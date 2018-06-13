Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака

13.06.2018 22:00

Каждая женщина уникальна из каждого отношения будут развиваться по-своему. Хочет знать, с какими представителями знаков Зодиака что может выйти? Звезды дали подсказки, как найти ту, которая вам идеально подойдет, пишет Знай.

Овен

Женщина-Овен стремится достичь высот не только в карьере, но и в личной жизни. Она будет ждать идеального партнера и не станет вступать в серьезные отношения слишком рано.

Хотя она любит внимание к своей персоне, ей нужен вызов. На первой стадии знакомства все удовольствие для нее заключается в завоевании мужчины. Она прекрасно знает о том, насколько великолепна, поэтому нет смысла бесконечно осыпать ее комплиментами. Вам нужно своими действиями продемонстрировать, насколько она для вас желательна.

Ей нужен партнер, готовый на смелые поступки ради нее без того, чтобы отбирать у нее бразды правления.

Женщина-Овен бесстрашная в любви и в жизни. Когда вы завоюете ее сердце, она открыто расскажет вам о своих чувствах. Хотя она выглядит уверенной, эта женщина любит, когда ее холят и лелеют. Но тут главное не переборщить, иначе она тут же потеряет к вам интерес.

Телец

Женщина-Телец - это приземленная, ответственная и терпеливая подруга. Она ищет партнера на всю жизнь, и с ней не стоит спешить.

Вам нужно продемонстрировать ей свою безграничную преданность, не заставляя тут же принимать решения. Любовь для нее - это долгий процесс, поэтому вам нужно дать ей время и пространство, чтобы она почувствовала, когда будет готова.

Не стоит сразу признаваться в своих чувствах женщине-Тельцу. Флиртуйте и раздражайте ее, чтобы ваши отношения не казались ей слишком легкими.

Хотя она очень чувствительна, и у мужчин тут же появляется желание ее соблазнить, в глубине души она хочет, чтобы вы устояли перед ее чарами. Если вы неравнодушны к женщине-Тельцу, не стоит сразу тащить ее в постель. Рассматривайте отношения с ней, как предыдущую игру и выжидайте подходящий момент для интимной связи.

Если Телец решила, что вы для нее идеальный партнер, она никогда не отступит. Она может быть владелицей и очень ревностно относится к своему мужу.

Близнецы

Женщина-Близнецы - самая непредсказуемая спутница по знаку Зодиака.

Ей легко удается очаровывать людей, и она любит флиртовать. Будьте готовы к конкуренции, когда захотите ее завоевать.Ее всегда окружают поклонники, которых привлекает ее обаяние и остроумие. Она прекрасная собеседница, готовая всегда рассказать множество интересных историй и рассмешить публику.

Добиться ее любви будет сложно, но это того стоит. Она непостоянна. Иногда кажется, что она влюблена в вас по уши, а через некоторое время становится абсолютно безразлична. Это часть ее двойственной натуры, и вам нужно научиться с этим жить. Будьте готовы к тому, что она легко может поменять свое мнение, даже если до этого утверждала обратное.

Умение поддержать с ней интересную беседу - это один из лучших способов завоевать ее сердце. Искушайте ее шутками и своим умом. Флиртуйте, но не заигрывайтесь, позвольте ей вас очаровывать.

Никогда не слитное, не проверяйте и не игнорируйте ее. В этом случае вы увидите совсем другую сторону его характера. Она способна стать крайне раздражительным, взрывной и нервной.

В целом женщина-Близнецы - это щедрая и умная подруга.

Рак

Она обладает исключительной интуицией, женщина-Рак умеет прислушиваться к своим и чужим чувствам. Это действительно сложная женщина, которую бывает трудно узнать. Но это связано с ее глубокими эмоциями и чувствительностью.

Она требует, чтобы ее покорили, и ждет любовь всей своей жизни. Лучший способ начать с ней отношения - быть внимательным к ее словам и чувствам.

Семья и друзья имеют для нее первостепенное значение. Вам нужно будет постараться выразить им свое уважение и чаще радовать ее близких. Как только она пустит вас в свой мир, она сделает все возможное, чтобы сохранить отношения.

Она влюбляется не так быстро. Вам нужно уважительно относиться к ней и сначала завоевать ее доверие. Если же вы ее покорили, вы останетесь в ее сердце навсегда. Но если вы ее измените, она никогда этого не забудет.

Она очень любвеобильная, требует глубокой эмоциональной связи и не будет тратить себя на мимолетные связи.

Лев

Женщина-Лев - это огненная, уверена и очаровательная женщина. К тому же, очень щедрая и добрая.Единственное, чего она хочет, это ваше обожание, преданность и умение ее ценить.

Если вы ей это дать, она будет идеальной спутницей жизни. Если же вы избавите ее главного, она запишет вас в черный список, и вам уже не удастся вернуть ее обратно.

Хотя ей хочется быть той единственной для мужчины, когда она влюбляется, она готова также щедро одарить мужа своей любовью. Она очень предана, и вам никогда не придется сомневаться в ее чувствах.

Дева

Внешне холодная Дева кажется немного отстраненной и сдержанной. Вам понадобится некоторое время, чтобы найти к ней подход.

Она остроумна, бывает саркастическим, но не стоит обращать внимание на ее уколы. Скорее всего, она давно в вас влюблена, если вы сможете рассматривать это по ее колючими высказываниями.

Есть один секрет, который она тщательно скрывает: в глубине души она очень мягкая и ранимая, а его поведение - это лишь способ защитить себя.

Женщины-Девы очень практичны, любознательные и немного перфекционистка. Она может казаться невозмутимой и даже неэмоциональной, но ей нужно время, чтобы раскрыться и продемонстрировать свою любовь.

Весы

Женщина-Весы легкая, привлекательная и общительная. С ней всегда приятно поговорить, и при ней вам не придется нервничать и напрягаться.

Не стоит слишком давить на нее в начале отношений и требовать принять решение. Она может долго обдумывать, стоит ли ей заводить с вами отношения, но ожидание того стоило.

Женщина-Весы ценит красоту и обладает исключительным вкусом. Она оценит поход в галерею или роскошный ресторан. Будьте готовы к тому, что она редко бывает в одиночестве, так как у нее большой круг знакомых. Однако настоящих друзей у нее не так много, и она очень осторожна в том, кому стоит доверять.

Хотя она может не демонстрировать вам свои чувства на людях, за закрытыми дверями это одни из самых свободолюбивых женщин в Зодиаке. Когда эта женщина находит подходящего партнера, она остается ему верной. Если же вам кажется, что она засматривается на сторону, то вы для нее лишь временное пристанище.

Она умеет заботиться и предусматривать все желания мужа, но также хорошо научилась время от времени манипулировать его эмоциями.

Интимная жизнь для нее играет важную роль, а то, что происходит в постели она возводит в ранг искусства. Она ищет опытного человека, способного нарушать ее не только физически, но и умственно.

Скорпион

Женщина-Скорпион - это та самая таинственная незнакомка, в которую мужчины влюбляются, становятся ней одержимы, но никогда по-настоящему не знают ее.

Других привлекает не только ее сексуальность. Мужчинам она кажется немного опасной, и им бывает сложно объяснить, что именно в ней притягивает.

Хотя она достаточно уверена, эта женщина часто бывает скрытой и сдержанной. Все личное она держит при себе, и вы никогда не знаете, что творится у нее в душе. Даже если она кажется открытой и общительной, многое остается скрытым от посторонних глаз.

Если она делится с вами секретом, признается в каких мыслях и чувствах, вы действительно имеете для нее значение и заслужили ее доверие.

Женщина-Скорпион упрямая и непреклонна в своих желаниях. Она будет не против занять главенствующую роль в ваших отношениях.

Лучший способ заставить ее открыться, это поговорить с ней после близости. Интимные отношения имеют для нее первостепенное значение, и без них она не представляет своей жизни. Это самый чувственный знак Зодиака, но не надейтесь попасть к ней в постель просто так.

Она должна быть полностью уверена в своем партнере, чтобы допустить его к своему телу. С ней вы узнаете настоящую страсть, но она может использовать интим в качестве оружия с помощью, которого будет вами руководить.

Стрелец

Забавная, кокетливая, общительная, интересная, энергичная и с чувством юмора. Вам придется сильно постараться, чтобы не отставать от женщины-Стрельца. Вам не будет скучно, но иногда вы будете уставать.

Она не представляет свою жизнь без новых знаний и интересного опыта. Дальние страны, экзотическая кухня, прыжки с парашютом - ей хочется попробовать все. Своим светом и оптимизмом она озаряет пространство вокруг себя.

Эта женщина ценит свою свободу. Самый быстрый способ потерять ее - это пытаться ее как-то ограничивать и предъявлять какие-то требования.

Хотя она любит флиртовать, если она по-настоящему любит мужа, и он готов время от времени давать ей свободу, она будет предана ему и всегда вернется обратно. Просто она требует времени, когда можно заниматься только тем, что ей хочется.

Козерог

Требуется некоторое время, чтобы пробиться сквозь ее стены. И хотя она кажется холодной, это только обманчивое впечатление. Если вы завоюете ее сердце, она способна превратиться в заботливую и внимательную женщину.

Ее нельзя назвать очень романтичной, так как она привыкла демонстрировать свои чувства действиями. Даже если она кажется очень самостоятельной, она все равно требует сильного мужчины. Но нужна гарантия - эмоциональная и финансовая. Нельзя сказать, что она материалистка, но ей нужно знать, что человек способен о ней позаботиться.

Женщине-Козерогу важно знать, что она имеет для вас значение, и вы готовы прийти к ней на помощь, когда она в этом нуждается. Она никогда не откроется вам, пока не будет уверена в искренности ваших чувств. И да, она ожидает от вас финансовой стабильности. Но не стоит считать ее поверхностной, просто ей нужно чувствовать надежность своего партнера.

Эта женщина всегда поможет мужу преуспеть в жизни, и в ее лице вы всегда найдете поддержку и мотивацию.

Водолей

Эта женщина не подвергается каким-то логическим объяснениям. Она необычная и немного эксцентричная.

Разговоры с ней никогда не бывают скучными. Женщина-Водолей непредсказуема и будоражит умы мужчин.

Нужна постоянная смена декораций, и вам придется постоянно ее чем-то удивлять. Ей нравится выделяться из толпы, поэтому чтобы привлечь ее внимание, вам нужно как-то отличаться от других.

Сохраняйте хладнокровие и спокойствие в отношениях с ней и не требуйте слишком много внимания и времени. Она наслаждается своей независимостью, и ей важно чувствовать, что она просто может быть самой собой в вашем присутствии.

Рыбы

Проникновенную и задуманную женщину-Рыбу бывает очень сложно понять. Она умеет сопереживать и чувствует все на очень глубоком уровне, хотя не всегда готова открыть свое сердце.

Она может проверять вас, прежде чем признается в своих чувствах, и не всегда открыто расскажет о том, чего хочет и чувствует.

Вам нужно будет сделать первый шаг, но это не сложно, так как эти женщины очень мягкие и доброжелательные. Гораздо труднее добиться ее расположения, но если вы будете к ней внимательны, это не составит никакого труда.

Она умеет слушать. Откройтесь ей и позвольте ей лучше узнать себя. Как только вы ее заинтересуете, она легко вам раскроет свою душу.

Вы узнаете насколько она бескорыстна, заботливая и чуткая.

Источник: https://from-ua.com