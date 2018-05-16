Лучший муж по знаку зодиака

16.05.2018 08:00

Рейтинг мужей по знаку зодиака: кто лучший?

12 место — Близнецы

Это муж, который как бы есть, но в то же время его как бы и нет. Причем нет его именно тогда, когда он очень нужен, а когда не нужен — вот он весь твой, дорогая. Со всеми сопутствующими радостями типа карточных долгов, пятидневного запоя и беременной любовницы. Он соскучился и пришел покушать. Кстати, не одолжишь денег? В общем, терпеть этот кошмар в качестве мужа можно только по трем причинам: 1) он — бог секса; 2) он необычайно умен и феерически остроумен; 3) он — бог секса. Да, он дважды бог!

11 место — Рыбы

Если муж-Рыбы чего-то хочет, надо это ему немедленно дать. А хочет он дикого, безудержного секса, борща, на ручки и к маме. Причем одновременно. Собственно, с Рыбой так и надо жить — быть ему заботливой мамочкой. Заботливой и строгой мамочкой, которая вовремя отшлепает этого паршивца, когда он опять начнет хныкать и топать ножками. С другой стороны, в мире нет мужей, которые были бы так преданы своим женам, как Рыбы. И захочешь выгнать его к чертям свинячьим — так фигушки.

10 место — Стрелец

Стрелец — идеальный муж: романтичный, но практичный, мужественный, но нежный, прекрасный любовник и заботливый отец, жить с ним легко и приятно. Если, конечно, закрыть глаза, заткнуть уши, а ртом говорить «Я в домике!» и искренне в это верить. Говорят, некоторые жены Стрельцов таким образом умудрялись не замечать любовниц мужа даже в собственной кровати. Правда, рано или поздно Стрелец все равно решит, что ему стало невыносимо скучно и решит жениться еще раз. Так что перед свадьбой нужно проверить его паспорт: если твое место в череде его жен пятое или шестое, то все ок. Есть шанс, что ему уже стало скучно все время жениться.

9 место — Скорпион

Муж-тиран. Есть два мнения: его и неправильное. Жене с неправильным мнением мигом подарит путевку в благоустроенную по последнему слову техники Преисподнюю. Жене с правильным мнением оборудует личный прижизненный рай — с блэкджеком и плюшками. Лайфхак: правильное мнение совершенно необязательно на самом деле иметь. Главное — достаточно вдохновенно высказывать. Все остальное тоже нужно делать вдохновенно, включая исполнение супружеского долга, варку борща, а так же наведение и поддержание порядка в доме, в жизни, и в трепетной душе Скорпиона. У него там, кстати, дверь в Свинарнию.

8 место — Рак

Образцово-показательный муж, эталон из палаты мер и весов: симпатичный и харизматичный добряк, способный влюбить в себя с первого взгляда весь отряд приподъездных бабушек; ответственный муж и отец, который точно знает, что обязан содержать семью, но воспитывать детей и заниматься бытом тоже обязан. Жену обожает, носит на руках и балует подарками. Правда, только на публике. Дома падает на диван, открывает пиво, включает телевизор и превращается в тыкву. Если тыквы на диване почему-то нет, значит, она укатилась налево. Но, правда, жена об этом никогда не узнает — этого у Рака не отнять.

7 место — Овен

Скандалист, эгоист, мот, грубиян и свинья. Эталонный «настоящий мужик» — вонюч, волосат, ликом страшен, желудком лужен. Под его любимым диваном можно найти не только грязные носки и недоеденную пиццу, но и похмельного Димона. Что значит, «кто такой Димон»? Это же его лучший друг! Вчера познакомились.. В приступе гнева способен забить Димона насмерть чайным пакетиком. Категорически не рекомендуется оставлять Овна на хозяйстве с детьми и котами, потому что дети и коты не умеют грызть замороженные пельмени. Но зато Овен уверен, что у него лучшая в мире жена, и всем об этом рассказывает. Милый, милый.

6 место — Водолей

Почетное центральное место достается Водолею — болванке отличного мужа. Сама по себе эта деталь ничего не требует и никаких неудобств не доставляет: приносит скромную денежку, подъедает позавчерашний борщ и безропотно моет кошачий лоток. Все остальное время проводит во внутренней Монголии, закапывая воображаемые пиастры на Поле Чудес. Но если вооружиться топором и напильником, можно доработать болванку до эталонного богатенького Буратины. И, что показательно, неприхотливость, легкий характер и чувство юмора при этом никуда не денутся.

5 место — Телец

Преданный и заботливый муж. Все в дом, все для семьи — для драгоценной женушки и любимых карапузиков. Никогда не предаст. Никогда не изменит. Миролюбив и спокоен, если не доводить его до ручки. Так что если знаешь, где у него ручка, можно безнаказанно выносить ему мозг десятилетиями. Он в ответ принесет в клювике всю зарплату, а еще вкусняшки и подарочки (полезные). Неприхотлив совершенно — ничего не требует и всегда всем доволен. Верный, терпеливый, добрый, невыносимо тоскливый занудный бобер.

4 место — Весы

Мистер Романтика. Неважно, сколько лет он женат, хоть пять, хоть двадцать пять — он все равно будет ежедневно признаваться своей милой в любви, дарить ей алые розы, подавать кофе в постель и преподносить сюрпризы без повода. Супружеский долг выполняет лучше, чем специально обученный Близнец, при этом остается верен жене, пока смерть не разлучит их. Загадочную женскую душу видит насквозь, так что ему не надо ничего объяснять, он все сам понимает. Супер-муж, способный превратить жизнь жены в романтическую сказку. Но вот мыть за собой тарелку, что характерно, так никогда и не научится.

3 место — Козерог

Почетное третье место достается Козерогу — мужчине, за которого непременно нужно выйти замуж, если посчастливилось с ним встретиться. Правда для начала придется загрызть десяток-другой конкуренток, потому что Козерог — это просто ходячий набор мужских достоинств: умен, хорош собой, честен, обаятелен и добр, и, что самое главное, Козерог сохранит все эти качества до глубокой старости, не превратившись в брюзгу и зануду. Недостаток у него только один — жениться Козерог категорически не хочет. Вообще никогда. Но если уж он это сделал, считай, у тебя теперь есть личный супергерой. Человек-Стабильность.

2 место — Лев

Муж — покровитель. Такой папик. Женятся Львы исключительно на редких красавицах — или на женщинах, которым удается убедить Льва в том, что они редкие красавицы (это нетрудно). Опекает жену, как ребенка, балует подарками, носит на руках и водит за ручку туда, куда ей почему-то идти не хочется. Выйти замуж за Льва — это как удочериться, только со всеми плюшками, положенными законной жене, и без наказаний, положенных непослушной дочери. Правда, за это придется неустанно Львом восхищаться. Если Льва вовремя не восхвалить — он чахнет, как цветок без воды: у него все опадает, и Орган Доблести — в первую очередь. Впрочем, разве в этом семейное счастье, да?

1 место — Дева

Доставайте носовые платки, дорогие товарищи женщины: муж-Дева — это воплощенный мистер Дарси. Умен, хорош собой и прекрасно воспитан. Хорошо зарабатывает, великолепно готовит, не шарахается от пылесоса и лучше всех выращивает младенцев. Муж-Дева — это надежный партнер, который никогда не предаст, внимательный и нежный любовник и лучший друг, которому не надо ничего объяснять. А теперь — страшная правда: в силу безграничного внутреннего благородства Дева всегда женится на самом безнадежном случае, потому что: «Эта дура без меня пропадет». Так что шансов у тебя примерно ноль, если ты, конечно, не воплощенная Бриджит Джонс

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 3 кокетки — женское счастье



