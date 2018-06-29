Как мстит каждый знак Зодиака

29.06.2018 08:47

Овен.

Чтобы овен начал мстить, нужно на самом деле очень сильно постараться. Добиться от него этого можно так: упорно и планомерно доставать день за днем, делая то, что данный знак зодиака категорически просил вас не делать и своими словами, и своими действиями. А действиями он свое недовольство демонстрирует весьма решительно. Как известно, это знак огненный, активный и, можно даже сказать, агрессивный. Он не из тех, кто будет таить обиду в себе. Скорее всего, расплата будет быстрой и, возможно, болезненной. Но зато вы будете уверены в том, что он не держит камень за пазухой. Потому что этот камень он в вас уже бросил.

Если же подрываете его авторитет в глазах тех, кто для него важен, будьте готовы к тому, что отпор вам дадут весьма решительный. При этом Овна совсем не будет грызть чувство вины. Он же вас предупреждал? Предупреждал! Причем, возможно, даже засветил пару раз по физиономии или как минимум дал хороший предупредительный толчок. После этого вы решили продолжать? Сами виноваты! Теперь будьте готовы не к мести, а… к самообороне! Да, именно так он это и будет воспринимать. При этом действовать будет непреклонно и решительно, как танк. Добиваться того, чтобы обидчик переехал в другой город или как минимум в другой район, сменил место работы и круг общения для огненного барашка станет делом первой важности. В общем, лучше не доводить до этого, лучше не доводить!

Телец.

Телец ― это явно не тот знак, который будет издеваться над вами из-за всякой ерунды. Все решения у него имеют взвешенный характер, и о том, чтобы вытравить вас откуда-то, он тоже будет думать основательно. Так что вам придется постараться, чтобы вывести его из себя. В общем-то, даже в природе можно заметить, что быки ― спокойные животные, но, будучи разъяренными, могут смести все на своем пути. Так и представители этого знака. Окружающие обычно знают, что мнение этого персонажа стоит немало. Он не делает поспешных выводов и суждений. А также в кругу своего общения он является своего рода лидером ― может быть неформальным, но проигнорировать это лидерство нельзя. Поэтому, доведя тельца, будьте готовы к тому, чтобы стать изгоем. Нахождение в обществе может стать для вас настолько неприятным, что, вероятнее всего, вы даже захотите это общество сменить. А все потому, что в какой-то момент вы решили, что доставать этого спокойного человека можно безнаказанно. Тельцы имеют вес и авторитет, в том числе и в глазах начальства. Поэтому дело может дойти даже до увольнения. Ну а в семейных отношениях результатом может стать развод вас такой итог не устраивает?

Вынуждены предупредить ― восстановить хорошее мнение тельца о «провинившемся» будет непросто. В своих взглядах они обычно устойчивы. Впрочем, у этого есть и обратная сторона ― чтобы убедить его в том, что хорошего отношения вы не заслуживаете, тоже потребуется какое-то время. Возможно, длительное, хотя при серьезной настойчивости оно может быть значительно сокращено. В целом вернуть его доверие и изменить мнение о себе на более благоприятное можно, но на это потребуется очень много времени. Немногие на это способны, только если отношения с этим человеком или нахождение в этом обществе реально очень дороги для вас.

Близнецы.

Мало кто воспринимает этот знак всерьез, в том числе и в качестве мстителей, и напрасно. Может быть они и не так сильны в драке, как Овны, но вот зато словом, как правило, владеют отлично ― письменным, устным, а то то и обоими этими вариантами. А ведь иногда слово жалит больнее и способно нанести больше ущерба, чем драка! Ведь синяк пройдет уже через месяц, а сплетни, которые разнесет о вас Близнец, будут жить еще очень долго и, возможно, переживут вас самих. При этом правду они так искусно переплетают с ложью, что не поверить им просто невозможно! Возможно, они и сами уже верят в то, что вы самое настоящее чудовище, и эту твердую убежденность передадут другим.

Также это специалисты по использованию в мести всякого рода современных технологий, таких как вирусы, например. Так что, насолив этому знаку, открывайте письма от него с опаской. Благодаря сильному Меркурию он является мастером коммуникаций. Письма, форумы, устная речь, а может даже и средства массовой информации ― все это будет использовано для того, чтобы потопить противника. Впрочем, они незлопамятны, и, насолив вам перед завтраком, в обед будут недоумевать, что это вы так кипятитесь, Ведь сами-то они уже все забыли и предлагают вам выгодное дельце. Кстати, по причине своей совершенной незлопамятности Близнецы могут абсолютно не понять других, когда они обижаются на них. «Ты чего?, ― могут спросить они совершенно невинно, ― ведь поругались-то мы утром, а сейчас уже обед!». С одной стороны, это, конечно, хорошее качество, особенно с точки зрения тех, кто не отличается безукоризненным поведением и безупречными манерами. Ведь кто еще простит таких людей и сможет сохранять с ними длительные отношения, как не легкие по характеру Близнецы?! С другой стороны, чувствительных людей может задевать то, что их близкий Близнец с таким легкомыслием относится к ранам, которые им наносит. Так что то, как вы будете смотреть на такой подход, зависит от того, что для вас самих наиболее важно в отношениях.

Рак.

Этот знак предпочитает давить морально. Впрочем, если данное средство не действует, то задавить вас физически он будет тоже не прочь. При этом месть будет выполнена без лишних слов, но, скорее всего, она будет серьезной и даже тотальной. Те, что давят на вас чувством вины, ведут себя очень по-рачьи! Впрочем, не стоит думать, что это всего лишь тихое создание, которое только и способно, что обижаться. Да, неприятно, но и что с того? Если данный знак решит, что вы его серьезно задели, будьте готовы к мести безжалостной и беспощадной. При этом, как и овна, совесть его мучить не будет. Ведь вы же его обидели! И не стоит думать, что, отомстив, он снова будет с вами как ни бывало общаться. Вероятнее всего, он вычеркнет вас из своей жизни. Раз и навсегда. И это-то и будет его самой страшной местью. Причем игнорировать вас он будет даже в том случае, если вы будете жизненно нуждаться в его помощи или даже на коленях умолять простить все бывшие обиды. Он будет спокойно смотреть на ваши терзания с таким видом, как будто его они совершенно не касаются ― и ведь они на самом деле его не касаются, потому что отношения для него были прерваны в тот самый момент, когда он решил, что с него хватит.

Кстати, сложность в отношениях с Раком состоит еще и в том, что о своих претензиях он обычно не говорит. Вы должны о них догадаться, вот так. А поскольку далеко не все обладают даром ясновидения, то и прекратить общение с вами он может совершенно внезапно. Внезапные увольнения, непредсказуемые и, кажется, ничем не обусловленные сообщения о разрыве ― это все о Раке. Если у него были какие-то ожидания, которые вы имели наглость не оправдать, то для Рака это вполне серьезное основание для того, чтобы обидеться и начать мстить. А вам останется только недоумевать, что же вы такого сделали.

Лев.

Честно говоря, сложно представить, зачем злить Льва. Ни один человек в здравом уме и рассудке не будет делать этого сознательно. Впрочем, такое может произойти и нечаянно ― например, вы его обманули (что, впрочем, редко бывает случайно) или публично подорвали его авторитет. В этом случае, пока не поздно, лучше извиниться в самых искренних выражениях. Ну а если уже поздно, готовьтесь. Он не остановится ни перед чем. Самая мягкая форма, на которую можно рассчитывать, ― демонстрация вашего ничтожества. Нет, он не распускает сплетни, как близнец. Он просто дает понять окружающих, что вы ― никто, и звать вас ― никак. Причем, если нужно, представит доказательства. А главным доказательством будет он, который делает все лучше, чем вы, да и вообще, в целом он лучше. А люди Льву верят, между прочим. Ведь он ― царь зверей и пользуется неоспоримым авторитетом. Ну а в более тяжелых случаях в ход пойдет все, вплоть до запугивания вас какими-то темными личностями и доведения до паранойи.

Право же, лучше даже не провоцировать гнев Льва. Впрочем, можно и вернуть себе расположение этого знака, и, кстати, сделать это не так сложно. Во всяком случае, значительно легче, чем в отношениях с упрямым Тельцом, мнение которого практически невозможно изменить! Просто как можно более искренне, с настоящим раскаянием (можно даже со слезами на глазах) признайте свои ошибки, покайтесь, прославьте мудрость и прозорливость Льва, и все ваши промахи будут прощены. Особенно высокую эффективность ваши действия будут иметь, если вы начнете петь ему или ей дифирамбы публично. Все Львы невероятно тщеславны, и, скорее всего, ваши проступки в глазах этого знака после такого поведения станут совсем незначительными.

Львы склонны покровительствовать другим, поэтому не стесняйтесь признаться в том, что нуждаетесь в их помощи ― они с удовольствием не только помогут вам, но и многое простят. Все же они очень великодушны. Только не вздумайте пользоваться этим. Если они заметят, что ими манипулируют, то львиный рык и его нападение будут даже еще более страшными, чем в первый раз.

Дева.

Довести Деву до белого каления вам наверняка будет значительно сложнее, чем сделать это с тем же Овном или Львом. Но если человек отличается особым талантом и ему все же удалось сделать это, приготовьтесь к чему-нибудь особенному. Этот знак все знают как исключительно педантичный, но мало кто понимает, что в определенных ситуациях он становится еще и изобретательным. Например, японские методы пыток ― заливать в воду уши ― совершенно явно находятся под влиянием Девы, как, впрочем, и сама Япония. Бюрократы, рожденные под этим знаком, не будут с вами ругаться. Просто они сделают так, что документы свои вы не получите. Ни за что. И никогда. Или получите их через такой срок и пройдя через такие муки, что руки у вас будут трястись, и вы дадите себе зарок никогда больше не обижать Дев. Месть их неявная, но крайне малоприятная. Только годы спустя вы можете понять, что в общем-то над вами очень серьезно поиздевались.

Если же Дева привлекательна, то она может опутать вас своими чарами, влюбить в себя и… ничего. Так и будете мучиться и страдать. А она (или он) будет этим наслаждаться. Также типичная Дева может обдать вас своей холодностью. И если на работе, например, это будет не так неприятно, то в личных отношениях может вызвать массу негативных эмоций. Отказ в сексе, в личных встречах, близком дружеском общении ― все эти меры кажутся не такими уж агрессивными, но в то же время они могут стать весьма чувствительными и даже принести больше страданий, чем обвинения, брошенные в лицо. Типичная Дева может сдержанно отмалчиваться, нагнетать обстановку и мстить по-тихому. Например, если это ваша жена, она может «забыть» погладить ваш костюм в понедельник утром. Или же она может «забыть» о том, что у вас назначена встреча. В общем, казалось бы, мелочи, но со временем эти мелочи могут причинить очень много беспокойств. Так что в конце концов придется просить у сдержанной Девы прощения и, возможно, со временем она вас простит. Только не совершайте того же самого проступка второй и уж, конечно, третий раз. Аналитичный ум Девы подскажет ей, что где-то ее обманывают, и, скорее всего, прощения в очередной раз вы не дождетесь.

Весы.

Хотя представители этого знака весьма обидчивы, бояться их мести всерьез не стоит. Впрочем, нет, они могут причинить боль, отбив у вас предмет воздыханий. Не стоит забывать, что, в конце концов они крайне обаятельны, поэтому большой сложности для них это не составит. В целом они могут быть очень высокого мнения о своей мстительности, но со стороны она смотрится довольно забавно. На самом деле объект их мести может даже не заметить того, что против него направлена какая-то агрессия ― если, конечно, он достаточно толстокож. Для натур более чувствительных недовольство этого знака может быть более явным, но и им они не смогут причинить большого вреда. В целом назвать их большими мстителями никак нельзя. И все же, если они в чем-то добьются успеха, то вряд ли удержатся от соблазна уязвить вас этим. А успеха они добиваются довольно часто, так что, скорее всего, своей цели они достигнут.

Также они могут открыто в лицо предъявлять претензии. Для некоторых людей это может быть довольно неприятно, но все же назвать такие действия местью нельзя даже с очень большой натяжкой. Если же вы, несмотря на миролюбие данного знака, продолжите его доставать, скорее всего, он просто постарается держаться от вас подальше. Разбить противника своими доводами ― для них способ победить его. И, скорее всего, если свои аргументы он считает достаточно убедительными, то будет полностью удовлетворен. А обидчик в результате своих агрессивных действий, вероятнее всего, просто потеряет возможность общаться с этим приятным во всех отношениях и интересным знаком.

Скорпион.

Мстительность Скорпиона стала притчей во языцех. Если жить вам хочется долго и, желательно, счастливо, то лучше с этим знаком вести себя вежливо. Поверьте, он не удовлетворится какой-нибудь мелочью в ответ, а обиду держать будет долго. Все, что вы ему сделали, он вернет, и с процентами. Возможно, большими. Стоит заметить, что залезать в сферу, которую Скорпион считает своей, крайне опасно.

Вы решили дать ему совет, о котором он не просил? Прокомментировали его работу, о чем он опять же не просил? Хотели сделать ему как лучше, а он об этом узнал? Ну что ж, благими намерениями выложен путь к скорпионьей мести. Лучше не надо. Он и без вас знает, как ему работать, общаться со своей второй половинкой и начальством, воспитывать детей. И таких желающих ему помочь, пусть даже с благими намерениями, он будет жалить, жалить и еще раз жалить. Кстати, без всяких сомнений он будет жалить своих близких. Причем делать это эффективно, потому что знает их слабые места. Увидев это хотя бы один раз, посторонние умные люди сделают правильный вывод: «Если уж он к близким так безжалостен, то чего же ждать остальным?». И не будут обижать Скорпиона почем зря. Ну а тем, кто не сделал разумных выводов, доведется получить моральные и физические травмы, которые Скорпион, уж поверьте, постарается сделать как можно более глубокими.

Стрелец.

Мстят Стрельцы бессистемно, можно даже сказать, безалаберно, и благодаря этому от их мести легко можно улизнуть. Но только не в том случае, если это ваша мать, начальник, супруга или супруг, а также друг. Здесь, скорее всего, будет собран весь коллектив или семья, после чего вас будут публично стыдить и разоблачать. А вам будет стыдно. Если же собрать честной народ не представляется возможным, на вас, скорее всего, махнут рукой. Только если Стрелец не бюрократ, а вам не нужна какая-то бумажка. В таком случае эта бумажка обидчику дорого обойдется. И он еще не раз укорит самого себя за то, что чем-то задел Стрельца. Впрочем, нельзя не признать того, что, несмотря на свою непрактичность в деле мести, знак этот довольно злопамятный. Так что, когда возможность представится, он отыграется. Поэтому не удивляйтесь, если по истечении десяти-двадцати лет вам вернут все те неприятности, которые вы сделали Стрельцу.

Козерог.

На Западе Козерога изображают как козлика, а вот на Востоке тот же самый знак ― летающий крокодил. И люди там знают, что достать Козерога, конечно, можно, но зачем? Если только захотелось испортить себе жизнь окончательно и бесповоротно. Обычно представители этого знака не размениваются на мелкие обиды. У них есть более серьезные жизненные задачи, чем заниматься местью по поводу и без ― строить карьеру, обустраивать быт, зарабатывать деньги. Поэтому на ваши глупые выпады они просто не будут обращать внимания. До определенного момента. Но, когда этот момент настал, знайте ― ответные действия будут взвешенными, серьезными и основательными. Он может мстить так же извращенно, как и Дева, но в значительно больших масштабах. При этом нельзя сказать, что он злится, вовсе нет. Просто он не хочет, чтобы вы находились там же, где и он, общались с теми же людьми, что и он, работали в том же месте, что и он, а, возможно, чтобы даже ходили в те же самые магазины.

Рычаги влияния у него есть везде, поэтому уйти от возмездия вряд ли удастся. Лучше ретироваться, и как можно скорее. Кстати, Козерогу какой-то персонаж может просто не понравиться. Ну вот просто так. Возможно, тот подходит к делу не так основательно, как он сам. Или что-то еще. В этом случае будут предприняты все те же самые меры по выживанию, хотя формально это и не будет местью. В общем, меняйтесь или уходите, потому что этот знак от своего не отступится.

Водолей.

Водолей совершенно не мстительный знак, но это совсем не значит, что доставать его можно безнаказанно. И если у вас дурные намерения в отношении Водолея, то советуем подумать десять раз о том, стоит ли их реализовать, потому что Вы сами же пострадаете от своих намерений. А он, Водолей, будет в этом совершенно не виноват. Возможно, даже пожалеет вас, бедненького. Большинство представителей этого знака обладают отменным чувством юмора. И, скорее всего, над вашими интригами и прочими глупостями он будет просто смеяться, заражая этим смехом всех окружающих. Так что очень вероятно, вы же в конечном счете и окажетесь выставлены в дураках. Причем он этого совсем не хотел. Просто для него это естественная манера поведения, так что настоящей местью это вряд ли можно назвать.

В целом этот знак настолько нестандартный, что сделать ему настоящую пакость у вас вряд ли получится. И помните ― это пакость, вероятнее всего, обернется против вас же, как это происходило с грабителями фильма «Один дома». Наверняка герой Макколея Калкина ― типичный Водолей. Вроде бы он никому никакого зла не хочет, но в конечно счете все злодеи получают от него по заслугам.

Рыбы.

Настоящие Рыбы мстят долго, нудно, упорно, разнообразно, и при этом вам вряд ли сможете обвинить их в открытой мести. Они могут еще, чего доброго, повторно обидеться на вас за подобные обвинения. Поскольку Рыбки замыкают круг знаков зодиака, они могут сочетать в себе и злопамятность Стрельца, и гипертрофированные ответные действия Скорпиона, и использование слухов Близнецами, и демонстрацию собственного превосходства Льва, и последовательность Козерога. Вот только вспыльчивость Овнов и добродушное высмеивание Водолеев ― это, пожалуй, не про них. При этом Рыб не стоит бояться, если обида невелика или если вы для них человек, в общем-то, посторонний. В этом случае ваш поступок, даже не очень приятный, они, скорее всего, быстро забудут. А вот если вы подобрались к нему близко и вас связывают определенные отношения, то обидеть представителя этого знака можно сильно и глубоко. Причем нельзя сказать, что он прямо так уж горит жаждой мести. Скорее, будет справедливо заметить, что он на самом деле глубоко ранен.

Рыбы очень чувствительны. И это будет выражаться в его ответных действиях. Он будет жаловаться на вас всем и вся, причем делать это крайне убедительно. В конечно счете его будут жалеть, а вас ― считать если не исчадием ада, то во всяком случае чем-то очень близким к этому. Плакаться этот знак умеет как никакой другой, а все потому, что делает это искренне. Причем ему даже не обязательно ссылаться на какие-то конкретные факты, ведь он и без того делает это убедительно. Ну и, конечно, делая вам мелкие (или даже не очень мелкие) пакости, Рыба будет впоследствии делать круглые рыбьи глаза и утверждать, что она просто выполняла свою работу/долг. Особенно это касается разных бумажных, бюрократических дел.

Источник: https://from-ua.com