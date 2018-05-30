Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака

30.05.2018 21:45

Неприятные осадок после общения, плохое настроение и даже ухудшение самочувствия - вот последствия коммуникации с неприятными людьми.

Обозреватель составил список самых негативных знаков Зодиака.

Козерог

Им нравится, когда у вас что-то не получается, а любой спор словно заряжает энергией. Козероги часто могут оказаться "вампирами", потому хорошенько подумайте перед тем, как сближаться с ними.

Также Козероги с легкостью переходят на повышенные тона и личности во время споров, что портит настроение собеседнику. Выход - всегда ставить Козерогов на место, но спокойно, не показывая свое раздражение.

Скорпион

О скандальности Скорпионов ходят легенды. Что-то правда, что-то нет, но лучше не попадать под их плохое настроение или мстительные злодеяния. Скорпионы любят похвалу, а за критику могут вывалить на вас "тонны негатива".

Для того, что обезопасить себя, изучите Скорпиона и попробуйте вычислить, на что представитель этого знака остро реагирует. Если обходить неприятные для Скорпиона темы, может получиться вполне терпимое взаимодействие.

Лев

Самовлюбленность Львов иногда превращает их в весьма неприятных людей. Ради своего удовольствия и повышения самомнения они могут нанести вред даже близким и друзьям. Если Лев не в духе, лучше не трогать, иначе весь негатив перейдет на вас.

Защитить себя можно при помощи ответной критики. Львы могут прислушаться, если их эгоизм еще не достиг "критических размеров". Для подобного общения понадобится много сил и нервов, так что не расстраивайтесь, если после разговоров со Львами чувствуете себя выжатым лимоном.

Источник: https://from-ua.com