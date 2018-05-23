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Единственный Знак Зодиака с твердым характером, мощной энергетикой и несгибаемой силой воли
У каждого знака Зодиака есть свои сильные стороны. У кого-то добрая душа, у кого-то — всегда удача в кармане. А какой же знак самый сильный и нерушимый в своих решениях?
В современной жизни часто приходится доказывать свою позицию, противостоять неприятностям и при этом выглядеть так, как будто собираешься сниматься в голливудском фильме. С такой задачей может справиться не каждый, ведь это очень тяжело.
Но кто действительно отличается твердым характером, мощной энергетикой и несгибаемой силой воли, так это Скорпионы. Его называют самым сильным среди знаков Зодиака и этот титул он действительно заслужил.
Сила и мощный эмоциональный заряд Скорпионов во многом определяются планетой Плутон, под покровительством которой они находятся. За счет ее влияния Скорпионы не признают никакой слабости — ни в себе, ни в других людях. И даже если в их душе есть какое-то «белое пятно», они не успокоятся пока его не уберут.
Из большинства Скорпионов получаются отличные руководители. Ведь люди, рожденные под этим знаком, зачастую трудоголики и в работе не жалеют ни себя, ни других. Они всю душу вкладывают в любимое дело и способны достичь успеха тогда, когда никто в это не верит.
Этот знак Зодиака привык удивлять. Он не привык останавливаться на полпути и разочаровывать окружающих. Возможно, Скорпионы немного тщеславны, но это не делает их хуже, а помогает добиться большего.
Но самое главное – это их великолепная выдержка духа в самых экстремальных ситуациях. Твердость характера помогает сохранять холодную голову и не впадать в панику, даже когда кажется, что выхода нет. И это один из главных козырей.
Скорпионов любят далеко не все. Но и равнодушными к ним не остается практически никто. Их либо любят, либо ненавидят — и в обеих ситуациях Скорпион может показать себя достойно.
Очень повезет тому, кто примет непростой характер этого знака и сможет искренне полюбить его. Ведь он отдается любви полностью и считается отличным любовником — его страсть невозможно удержать в одном теле, ей нужно делиться со своей половинкой сполна.
Скорпионы отличные друзья и товарищи. Они ненавидят предательство, поэтому никогда не обманывают своих близких. Они помнят добро и стремятся отплатить той же монетой и не редко не один раз.
В то же время Скорпиону очень сложно забыть нанесенные обиды и простить человеку принесенное зло. Не стоит ждать, что Скорпион простит обидчика сразу — ему нужно время, чтобы остыть и обдумать положение дел.
Враждебность по отношению к ним может привести к безжалостной мести, а любая колкость, высказанная в их адрес, способна потонуть в их циничном сарказме и тонком юморе
Источник: moimozg.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, скорпион
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