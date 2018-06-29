Специалисты, изучив черты характера мужчин по дате рождения и знакам Зодиака определили, кто может стать надежным партнером по жизни, а с кем будет всегда весело и легко.

Овны отличаются своей целеустремленностью. Они способны долго быть с активной женщиной, которая будет успевать за ним во всех его начинаниях.

Тельцы способны стать настоящей каменной стеной для любимой женщины. Они внутренне очень сильны и спокойны. Готовы принести комфорт и ощущение безопасности в семью.

Рак – очень чувственный и нежный партнер. Способен окружить свою возлюбленную заботой, но очень раним. В случае конфликта долго приходит в себя.

Лев - страстный и нежный кавалер. Он всегда выделяется своей яркостью, но редко любит сковывать себя серьезными отношениями.

Девы являются практически идеальными мужьями. Хотя и не сразу готовы показать и рассказать о своих чувствах. Однако в отношениях они заботливы и преданны. Любимые всегда с ними чувствуют себя счастливо и приятно.

Весы способны принести романтику в обыденности. С ними интересно общаться, они хорошие эрудированные собеседники. Всегда жизнерадостны и легки. Они стремятся к гармонии и равноправию в отношениях.

Скорпионы довольно сложные личности. Они чувственны, но в какой-то момент могут стать абсолютно равнодушными к былому объекту страсти. Довольно независимы. В отношениях с ними непросто, но интересно.

Стрельцы заряжают партнера своей жизнерадостностью. Свободолюбивы, поэтому редко задерживаются в серьезных отношениях. Способны принести в семейную жизнь разнообразие и праздник.

Козерог может принести в семейную жизнь уверенность в завтрашнем дне и стабильность. Он очень надежный партнер, который готов многое сделать для своей возлюбленной.