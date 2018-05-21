Какие знаки зодиака обладают сильной энергетикой

21.05.2018 14:35

Порой мы замечаем, что у некоторых знаков зодиака энергетика будто бы преобладает над нашей. И конечно, хочется и узнать силу своего знака, и найти чужие слабости. О том, какие знаки зодиака имеют сильную энергетику пишет Dailyhoro.

Овен: пожалуй, самые активные из огненных знаков зодиака. Их энергетика по сути неугасаема. Они родились лидерами.

Лев: мягче Овнов, отличаются большей методичностью. Управляются Солнцем, и традиционно считается, что их спутник - это удача.

Стрелец: их энергетика не равномерна: обычно они могут неожиданно вспылить и также неожиданно остыть. Но они всегда бьют четко в цель.

Телец: они заметнее остальных притягивают семейное благополучие и стабильность, хотя порой обладают взрывным характером. Их сила - в надежности.

Дева: не даром рядом с этим знаком в зодиакальном кругу находятся Весы: это очень напоминает богиню справедливости Фемиду. Они действительно справедливы и крайне трудолюбивы.

Козерог: пожалуй, у представителей данного знака больше других в этой группе проявлено качество лидера, пусть оно иногда подразумевает и скрытое лидерство. Перфекционисты по натуре, они не останавливаются перед достижением цели. Порой им не хватает удачи, но есть несколько методов, благодаря которым можно настроить себя на положительный день.

Близнецы: всегда удивляют своими мыслительными способностями и нередко проявляющимся умением выполнять несколько дел одновременно. Порой кажется, что рядом с вами не один человек.

Весы: высшее проявление красоты и мудрости, приправленное артистизмом. Весы лучше других умеют быть беспристрастными и рассматривать ситуацию максимально полноценно. До тех пор, пока не задеты их чувства.

Водолей: у представителей данного знака крайне нестандартное мышление, они - движущая сила прогресса. Их непрактичность может раздражать, но во многом именно благодаря Водолеям в мире происходит обновление.

Рак: энергетика направлена на защиту. Она действует постоянно: в первую очередь его непробиваемая скорлупа оберегает самого Рака, а при экстренных ситуациях он способен эффективно защитить близких.

Скорпион: это - самый пробивной из всех знаков воды и при том совершенно неуправляемый. Вся его энергетика направлена на разрушение. Более того, они способны как никто эффективно хранить замыслы и маскироваться.

Рыбы: часто говорят, что представители данного знака склонны обладать паранормальными способностями. Они лучше всего сливаются с имеющейся обстановкой и ситуацией, а также глубоко понимают на интуитивном уровне чувства другого человека.

Источник: https://from-ua.com