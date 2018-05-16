Самые опасные женщины - разлучницы по Знаку Зодиака

16.05.2018 09:45

Причины мужской неверности могут быть самыми разными. Но ни один любовный треугольник не может существовать без другой женщины, которая является вашей соперницей.

Предлагаем вам изучить краткое описание разлучниц всех зодиакальных знаков.

Разлучницы стихии Воды

Это самые опасные разлучницы из всего гороскопа. А все потому, что они очень романтичные и эмоциональные, загадочные и сексуальные.

Скорпион — самая опасная разлучница среди всех знаков Воды!

Это действительно роковая женщина, сексуальная и умная одновременно. Победить такую соперницу очень сложно: мужчина практически моментально становится ее жертвой. Женщина-Скорпион — прирожденный психолог и манипулятор. Она сразу видит слабые стороны и бьет по ним. Главный недостаток такой разлучницы — ее меркантильность. Докажите ошалевшему от эмоций мужчине, что больше всего она ценит его за деньги, и “скорпионша” тут же потерпит фиаско.

Рыбы — настоящая русалка!

Ее сильными сторонами являются ум, интуиция и чувственность. Но есть у этой разлучницы и слабые места — влюбчивость и непостоянство. Она совершенно не умеет долго любить одного мужчину. Даже на расстоянии и платонически. Поэтому вам нужно только открыть мужчине глаза на ее неверность. И их роман закончится, так и не начавшись.

Рак умело носит маску ангела во плоти.

В глазах мужчин выглядит вечной девочкой, скромной и беззащитной. Рядом с ней любой мужчина, даже самый слабый, ощущает себя, как минимум, Геркулесом. Такую соперницу нужно спровоцировать — когда маска слетит, проявится ее истинная природа. Разлучница-Рак в борьбе за мужчину ведет себя слишком хладнокровно и совершенно не знает стыда. Увидев ее истинное лицо, мужчина сам сбежит куда подальше.

Разлучницы стихии Огня

Эти женщины любой ценой стремятся к независимости. И хотя они уверены, что это их сила, свободолюбие часто поворачивается к ним обратной стороной медали. В результате, среди огненных дам много одиноких и разведенных женщин, что делает их потенциальными участницами любовного треугольника.

Стрелец — самая расчетливая разлучница из огненных знаков Зодиака.

Она ловит мужчин на взаимопонимание и сочувствие. Женщина-Стрелец всегда готова выслушать все его жалобы и никогда не вешается на шею. Такую соперницу можно победить только независимостью и остроумием. Ее самая большая слабость — непреодолимое желание контролировать мужчину. Хотите победить соперницу? Не уподобляйтесь ей, задавая мужу кучу неудобных вопросов — где, когда и с кем был? Ведите себя спокойно и чуточку прохладно. Такой контраст пойдет вам только на пользу.

Овен — самоуверенная и грубоватая разлучница.

Эта охотница и амазонка всегда ведет себя очень активно, умело арканя вашего мужчину, как необъезженного мустанга. Как с ней бороться? Просто выведите ее из себя — в гневе и припадке агрессии она перестает стесняться в выражениях, что выглядит просто отвратительно. Подобная тактика быстро откроет мужчине глаза на истинную сущность вашей соперницы.

Львица — завидует удаче и обаянию, успеху и обеспеченности.

Если она положила глаз на чужого мужчину, значит, ей не везет в личной жизни. При любой неудаче с нее очень быстро слетает весь лоск, и она превращается в вульгарную бабу с рынка. И еще: если ваш муж позарился на такую даму, значит, ему не хватает в вас яркости и величия. Смените имидж хотя бы на время!

Разлучницы стихии Земли

Такие женщины очень упрямы. Они идут к намеченной цели, словно танковая дивизия. Они осторожны и тактически сильны. При необходимости бесконечно долго могут выжидать и сидеть в засаде, просчитывая каждый шаг.

Телец — это Женщина с большой буквы.

Но за ее внешней женственностью, ухоженностью и аккуратностью всегда прячется тщательно продуманная стратегия. Она умеет вовремя отступить, выжидая более удобный момент для атаки. Но вот с фантазией у нее большие проблемы, поэтому самым лучшим оружием против такой соперницы является время. К тому же, женщина-Телец слишком настойчиво требует стабильности, а это способно отпугнуть любого мужчину.

Козерог — крайне редко оказывается в роли разлучницы.

Козерожки вряд ли станут сражаться за мужчину — у них совершенно иные жизненные ценности, которые с ранней юности четко расписаны и разложены по полочкам. Женщина-Козерог скорее согласится на брак, предложенный родителями, чем на войну за чужого мужчину.

Дева — тоже редкий вариант в адюльтерах.

Эта женщина слишком правильная для того, чтобы быть любовницей. Вряд ли ваш муж всерьез увлечется такой особой. Но если уж это случилось, бороться с ней бесполезно — значит, у них настоящая любовь!

Разлучницы стихии Воздуха

Представительницы стихии Воздуха становятся разлучницами на почве личных неудач. Их главная проблема заключается в том, что в любом мужчине они сначала видят супермена, но при его ближайшем рассмотрении испытывают сильное разочарование. Чужой муж для таких женщин — настоящая загадка, поэтому чаще всего ими движет острое любопытство.

Весы — эта разлучница опасна своей дипломатичностью и интуицией.

Такая особа искусно плетет интриги, но никогда не проявляет инициативу первой. Больше всего такая соперница боится прямых претензий и нападений, а также откровенных разговоров на тему “Что тебе нужно от моего мужа?”. Она не боец, поэтому сразу уйдет в сторону. На поиски кого-то более свободного…

Близнецы — соперница несерьезная.

Она не станет долго бороться с вами, ведь на ее горизонте уже показался новый объект! У такой разлучницы большие проблемы с постоянством. Если ваш муж потянулся к такой женщине, считайте, что она его просто приворожила… Все равно надолго ее не хватит!

Водолей — самый редкий тип среди разлучниц.

Такая женщина очень демократична. Она больше нуждается в мужской дружбе, чем в том, чтобы любой ценой отбить чужого мужа. Умышленно разбивать отношения Водолей не станет — уж слишком это хлопотное дело. К тому же у нее и так всегда хватает поклонников.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 3 кокетки — женское счастье



