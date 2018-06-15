Какие знаки зодиака самые лживые

15.06.2018 16:35

Составленный нами рейтинг самых лживых знаком Зодиака поможет вам понять, кто больше склонен обманывать окружающих. И это не значит, что они являются абсолютно неисправимыми обманщиками. Астрология лишь показывает нам, какие задатки есть у того или иного человека. Они могут развиваться с течением времени, либо вовсе пропасть, если человек вел правильный образ жизни.

1. Скорпион

В первую очередь, стоит обратить внимание на Скорпионов. Это сильные духом люди, которые так редко встречаются в наши дни. Они не дадут себя в обиду, как и своих близких. Но помимо этого, им доставляет дискомфорт чрезмерное внимание к их личности, так как, по их мнению, это лишает их личного пространства. А контроль над происходящим – это то, к чему стремится любой Скорпион.

Чтобы ощутить в полной мере всю прелесть собственной силы и стабильности, Скорпионы окружают себя защитным барьером в виде лжи. А если быть точнее, они создают иллюзию для окружающих, чтобы им было труднее добраться до их сути. Этот знак Зодиака очень наблюдателен по отношению к остальным. Более того, люди этого даже не замечают! Благодаря этому врожденному таланту, Скорпионы могут оценить ситуацию и конкретного человека под невидимым и неожиданным для многих углом. Исходя их полученной информации, они начинают подстраиваться под ситуацию и лгать, если это необходимо. Как только Скорпион почувствует посягательство со стороны на их самостоятельность, он мигом примет оборонительную позу и начнет притворяться тем, кем не является на самом деле. Он может вынести любую обиду, вытерпеть бесконечный шквал вопросов, но ни в коем случае он не откроет своей сущности. Именно эти причины делают из Скорпиона самого манипулирующего лжеца.

Но Скорпионы могут проявить и небрежность. Порой, им свойственна нерешительность, которая сказывается в разговоре с неожиданно повстречавшимся собеседником. Не найдя времени для формирования нового барьера, Скорпион притворится, что он очень занят, несмотря на то, что он ещё ничего не планировал. И всё из-за банального желания контролировать собственную жизнь. Они могут даже не понимать, в какой ситуации оказались, поэтому их невежество будет заметно в такие моменты. Но такие случаи случаются с ними редко. Скорпион слишком умен для того, чтобы попасться на лжи. Вы даже не поймете, что из сказанного ими является правдой, а что ложью. Настолько искусно они заметают следы. Поэтому не стоит разочаровывать Скорпиона, потому что он может с легкостью ужалить вас своей ложью, о существовании которой вы узнаете лишь спустя долгое время. Если вообще узнаете.

2. Близнецы

Близнецы – это двойственный знак Зодиака, поэтому неудивительно, что они у многих ассоциируются с лжецами и не самыми надежными людьми. Не стоит расслабляться, если вы общаетесь с представителем этого знака. Он очень обаятелен и с ним легко вести беседу. Но как только ему что-то понадобится от вас, ему проще прибегнуть ко лжи и уловкам, а в этом он мастер. Близнецы постоянно разрываются между двумя областями, которые непосредственно связаны с ними: собственная личность и окружающий мир. Эти два аспекта, которые перевешивают чашу весов на свою сторону поочередно. И такая дилемма побуждает их лгать очень часто. Бывает, что они сами не понимают, врут они или нет. И эта двойная природа Близнецов заставляет окружающих быть с ними поосторожнее.

Ещё одной причиной столь часто лжи является отсутствие самоудовлетворенности. Таким образом, обман помогает им придать себе значимость, возвысить своё внутреннее «я». Близнец могут прямо лгать о фактах, которых сами не знают. Этот знак Зодиака очень четко передает свое отображение в виде двойственности из-за размытого представления о действительности. Они сами не чувствуют границ и не знают, чего им действительно не хватает. Ложь помогает им заполнить ту пустоту, которая образовывается из-за противоборствующих половин внутри них.

3. Овен

Овны – не самый лживый знак Зодиака, но определенно умеет прибегать к этому средству в случае необходимости. Их спасает то, что им свойственна лень и небрежность, поэтому ложь – не самый их любимый метод. Ведь каждый обман несет за собой определенный последствия, с которыми также необходимо справляться. Тем не менее, они любят ощущать власть. А этого легче достичь именно с помощью обмана. Доминантная черта Овнов заставляет их идти на крайние меры, чтобы завоевать свой счастливый билет в будущее. Помимо власти, Овну нужна стабильность. Как только он поймет, что окружающие его люди пытаются как-то навредить ему или нарушить его внутренний мир, то ложь – первоочередное средство для самозащиты. Всё вышеперечисленное делает из Овна вполне умелого лжеца, который может создать вокруг себя такую уже иллюзию, как и Скорпион. И всё ради удовлетворения собственных потребностей.

Овенам также необходимо ощущать вкус победы как можно чаще. Поэтому они могут использовать ложь для достижения вершин успеха, не смотря ни на что. Лживые доводы и обманчивые поступки – для победы все средства хороши. Во всяком случае, так думают Овны. Забавно, что изображение этого знака Зодиака часто ассоциируют с рогатым чертом. А кому, если не этому существу свойственно сеять ложь для каких-либо корыстных целей? Власть, стабильность и самоудовлетворение победой – всё это заставляет Овна лгать чаще, чем им самим этого хотелось.

4. Рак

Представьте себе обычного рака, который живет спокойно в реке и занимается своими делами. Вот таким же является и представитель этого знака Зодиака. Они чувствительны внутри, но жесткие снаружи. Тем не менее, о них можно сказать и другое: верные и дружелюбные для остальных, но лживы по своей натуре. Несмотря на столь противоположные признаки, которые могут быть явными для одних, и не столь очевидными для других, Раки, всё же, достаточно порядочные и добродушные люди. Но, как и обычно, если они хотят чего-то достичь, то могут использовать ложь в качестве своего главного оружия. Они способны моментально придумывать какие-нибудь факты о чем угодно, чтобы сформировать то видение у окружающих, которое им необходимо. Тропа лжи оправдана для них ещё и потому, что они привыкли отстраняться от других, подобно настоящему раку. Им нужна защитная оболочка.

Несмотря на относительно высокое место в рейтинге самых лживых знаков Зодиака, Раки чаще лгут самим себе, нежели окружающим. А всё из-за их чрезмерной чувствительности. Они могут прорыдать в подушку всю ночь из-за сложных отношений с партнером или из-за перенесенной обиды, но они никогда не признаются вам в том, что что-то действительно случилось. Раки не хотят показывать свои слабые места, поэтому они будут лгать себе и окружающим, касательно личных переживаний. И делают это они очень часто.

5. Лев

Лев — один из самых решительных и бесстрашных знаков Зодиака. Их яркая личность оставит у вас незабываемое впечатление. Можно сказать, что вам выпала честь узнать поближе такого человека. Но несмотря на всю свою яркость и неповторимость, Львам тоже нужна свобода и личное пространство. Они будут пытаться сохранить это право за собой любым способом. Такая сила воли помогает им достигать невероятных высот в любом деле, за которое они берутся. Жажда быть первым поддерживает горящий огонь внутри их сущности. Темперамент Львов помогает им двигаться вперед даже в том случае, когда в них никто не верит. Они чувствуют себя очень уверенно и не думают о том, что могут допустить ошибку.

Чтобы достичь поставленной задачи, Львы могут прибегать ко лжи без всякого угрызения совести. Они не чувствительны к различного рода драмам и не принимают во внимание реакцию окружающих. Более того, они могут врать в лицо не моргнув и глазом, даже если захотят избавиться от чьего-то присутствия. Львы также очень не любят оказываться в неловких ситуациях. И если кто-то сумел обвести их вокруг пальца, то представитель гордого знака попытается выдать все за нелепость. И все за счет лжи. Ведь никто не должен узнать о том, то они потерпели неудачу. Лев может приукрасить свои достижения и придать себе важность, вводя в заблуждения своих друзей. Хотя, и нанесение какого-либо вреда – это не по их части. Такие себе самовлюбленные врунишки.

6. Стрелец

Стрельцов можно описать как веселых, свободолюбивых, диких и хаотичных людей, которые хотят взять от жизни все и сразу. Такая спонтанная природа не позволяет им сидеть на месте, сложа руки, делая из них отличных карьеристов и успешных творческих людей. Это также означает, что окружающим их людям придется не сладко. Они просто не дадут им покоя! Как и остальных знаков Зодиака, Стрельцам не чуждо честолюбие, поэтому ложь – самый подходящий способ для продвижения. Даже если они очень сильно любят своих близких и друзей, они могут обвести их вокруг пальца, но, не причиняя вред.

Как бы парадоксально это ни звучало, Стрельцы прибегают ко лжи, чтобы помочь как себе, так и близким. Если с помощью тяжелого труда им что-то будет не подвластно, они прибегнут ко лжи. Любой другой вариант – не вариант. Это говорит о том, что Стрельцы могут врать не так часто. Тем не менее, если они решились на такой шаг, то все происходит незаметно. Спонтанность сменяется размеренным поведением и подробным анализом ситуации. Поэтому, если Стрелец лжет, то он решился на крайние меры.

7. Рыбы

Рыбы принадлежат к стихи воды, как и Рак в паре со Скорпионом. Это означает, что они с легкостью понимают людей, но нуждаются во внешней оболочке, которая будет укрывать их от внешних раздражителей. Но если вы окажетесь в беде, то друг-Рыба сразу окажется рядом и поможет всем, чем сможет. В общем, им не свойственна ложь. Они не будут вредить никому, применяя этот подлый способ. Но если их родное пространство будет нарушено, то может произойти все, что угодно!

Когда их потребности начинают проявлять себя, то их размеренное поведение сменяется заблуждением. Они начинают вести себя странно и могут принять спорные и рискованные для себя решения. Именно в этот момент и появляется ложь. Их максимум – это манипулирование. Рыбы попытаются взять свое, буквально украсть что-то прямо у всех на глазах, а потом разыгрывать сцену невиновности и полного отчуждения. Собственно, на то они и Рыбы, чтобы ускользать от проблем. Им тяжело дается совместное времяпровождение с семьей и друзьями, если что-то не заладилось в их жизни. И в такие моменты они тоже могут начать врать по поводу своего настроения, а также одаривая кого-то лживыми комплементами.

Рыбы стремятся почувствовать себя нужными в этом мире. Очевидно, что их эмоциональное состояние довольно переменчиво, поэтому предугадать, когда именно они могут прибегнуть ко лжи довольно трудно. Удивительно, но маленькая незначительная ложь в момент депрессии или тоски, может поднять им настроение. Им кажется, что это лучше, чем просто сидеть и молчать, ничего не делая. Лучше говорить хоть что-то, даже если это ложь.

Источник: https://from-ua.com