая эрудированность мешает Стрельцам быть мыслителями и эрудитами;

кто-то привлекательнее их — Стрельцам важно быть в центре внимания, поэтому рядом с ними обязательно должен быть кто-то менее красивый, чем они;

невыполненные обещания — если ты дал слово, то выполни его любой ценой;

ничтожность — я покажу, что тебе делать, чтобы стать сильнее;

тоска — в Стрельцах гипертрофированно чувство оптимизма, они на дух не переносят депрессивных людей;

советуют — Стрельцы сами знают, где право и лево;

самостоятельность — если вы независимы, Стрельцы могут впасть в уныние, вы же лишаете его главного оружия — возможности манипулировать.

Козерог

Козероги представляют большую опасность, если с ними начать дискутировать. Они ценят людей, которые чего-то добились, и обязательно укажут на вашу некомпетентность. Они также поругаются с вами, если у вас:

низкое положение в обществе — все мы рождены в равных условиях, а ты ничего не добился;

нет четких целей — Козероги уважают только тех, кто знает, чего хочет от жизни;

навязанное мнение — оставь свои стереотипы при себе, никто никому ничем не обязан;

непредсказуемый характер — у Козерога все уже распланировано на сто лет вперед, они не любят людей, которые нарушают их планы;

повышенное любопытство — я живу своей жизнью, ты живешь своей, мы друг другу не мешаем;

сильные чувства — чужая любовь пугает Козерогов, это слишком грубо — посягать на их планы, жизнь и свободу;

болтливый язык — если Козерог захочет кого-то послушать, он начнет говорить сам;

лень — трудись, как я, либо прощаемся.

Водолей

У Водолеев многое зависит от настроения, поэтому они ведут себя несколько неоднозначно, когда дело доходит до ссоры. Но чего они не простят вам, так это жестокости и деспотизма. Они будут защищать свою свободу любой ценой. А еще не пытайтесь делать то, что может испортить ваши с Водолеем отношения:

измена — они многое прощают людям, но только не предательство — это разобьет либо их сердце, либо ваше лицо;

ограничения — во всем должно быть право выбора, если нет — то я отказываюсь жить в этой клетке;

намеки на недостатки — не тыкайте Водолея носом в его недостатки, он и сам о них прекрасно знает;

животное в доме — Водолеи в большинстве своем страдают аллергией, поэтому шерсть дома вполне может стать причиной ссоры;

лесть — свои навыки обольщения лучше практиковать на ком-нибудь другом;

просьбы в долг — у меня самого нет;

шумные соседи — нет ничего страшнее, чем разбуженный Водолей, такой и убить может;

скептицизм — если ты не видел духов, это не значит, что их нет.

Рыбы

Миролюбивые Рыбки начинают говорить тогда, когда уже нет сил терпеть. Фактор раздражения Рыб — чужая необязательность. Обмани хоть раз надежды водного Знака, и сразу попадешь под раздачу. А еще их выводят из себя:

безответные чувства — Рыбы не будут играть в одни ворота: либо отвечай взаимностью, либо давай прощаться;

маленькая ложь — нет ничего сильнее, чем интуиция этого Знака, поэтому всегда говорите правду;

чужие сомнения — Рыбы не перестанут с пеной у рта доказывать свою правоту, даже если весь мир будет против них. Пока не поздно, согласитесь с ними;

алкоголизм — не любят Рыбки тех, кто злоупотребляет огненной водой;

глупость — ты впустую тратишь мое время, если даже не знаком со школьной программой;

грязная посуда — даже будучи в гостях, Рыбы могут указать вам на такое «свинство»;

неблагодарность — спасибо хоть и не положишь в карман, но услышать бы хотелось

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на tu-baginya.pw



