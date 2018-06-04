Как узнать свое предназначение по дате рождения

04.06.2018 09:57

Многие люди живут вроде бы праведно, не делают зла другим, соблюдают заповеди в меру сил своих, трудятся с полной отдачей, а вот успех к ним что-то не спешит, жизнь их полна тяжелых испытаний, проблем, которые накатываются как снежная лавина. Эти люди все чаще и чаще задают себе вопрос: « За что все это мне?» Если вопрос задан, придет и ответ на него. Все больше людей начинают задавать себе вопрос: «Зачем я живу на Земле? Неужели, чтобы есть, пить, работать, развлекаться?» И это здорово! Люди, задающие себе этот вопрос уже «выросли из коротких штанишек», перешли на новую ступень своего развития. Все больше и больше людей хотят узнать о предназначении человека, хотят выполнить задачи данного воплощения, чтобы не прожить жизнь впустую. И это тоже великолепно! Остается только понять и поймать за хвост свое предназначение. Пора начать жить осознанно.

Главная задача, которая ставится перед нами в каждом воплощении на Земле, состоит в том, чтобы продолжить свое развитие, набраться нового положительного опыта, изжить свои пороки. Это общая задача воплощения для всех людей. Но эта задача очень обширная, посему, чтобы люди не распылялись, каждому определена главная задача, которой надо посвятить большую часть времени и несколько дополнительных задач. Главная задача определяется нашими кармическими долгами и ее решение не терпит отлагательств. Наша душа знает эти задачи, да вот беда, мы так увлеклись прелестями материальных благ, что потеряли чувствительность к тонким энергиям и перестали слышать голос своей души.

Как узнать свою кармическую задачу?

Существует множество знаков, которые могут помочь понять нам предназначение человека: знаки зодиака, под которыми мы родились, анализ данных нам в этой жизни талантов и стремлений, построение психограммы по методике Пифагора и другие. Сегодня я хочу познакомить вас с методом цифрового анализа нашей даты рождения. В дате рождения скрыто много тайн. Попробуем приоткрыть завесу над этой тайной, и найти код нашего предназначения. Эти знания нам подарил Духовный Учитель и Наставник Кут Хуми.

Кармическая задача по дате рождения

Запишем дату нашего рождения, начиная с года, месяца и кончая днем.

Например: 1965 год, 05 месяц и 15 число (19650515).

Последняя цифра — 5 и есть код вашей кармической задачи, остальные цифры даты рождения показывают коды, по которым у вас уже наработаны качества в прошлых воплощениях. Для гармонического развития личности в этой жизни им не стоит уделять много внимания, а вот слабо наработанным или вообще не наработанным качествам придется уделить много внимания.

Их числовые коды мы вычислим по недостающим цифрам от 0 до 9 и запишем их в порядке убывания. В данном примере это будет выглядеть так: 8, 7, 4, 3, 2. Эти цифры показывают нам коды задач, которые придется также решать в этой жизни наряду с главной кармической задачей. Чем меньше недостающих цифр в коде задач, тем ближе к гармоничному развитию находится человек.

Когда составлялась для каждого человека программа жизни, то закладывались ситуации, которые именно по кодовым числам будут восприниматься нами как проблемы, которые мы должны научиться решать. И пока мы не научимся решать их правильно, и не доведем правильность решения их до автоматизма, они будут повторяться в разных вариантах и с разными степенями сложности. Поэтому на возникающие трудности в жизни не стоит смотреть как на проблемы. Это всего лишь задачи для нашего обучения и развития. Причем задачи каждому человеку даются такие, которые он в состоянии решить. Чем выше уровень развития человека, тем задачи естественно труднее.

Задачи и уроки жизни будут с завидным постоянством нарушать наше спокойствие, создавая те самые пресловутые черные полосы жизни. Но это если пустить жизнь на самотек. Если начать жить осознанно, принять эти знания и использовать их в своей жизни, можно избежать многих неприятностей. Можно более осознанно выбрать профессию, пусть не модную и высокооплачиваемую, но соответствующую своим задачам. Можно сознательно начать развитие по своим слабым направлениям, развивать те таланты, которые даны, а не те, которых нет. Тогда можно превратить жизнь в удивительное приключение, полное радости побед, успеха и счастья.

Например, человеку даны способности учить или лечить людей, а зарплаты в этих отраслях маленькие и человек принимает решение заняться бизнесом. Вот тут-то и начнутся уроки жизни. Бизнес будет рассыпаться, доходов не будет, хотя у других, более глупых бизнес будет успешным. Если человек не поймет этих уроков, и будет упорствовать, начнутся болезни. Кроме того, у человека будет болеть душа, он будет чувствовать неудовлетворение своей жизнью и вряд ли будет счастлив. Тогда как на работе по своему предназначению можно обрести славу, почет, успех и жить в ладу со своей душой, а она–то найдет путь, как сделать жизнь успешной и самодостаточной.

Трактовка числовых кодов



9

Проработка задач будет связана с развитием и раскрытием первой чакры. Человек должен научиться преодолевать все трудности жизни с радостью и любовью, без озлобления и поиска виноватых, без страха и волнения. Его девизом должны стать слова: «Я преодолеваю все трудности с радостью и любовью в душе». Этим людям нужно постоянно преодолевать сопротивления, быть очень активными, развивать силу физическую, силу воли, постигать механизм самоограничения в семье, на работе, в обществе. Им придется научиться заботиться о других, выработать чувство долга перед обществом и людьми, наработать дисциплину и ответственность. Человеку надо наработать контроль над животными инстинктами, научиться управлять ими, а не наоборот.

В выборе профессии следует отдать предпочтение таким работам, где нужно приложить руки к изменению и улучшению материального мира, где много движения, где нужна сила и выносливость: спорт, боевые искусства, танцы, геология, любые формы физического труда, хирургия, травматология, массаж. Гуманитарные направления деятельности принесут в их жизнь много трудностей. Не стоит им заниматься духовными практиками, работать с тонкими энергиями.

8

Проработка идет по второй чакре. Создание семьи, умение строить отношение с родителями, родственниками, супругами, детьми вот их главные задачи. Освоение механизма жертвенности по отношению к близким людям, мудрости, терпению, чуткости к окружающим людям. Приветствуется создание многодетной семьи. Развитие сексуальной чакры идет через раскрытие сексуального аспекта любви. Этим людям необходимо научиться контролировать свои страсти и желания, подчинить их разуму. Необходимо также понять, что сексуальную энергию можно направлять на нужды развития, а не просто расходовать в сексуальных утехах. Упорядочить сексуальную жизнь.

Профессии следует выбирать такие, которые помогут наработать такие качества, как жертвенность, терпение, милосердие. Это такие как: педагогика, воспитатели, персонал в больницах, в домах престарелых, в домах ребенка, акушерство и гинекология, педиатрия. Можно найти себя в профессиях связанных с природой, экологией. Не стоит стремиться к руководству большими коллективами, допустимо руководство маленькими коллективами с развитием в них отношений по типу семейных. Для духовных практик подойдет Тантра.

7

Проработка этой задачи идет по третьей чакре. Самое главное для этих людей научиться контролировать свои эмоции, понять, что контроль над ними обеспечит стабильное развитие во многих аспектах Бытия. Если дать волю своим эмоциям, то тут и начнется БИТИЕ различными неблагоприятными ситуациями и жизненными проблемами. Этим людям надо всерьез начать развивать ментальное тело.Им надо научиться руководствоваться в жизни не эмоциями, а логическим анализом событий и ситуаций. Этим людям необходимо понять и осознать, что их материальное благополучие и успех зависят от стабильного эмоционального состояния.

Необходимо также понять разницу между созидательной деятельностью и разрушительной и сделать свою деятельность созидательной. Людям с недостающей семеркой предстоит в этой жизни научиться зарабатывать деньги, научиться ценить их, уметь рационально тратить. Им необходимо понять и освоить законы денежных потоков, научиться подчинить эту энергию для своего блага и жить безбедно и счастливо в денежном потоке. Выбирая профессию, надо учитывать ее направленность на созидание чего-либо. Это любая производственная деятельность во всех отраслях народного хозяйства от рабочего до руководителя, народные промыслы и ремесла, торговля. Эти люди могут быть руководителями больших коллективов, но к этому они должны прийти через труд и заслуги. Делание карьеры любым путем будет для них нарушением с последующими уроками жизни.

6

Проработка этой задачи связана с развитием и открытием четвертой сердечной чакры. Задачи, которые придется решать этим людям, похожи на задачи восьмерки, но более сложные и многогранные. Здесь уже не мешают страсти и эмоции, поэтому идет активное и осознанное накопление таких качеств как милосердие, сострадание, сопереживание. Но здесь расширяются горизонты приложения этих качеств с семьи и родных, на большие группы людей. Причем эти качества открываются уже не на уровне эмоций и чувств, а осознанно, на уроне души. Человек должен открыть свое сердце людям и миру, принять, осознать красоту и гармонию мира и нести ее другим людям. Эти люди должны познать законы любви, стадии развития любви и постоянно расширять круг безусловной любви в разных аспектах Бытия.

Хорошо если профессиональная деятельность будет связана с медициной (терапия, неврология), психологией, педагогикой, наркологией, работой с трудными подростками и другими видами деятельности, касающихся проблем души. Эти люди понимают красоту и искусство, но им нельзя заниматься этим профессионально, так как там правят бал эмоции и иллюзии, которые могут сбить с нужного направления. Нежелательно этим людям выбирать профессии, связанные с техникой и точными науками.

5

Проработка этой задачи напрямую связана с развитием и раскрытием пятой горловой чакры. Здесь главное направление связано со знаниями и творчеством. Главная цель этих людей постичь самому знания о любви, красоте и гармонии мира, а затем передать эти знания людям через творчество или преподавание. Кроме того, этим людям необходимо установить для себя правило «золотой середины» во всех аспектах Бытия и не нарушать его ни при каких обстоятельствах жизни. Этим людям следует научиться строить отношения со всеми людьми без исключения на основе взаимопонимания и уважения. Этим людям надо определить свой талант в этом направлении и развивать его до совершенства. Нельзя зарыть свой талант ради какой-то ложной идеи и иллюзии.

Профессии этих людей часто связаны с искусством: художники, писатели, певцы, артисты, искусствоведы и многие другие. Можно рекомендовать им и такие профессии как дипломатия, переводчики, профессии связанные с путешествиями, хороша и педагогика, но уже не в школе, а в ВУЗе.

4

Здесь уже идет проработка по шестой чакре. Эта чакра отвечает за ясновидение и человеку придется через множество разных задач и ситуаций научиться видеть причину происходящего, избавиться от всех иллюзий. Все происходящее с ним надо увязывать как следствие какой-то причины, которую надо найти и осознавать. Это позволит человеку выйти на уровень стабильной и благополучной жизни. Иначе судьба будет бросать человека « из огня, да в полынью».

Профессии можно выбирать любые, лишь бы они не были связаны с монотонным и однообразным трудом. Очень неплохо трудиться в общественных организациях, волонтерских движениях, приветствуется работа, связанная с созданием трудовых и творческих коллективов.

3

Здесь отработка связана с самой высшей коронной чакрой. Этим людям предстоит научиться исполнять закон и порядок во всем. Причем им предстоит познать не только общественные, но и Божественные законы, а познать и принять их можно лишь на уровне Души. Постичь материальным умом их невозможно. Поэтому этим людям предстоит совершенствовать свое ментальное тело уже не на уровне личности, как это было у людей с семеркой в задачах воплощения, а на уровне Души. Это более сложная задача. Для ее решения этим людям будут сняты ограничения в получении любых знаний, в том числе из первоисточников. У них будет присутствовать постоянная тяга к новым знаниям. Но чем больше дается, тем больше и спрашивается. Их задача постичь скрытые знания и донести их до человечества без искажений и собственных заблуждений. С них самих будет строгий спрос за несоблюдение Божественных законов и искажение информации.

Учитывая их связь с информационным полем Вселенной (в той степени, что позволяет их уровень развития), у них всегда будет достаточно знаний для освоения любых профессий, в которых они смогут себя проявить достойно. Но лучше всего им остановить свой выбор на математике, астрологии, физике, они могут с успехом заниматься научной деятельностью. Неплохо им заняться юриспруденцией, общественной и законодательной деятельностью. Но главное для них самим быть законопослушным и не нарушать порядок и гармонию мира.

Цифры 0, 1, 2 уже относятся к Божественным энергиям и олицетворяют собой ту помощь, которую люди получают для реализации своих задач.

0

Помощь идет по лучу Воли и Могущества. Луч требует от людей постоянного обновления, тогда он играет положительную роль в жизни этих людей. Если этого не происходит, он начинает мощную чистку от физических и душевных шлаков. Луч учит человека со смирением принимать удары судьбы, уметь читать их знаки и предотвращать удары судьбы. Учит жертвенности. Человек должен признать Бога, его силу и могущество. Если человек не делает этого и не меняется, то начинается жесткое воспитание: потеря работы, близких, любимых, здоровья.

1

Помощь идет по лучу любви и мудрости. Этот луч проявляет свою активность лишь в том случае, когда человек имеет твердое убеждение, что источник силы в нем самом. Когда он раскрывает свое сердце навстречу людям, общается с ними честно, без обмана. Когда в человеке происходит внутренняя трансформация. В противном случае этот луч сгущает туман иллюзий, самообмана, и человек часто попадает в неясные и непонятные ситуации. Он стимулирует внутреннюю трансформацию, избавление от самообмана, возвращение к реальности.

2

Активируется помощь луча Активного познания. Если человек стремится к знаниям, луч дает знания, через озарение помогает делать открытия, дает энергию для активной деятельности. Луч учит серьезно относиться к любым мелочам, происходящим в жизни человека. Ибо любая мелочь может так испортить судьбу эти людей, что мало не покажется. Этот человек должен познать и признать наличие энергетических законов.

Поэтому если в дате рождения есть эти цифры, то есть и дополнительная помощь по тому или другому лучу. Но помните, имея доступ к Божественным энергиям, повышается внимание к вам и увеличивается спрос за нарушения. Например, дата рождения 06 означает, что главная кармическая задача идет по цифре 6, а по лучу Воли и Могущества идет помощь или уроки для решения этой задачи.

Если кармическая задача (день рождения) состоит только из этих чисел: 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, такие люди должны знать, что они Избранные и, что спрос с них будет особый. Это либо люди, пришедшие с определенной миссией на благо человечества, или с большими долгами в вопросах духовности. Возможно, в прежних жизнях они не справились с возложенной на них высокой миссией, их Дух покорился плоти, из-за чего произошло его падение, и появились кармические долги, которые необходимо исправить.

До 33 лет эти люди мало отличаются от других, разве что легкостью и везучестью, с которой им все дается. Затем включается программа отработки долгов или выполнения миссии и вот здесь их жизнь зависит от того, выполняют ли они свои задачи или увлеклись материальными благами, используя свою силу и мощь для удовлетворения личных интересов. Многие политики, дипломаты относятся к этой категории, если они становятся на путь использования своего могущества для личных целей, то их ждут серьезные испытания согласно цифровому коду.

Этим людям необходимо в своих действиях и теориях соответствовать тому религиозному течению, в рамках которого они родились. Для них является непоправимым грехом менять религию. Их энергетика подстроена под господствующую религию в регионе их проживания. От нее они получают мощную энергетическую подпитку. Этим людям много проблем в жизнь принесет как полное отрицание основ духовного устройства мира, так и участие в различных лжеучениях, в сектах, занятие магией, различными гаданиями. В глубине души эти люди осознают свое положение и часто испытывают необъяснимую тоску, тревогу и чувство потерянности. Надеюсь, вы поняли, что эти люди должны всецело служить Богу, и нести его идеи людям.

Итак, теперь вы сможете по дате рождения определить свое предназначение, вычислить главную кармическую задачу и ряд дополнительных задач данного воплощения. Следует иметь в виду тот факт, что при невыполнении своей главной задачи, уроки жизни и проблемы возникнут в теме самого большого числа. В рассматриваемом нами примере это пойдет по числу 8, то есть появятся проблемы в семье, в отношениях с партнерами, родными и близкими. Могут появиться заболевания репродуктивных органов, питаемых энергией второй чакры .

Я советую внимательно изучить этот нелегкий материал, примерить его к себе. Внести исправления в свою жизнь. Без этого надеяться на улучшение судьбы не стоит. Я проанализировала и сопоставила факты своих проблем и трудностей с расчетными задачами, полученные коды раскрыли мне глаза на многие мои проблемы, их причины и позволили скорректировать и улучшить свою жизнь.

Можно все оставить как есть сейчас, и идти путем страданий, а можно начать жить осознанно, использовать подсказки и знаки для коррекции своего пути и обрести душевный покой, радость Бытия, счастье, радость, здоровье и успех в жизни. Выбор за вами

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на afrodita7.ru



