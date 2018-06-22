Денежный гороскоп по знакам Зодиака: в каком возрасте вы разбогатеете

22.06.2018 22:06

Мы часто слышим фразу о том, что счастье не в денфьгах, пишет adfave.

И это, действительно, так. Счастлив не тот, кто купается в роскоши и завидует еще более богатому соседу, а тот, кто довольствуется тем, что у него есть.

И тем не менее, материальное благополучие важная составляющая нашей жизни, довольно сложно быть счастливым, когда твоя семья не может позволить себе вкусный ужин, достойное жилье или медицинское обслуживание.

Астрологи утверждают, что у каждого представителя знаков Зодиака, есть определенный возрастной период, когда у него появляется шанс разбогатеть. Это не значит, что деньги сами придут к нему в руки, но в это время им сопутствует денежная удача. Если в этот период вы активизируете свои усилия: например, начнете свое дело, или поиски более выгодной работы, то, с большой вероятностью, все сложится наилучшим образом.

Овен. Наиболее удачный возраст для того, чтобы «стать на ноги» у Овнов начинается рано – с 18 до 27 лет. Если вы не воспользовались этим периодом, приходит затишье, когда чтобы заработать, потребуются немалые усилия. Следующий благополучный период ждет Овнов в зрелом возрасте – от 43 до 51 года.

Телец. Проще всего Тельцам разбогатеть в возрасте от 25 до 30, а затем от 38 до 45. В это время у Тельцов происходят изменения мировоззрения, когда им проще взглянуть на ситуацию под другим углом и найти неожиданные возможности заработка.

Близнецы. Прилив жизненных сил, когда Близнецы могут «свернуть горы» наступает с 19 до 23 лет, второй шанс на финансовый успех – с 30 до 33 лет, третий период – с 48 до 55 лет.

Рак. К 30 годам Раки обычно приобретают необходимый опыт и знания, которые могут помочь им разбогатеть. Самый удачный период для того, чтобы заложить фундамент своей финансовой стабильности длится до 34 лет.

Лев. Думать о своем достатке Львам нужно начинать с молодости, так как самый удачный период для того, чтобы начать свое дело у них с 21 до 28 лет.

Дева. Самой подходящий возраст для заработка у Девы наступает с 28 до 31 года. При этом, в жизни представителей данного знака, есть еще три удачных финансовых периода – с 18 до 21, с 38 до 41, с 48 до 51.

Весы. После 30 лет весам бывает довольно сложно без посторонней помощи подняться на вершину финансового Олимпа. Самый удачный финансовый период у представителей данного знака с 25 до 30 лет.

Скорпион. Построить свое финансовое благополучие Скорпионы могут в возрасте с 25 до 35 лет. Впрочем, им нужно быть очень осторожными, так как с легкостью заработанные деньги, могут также легко испариться.

Стрелец. В жизни Стрельцов есть два периода, когда им сопутствует удача в материальных делах: с 22 до 26 лет и с 29 до 33 лет.

Козерог. Начать зарабатывать целеустремленные Козероги могут очень рано, с 16 до 19 лет. Следующий период финансового благополучия ждет их с 27 до 33 лет.

Водолей. Самый высокий шанс разбогатеть у Водолеев наступает в возрасте с 26 до 30 лет. Они могут достигнуть материального благополучия и в более зрелом возрасте, но лишь в том случае, если не потеряют веру в себя.

Рыбы. В возрасте с 18 до 25 лет к Рыбам могут прийти «легкие» деньги, например, они получат наследство, выиграют в лотерею или вступят в выгодный брак. Следующий благополучный с точки зрения финансов период их ждет в возрасте с 33 до 36 лет. Но в это время им придется рассчитывать исключительно на собственные силы.

Источник: https://from-ua.com