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Лучше обходить десятой дорогой: самые опасные знаки Зодиака
Иногда мы чувствуем, что рядом с нами находится человек, которому лучше не доверять.
Астрологи считают, что следует доверять не только интуиции, но и сверять ощущения с характеристиками знаков Зодиака.
OBOZREVATEL.UA составил список тех знаков, с представителями которых лучше быть осторожным.
Весы
Весы опасны из-за своей расчетливости. Они умеют оценить ситуацию и найти слабые точки своей жертвы, чтобы изыскано сделать ей больно. Весам лучше не раскрывать тайны и не доверять после первого же знакомства.
Если вас все-таки угораздило попасть в капкан Весов, то постарайтесь соблюдать спокойствие и постепенно свести общение на нет.
Овен
Овны очень любят себя, потому их цели оправдывают средства. Они могут пойти на хитрость и обман, не обращая внимания на последствия. Самый верный способ вывести их на чистую воду — показать, что вы не боитесь.
Если вы сомневаетесь, собираются ли вам причинить зло, лучше перестрахуйтесь и не посвящайте Овны в свои планы.
Рак
Раки нетерпеливы, потому после содеянного часто признают свою вину, что не снимает с них ответственности. Их наглость может вывести из себя даже самого спокойного человека.
Лучшим способом обезвредить Рака является, как ни странно, атака. Скажите прямо, что будете мстить в ответ и у обидчика может пропасть желание строить козни.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- Обстрелы Донетчины: опубликована новая сводка СММ ОБСЕ10:40
- В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников10:20
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