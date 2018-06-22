- Денежный гороскоп по знакам Зодиака: в каком возрасте вы разбогатеете22:06
- Вот какие любовницы получаются из разных знаков Зодиака17:20
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака12:30
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
Вот какие любовницы получаются из разных знаков Зодиака
Babe публикует гороскоп сексуальности женщин всех знаков Зодиака, который пригодится как мужчинам, так и самим дамам.
Не стесняйтесь, читайте и делайте выводы:
Овен: бурная любовница.
Вы — прирождённый лидер и знаете, чего хотите, — в спальне тоже. Секс с вами — это полный фейерверк.
Всегда ли ваши партнёры справляются с вашими требованиями? Может быть, и нет, но наверняка пытаются. А если кому-то из них это удастся… вы не выпустите его из кровати!
Телец: чувственная любовница.
Чувственность — это ваше второе имя, а удовольствие партнёра — для вас главное. Вы прекрасно знаете, что делаете, поэтому всё, что связано с вами, становится незабываемым: то, как вы выглядите, пахнете, каковы на вкус.
Вы создаёте натуральную «сексуальную химию»!
Близнецы: бесстыдная любовница.
Вы не стесняетесь этого, потому что ваше очаровательное бесстыдство и безграничное воображение — это действительно редкие черты. Как никто другой, вы заводите мужчину эротическими разговорами и фразами.
Мир сексуальных фантазий, который вы в состоянии создать, безусловно, более горяч, чем реальность!
Рак: интенсивная любовница.
Интенсивность — ваше главное преимущество (помимо прочего, это способствует удивительным ощущениям во время орального секса).
Ваш партнёр знает, что никто никогда не будет любить его так же сильно, как вы. А вы знаете, что желание — это самая сексуальная вещь в мире!
Лев: великолепная любовница.
Львицы всегда хотят выигрывать и побеждать, и эта жизненная позиция не исчерпывает себя на пороге спальни. Ваши способности впечатляют, а всякий мужчина мечтает узнать, на что вы способны на самом деле.
Вы же наверняка думаете, что могли бы быть ещё лучше… хотя вы и так — одна из лучших!
Дева: креативная любовница.
Пробуждение и раскрытие страсти, таящейся внутри вас, — это то, чего не забудет ни один мужчина. Вы — очень добропорядочная девочка, но в постели у вас полно безумных идей.
Держите этот «горячий» секрет при себе, чтобы не испортить сюрприз!
Весы: эталонная любовница.
Вы получаете звание лучшей любовницы среди знаков Зодиака! Почему?
Потому что обычно вы: а) спортивны и полны энергии; б) милы и очаровательны; в) умны; и г) обожаете любовь и романтические жесты. Секс с вами напоминает классный эротический фильм.
Скорпион: тёмная любовница.
Многие согласны, что между наслаждением и болью пролегает тонкая грань. Вероятно, только вы знаете, что делать, чтобы не пересечь её.
Ваша тёмная сторона просто легендарна. Но мало кто об этом узнает на практике, потому что вы — партнёрша не для слабых.
Стрелец: дикая любовница.
Ваши дикие черты характера настолько сильны и заразительны, что высвободят внутреннего безумца в любом партнёре. Секс в общественном месте? Да. В необычных обстоятельствах? Почему бы и нет!
Вы — это гарантия, что мужчина никогда не насытится вами вдоволь.
Козерог: сознательная любовница.
Вы боитесь промахов, поэтому никогда не совершаете ошибок. Ваш мужчина теряет от вас голову, потому что вы полностью посвящаете себя ему.
Причём вы не стесняетесь искать в разных источниках информацию, советы и так далее, чтобы секс с вами был ещё более потрясающим.
Водолей: безумная любовница.
Иногда вы недосягаемы и витаете в облаках, но когда партнёру удаётся перенести вас оттуда на грешную землю, вы демонстрируете уникальную сексуальную магию, которая недоступна ни одному другому знаку Зодиака.
Смесь бурной фантазии и абсолютной уверенности в себе — это гарантия совершенно неземных ощущений, о которых мужчина даже не мечтал. Полное отсутствие тормозов!
Рыбы: приличная любовница.
Романтическая и чувственная, любящая и участливая. Ваш партнёр уже понял, что все предыдущие отношения были лишь верхушкой айсберга интимности, которая может существовать между двумя людьми.
У вас мощная интуиция, и вы знаете, чего хочет мужчина, поэтому балуете его романтическими поступками и маните страстным очарованием.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, любовница, знаки Зодиака
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- Аэропорт высокого полета. Донецкие власти раскрыли карты
- Конкуренты решили взаимодействовать
- Жена сдала мужу руководство райсоветом
- Регионалы назвали мажоритарщиков, претендующих на мандаты от Донбасса
- В Енакиево представили нового мэра и пятерых его замов
- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков19:20
- «Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше18:20
- ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя15:27
- "Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев14:50
- «От судьбы не уйдешь»: жителям ОРЛО присылают повестки в военкомат14:35
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Все переведут на украинский: в Раде подготовили языковой «сюрприз»20:50
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- Тымчук рассказал, чего ждать на Донбассе после переговоров Порошенко с Путиным19:57
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков19:20
- Подарки на миллионы: всплыла закрытая информация о состоянии детей нового главы Донетчины19:00
- Что будет с ценой на газ для населения в Украине18:40
- «Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше18:20
- СМИ: Победа Эрдогана может стать опасной для Украины18:05
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине16:00
- Советы, как правильно тратить деньги15:11
- Эксперт рассказала, чем опасна сырая морковь13:08
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий