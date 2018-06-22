Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу

22.06.2018 09:15

Совершенно неважно, сколько нам лет. Все мы в глубине души продолжаем верить в волшебные сказки.

Когда мы были малышами, то эта вера была неимоверно сильная и буквально окрыляла нас, пишет adfave.

Каждый ребенок мечтает попасть в сказку и стать участником волшебных событий. Девочки всегда хотят быть прекрасными принцесса и, а мальчики — храбрыми рыцарями.

В этом материале представлен волшебный гороскоп, который переносит нас в мир древнерусского фольклора. Кто же вы, домовой или русалка? Читайте скорее!

Овен – Змей Горыныч

Как известно, людям, которые родились под этим знаком, покровительствует Марс. Следовательно, в каждом из них живет Змей Горыныч. Импульсивный, властный и очень горячий персонаж (во всех смыслах этого слова). Горыныч первым в драку не полезет, но обидеть его очень легко. Один неверный шаг в его сторону, и вам не спастись от огнедышащей пасти. Это одно из самых вспыльчивых животных. Хоть у Змея Горыныча три головы, он редко думает хотя бы одной, прежде чем наделать каких-то глупостей сгоряча. Особенно когда он в гневе. Поэтому наш совет всем Овнам: научитесь не идти на поводу у своих эмоций, лучше успокойтесь, глубоко вдохните и только потом давайте ответ обидчику. Он к тому времени, возможно, уже перестанет казаться вам таким уж злым. Несмотря на свою обидчивость, сам Змей Горыныч не станет щадить ничьи чувства. Если ему покажется, что вы в чем-то неправы, он обязательно скажет об этом. Ведь этот персонаж больше остальных склонен резко и прямолинейно выражать собственное мнение. Но при этом есть у Горыныча и хорошие качества. Он решителен, смел и привык мыслить глобально. Достаточно просто направить его энергию в правильное русло.

Телец – Домовой

Домовой в семье – просто счастье. Всё вокруг сияет чистотой, квартира ухожена, цветы политы, кошка накормлена. Но только до тех пор, пока вы во всём с ним согласны и ничему не перечите. Ведь это не только заботливый, но и очень властный представитель нечисти. Он привык считать хозяином в доме исключительно себя и никого больше. Домовой очень ревнив, упрям и до невозможного практичен. При этом любит поспорить. Но терпеть не может проигрывать в спорах. Отстаивая свою точку зрения, будет напорист и, возможно, даже груб. Но как только вы с ним согласитесь, снова станет паинькой. Такой уж у него характер. Этот персонаж всегда должен быть единственным и полноправным хозяином в доме. Он не потерпит конкуренцию. Если с вами живет сразу два Тельца, ждите вечных споров о том, кто всё-таки здесь главный.

Близнецы – Леший

Вы спокойно гуляете себе по лесу, вдруг кто-то подбегает к вам и говорит, что делаете вы это совсем не так, как надо. Поздравляем, вам попался Леший. Теперь вы будете обеспечены критикой и «полезными» советами 24 часа в сутки. Встречали ли вы людей, которые абсолютно искренне уверены, что никто кроме них жизни не знает? Добавьте к этой уверенности поразительную болтливость и энергичность — получите Лешего. Он способен часами доказывать вам, что вы неправы, при этом ни разу не повторившись. Ведь, что ни говори, а даром слова природа его не обделила. Поэтому лучше скорее переставайте делать что-либо, извиняйтесь и убегайте. Хотя… Можете и подождать немного, так как Леший-Близнецы очень переменчив. Минуту назад он был вне себя от негодования, а теперь влюбленно смотрит на вас своими большими глазами и заботливо предлагает лесных ягод. Ничему не удивляйтесь. Такая уж у него натура. Кроме всего прочего, Лешие отличные интриганы. Они могут так запутать следы, что вы и сами не поймете, как здесь очутились. Поэтому из них получаются прекрасные политики и, конечно, талантливые критики.

Рак – Кикимора

Настолько сентиментальную нечисть сложно себе представить. Она очень чуткая, ласковая и эмоциональная. Но при всех этих качествах с Кикиморой непросто общаться. Ведь это именно та личность, которая сама никогда не знает, чего хочет. Всю жизнь её раздирают противоречия. То хочется побыть заботливой и нежной домашней Кикиморой, то свободной и неприступной, такой себе болотной. Вот так она и живет, бегая от одного к другому. И это происходит во всех сферах, в том числе и в любви. Именно поэтому личные отношения со всякими Водяными и Лешими часто складываются неудачно. Зато Кикимора прекрасный друг. Она очень участлива и никогда никого не бросит в беде. Обязательно придёт по первой же просьбе, выслушает, укутает, споёт колыбельную и уложит под болотным кустом отдыхать. Ещё и наградит ценным советом благодаря своему дару предвидения. В общем, Кикимора – настоящий подарок судьбы. Особенно если вы работаете психологом.

Лев – Кот Баюн

Способен обворожить и усыпить кого угодно. Даже того, кто спать совсем не собирался, а шел себе спокойно по делам. Кот Баюн наделен особым магнетизмом, которым похвастаться могут только представители семейства кошачьих. Он эгоистичен, самовлюблен и упрям, но вы всё равно будете боготворить его, восхищаться талантами и достоинствами. А он при этом милостиво позволит вам это. Что же такого особенного в этом Коте? Многие его соперники задаются этим вопросом. Всё дело в харизме и, конечно, потрясающей уверенности в себе. Последнего у него никто не отнимет. Он может перевирать сказки и фальшиво петь песни, но будет делать это с таким чувством собственного достоинства, что никто и не осмелится сделать замечание. По этой же причине и спорить с Котом Баюном очень сложно и даже опасно. Своим бескомпромиссным тоном он, несомненно, убедит вас в вашей неправоте. Даже если до этого вы были полностью уверены, что выиграете. И даже если вы действительно правы. Кроме того, Кот Баюн может похвастаться непосредственным интеллектом и прекрасной памятью. Хотя кое-что всё же может забывать: «Кто обещал? Я обещал? Быть такого не может!».

Дева – Баба Яга

Когда-то она была Василисой Премудрой, но жизненный опыт сделал её циничной и недоверчивой. Вот теперь и сидит Яга в своей избушке, помешивает зелья да сушит мухоморы для нежданных гостей. Она крайне недоверчива и даже излишне осторожна. При этом ещё и скрытна. Пока не пройдешь всех испытаний, дорогу к Кощею ни за что не покажет. А они будут очень тяжелыми. Ведь Баба Яга требовательна как к себе, так и к другим. Не даст спуску, пока не сделаете всё как нужно. Пытаться обмануть или обхитрить Ягу — это дело бесполезное. Она сама кого хочешь обведёт вокруг пальца. Въедливая и дотошная, она не упустит ни одной детали. К тому же у неё просто природный дар уличать во лжи. Старушка очень практична. Любит чистоту и порядок. Это только на первый взгляд в её избушке всё захламлено. На самом же деле каждая пылинка лежит на своём месте, а мухи летают по строго заданной траектории. Поэтому не советуем без лишней необходимости к чему-нибудь прикасаться.

Весы – Мара

Таинственное, странное и очень непонятное существо. Мара бродит по старинным замкам, страдает сама и заставляет страдать других. Часто сидит без дела. Но не потому, что ленивая. Просто перед тем, как начать что-либо, ей нужно внимательно взвесить все «за» и «против». А это иногда забирает очень много времени. Мара не из тех существ, которые способны быстро принять твёрдое решение и следовать ему. Она будет долго терзаться сомнениями и выбирать. Потом поймет, чего хочет. Но через секунду уже усомнится в этом. В общем, если её не подтолкнуть к действию, так и просидит всю свою вечную жизнь в размышлениях и тоске. При этом Мара безумно любит делиться своими вопросами «жизни и смерти» с окружающими. Она может раздуть историю абсолютно из любой проблемы. Поэтому если вас словила эта нечисть, будьте готовы часами выслушивать о проблемах («мне нечего надеть» или «куда же пойти сегодня вечером»). И даже после долгих раздумий и получения массы ценных советов от друзей она, скорее всего, так ничего и не наденет и никуда не пойдёт.

Скорпион – Русалка

Живёт Русалка в собственном омуте эмоций и выходит оттуда крайне редко. Очень сложная, загадочная и нервная натура. Часто кидается из крайности в крайность. Может влюбиться в моряка, которого видела всего один раз в жизни. Отдать ради него свой голос ведьме, а потом… забить его гребнем. Потому что настроение было плохое. Вся её противоречивость из-за внутреннего конфликта. В этом существе ведется непрерывная борьба между высокими идеалами и низменными желаниями, которые вызваны сотней комплексов. Фрейду, несомненно, тут было бы что изучить. Что же можно посоветовать тем, кто волей или неволей общается с Русалками? Не заплывайте глубоко в их омут. А если прекрасная дева начнет тащить вас ко дну, начинайте давить на жалость. Ведь Русалки всё же не так эгоистичны, как может показаться на первый взгляд. В душе они очень отзывчивы и добры.

Стрелец – Лихо Одноглазое

Лихо – это большой ребенок. Он невероятно жизнерадостный и энергичный. Кроме того, обладает огромным запасом оптимизма и веры в людей. Обжигаясь даже в сотый раз, всё равно не утратит эти качества. Будет идти по жизни с огромным количеством ран и вечной улыбкой. Это очень романтическая натура. Верит в любовь с первого взгляда и навсегда. Всю жизнь может потратить на поиск своей идеальной второй половинки (возможно, именно поэтому Лихо так часто ошибается). В общем, мечтательное существо и 100-процентный идеалист.

Козерог – Кощей Бессмертный

Кощей прирожденный руководитель. Он умеет быть авторитетом. Обычно к нему уважительно относятся даже те, кто его не любят. И это неудивительно. Козероги отличаются сильной волей и стальным характером. Иногда бывают даже тиранами, но чаще всего пытаются скрывать свою жесткость под маской нежности и ласки. Никто лучше Кощея не умеет добиваться поставленной цели. Кроме того, это очень цельные личности, которые всегда твердо знают, чего хотят. Увидел прекрасную деву – украл и женился, все без долгих раздумий. Кощей-Козерог не зря получил прозвище Бессмертный. Его не берёт ни огонь, ни вода, ни медные трубы. Все жизненные катаклизмы переносит стойко и с достоинством. Очень ценит Кощей Бессмертный материальные блага. Поэтому готов чахнуть над златом хоть всю жизнь. Это ему только в радость.

Водолей – Соловей-Разбойник

Самая безответственная и обаятельная нечисть. Соловей редко думает о таких скучных вещах, как карьера, дом, семья и т. д. Он привык летать в облаках и жить в своих воздушных замках. Сидеть на дереве, свистеть и грабить прохожих – вот его мечта. Однако это не мешает Соловью быть всеми любимым и очень популярным. Он располагает к себе с первой же минуты знакомства. А всё благодаря общительности и врожденному оптимизму. Поэтому никогда до конца непонятно, обычный ли это вор или честный Робин Гуд. Соловей свято верит в свою удачу. И, нужно сказать, она редко подводит его. Поэтому он и живет свободно, не заботясь о завтрашнем дне. Но не нужно думать, что Разбойник держится на плаву только благодаря фортуне. Находить выход из любой ситуации ему помогают креативность и находчивость, которыми Соловей наделен сверх меры.

Рыбы – Водяной

Типичный Водяной – это существо, живущее в маленькой луже и мечтающее при этом о большом океане. Мечтать о коралловых рифах, дальних странствиях и бесшабашных приключениях он может целыми днями. Но не бойтесь, никуда он в итоге не уедет. Ведь в глубине души больше всего любит свою родную лужицу. Патриотизм в нём так же глубок, как и романтические наклонности. Фантазии часто заменяют Водяному реальную жизнь. И это спасает его от серости будней. Другие жители лужи обычно не понимают возвышенной натуры Водяного. Поэтому и приходится ему искать собеседников в лице случайных гостей болотца. Водяной очень раним. Его чувства может задеть буквально каждый. Поэтому нечисть предпочитает ни с кем не спорить, а преграды на своём пути просто обплывать.

Источник: https://from-ua.com