Любовный гороскоп на июль 2018 года

02.07.2018 07:48

Любовная удача очень важна для каждого из нас, потому что именно она во многом определяет наш успех у противоположного пола. Без фортуны нет стабильности и счастья, но звезды всегда воздействуют по-разному, поэтому важно знать их настроение.

В любви наибольшую опасность представляет зависимость от мнения окружающих людей. Счастье придет в вашу жизнь, если вы позволите себе стать абсолютно безразличными к тому, что о вас думают другие люди. Это особенно важно в июле, который, согласно мнению астрологов, будет весьма трудным месяцем для большинства Знаков Зодиака.

Овен

Солнце, Марс и Плутон будут стараться изо всех сил помогать вам привлекать любовь. Первый день июля будет невероятно мощным в плане энергетики, потому что все три ваших помощника окажутся в усиливающих аспектах. Конец месяца будет еще более удачным, потому что Солнце перейдет в Знак Льва, тем самым усилив свою активность. Что касается Марса, то он к 27 июля приблизится максимально сильно к Земле — это будет великое противостояние. Весь месяц отлично подходит для знакомств, расстановки приоритетов, укрепления любовных отношений.

До 9 июля включительно ваш враг Венера будет умеренно активной, но потом перейдет в созвездие Девы. Это ослабит хватку планеты на некоторое время, поэтому в любви лучше быть как можно более щедрыми в первые девять-десять дней месяца. В целом июль окажется невероятно позитивным с точки зрения энергетики планет. Фортуна на вашей стороне, но если вам будет ее мало, то воспользуйтесь тремя сильными заговорами на счастье и удачу.

Телец

Если вам захочется изменить жизнь к лучшему, это можно будет сделать с помощью снов. В июле сновидения могут указать вам верный путь в любви. Делать их актуальными будет сильная Луна 3, 4, 8, 9, 12, 13, 30 и 31 июля. В эти дни она откроет ваше подсознание и выведет наружу ваши сильные стороны. Это будут дни, в которые хоть как-то можно будет наладить общение с людьми и найти любовь. В остальное время вас могут ждать большие проблемы и трудности.

27 июля — самый опасный день месяца: произойдет самое длительное в 21 веке лунное затмение. В этот же день будет максимальная сила противостояния Марса. Планета приблизится к нам наиболее сильно, поэтому ее энергетика окажется разрушительной. В любви для вас настанут не самые лучшие времена — остерегайтесь измен, ревности и зависти, а также грубости. Добавит масла в огонь ослабевшая Венера в Деве. Она снизит силу вашего биополя.

Близнецы

Самый благоприятный период для любовных дел у Близнецов — это 5, 6 и 7 июля. Меркурий, ваш наставник и друг, будет очень мощным в эти дни, потому что его будут усиливать позитивные аспекты с другими планетами. До 25 июля все будет спокойно на любовном фронте, но потом планета перейдет в ретроградное состояние. У вас могут появиться вредные привычки, способные разрушить вашу жизнь и привести к появлению новых проблем. Кто-то из тех, кто раньше любил вас, может попробовать вернуть отношения.

Очень важное изменение произойдет с Юпитером. До 9 числа включительно он будет ретроградным. Этот отрезок времени постарайтесь провести в уединении. После 9 июля даже уединение не поможет вам сосредоточиться на главных вещах. Любовь потребует от вас уважения к партнеру, к семье и к друзьям. Только так вы сможете сохранить стабильность. В целом же месяц будет для вас крайне спокойным и стабильным.

Рак

Наиболее актуальной в июле будет Луна. Дни ее силы — 3, 4, 8, 9, 12, 13, 30 и 31 июля. В это время вам улыбнется удача в любви, поэтому лучше назначать свидания именно на эти числа. 14, 15, 20,21, 22, 25, 26 и 27 июля — самые опасные дни, потому что Луна будет полностью или частично лишена своей энергетики. Лишившись ее поддержки, вы можете стать менее уверенным в себе. Самые опасные дни — 25, 26 и 27 число. 27 числа произойдет затмение в Козероге. Не только в любви, но и в других сферах нужно будет быть крайне осторожными.

В неблагоприятные дни можно попробовать использовать медитацию для привлечения любимого человека. Если вы уже в отношениях, то постарайтесь в июле не притеснять интересы второй половинки. Добавит проблем активный ретроградный Марс в Водолее, который ко всему прочему еще и 27 июля максимально приблизится к Земле. Агрессия и грубость могут статья фатальными ошибками в любви.

Лев

Научиться разбираться в людях Львам помогут советы экстрасенсов. Дело в том, что звезды сулят вам много обмана в июле, который может вылиться в расставания и ссоры. Это будет актуально только до 23 числа. Начиная с 23 июля Солнце будет в вашем Знаке Зодиака. Это позволит вам преуспеть в любовных делах и найти вторую половинку, поднять отношения на новый уровень.

В конце месяца для вас будут наиболее удачными три дня — 25, 26 и 27 июля, пока Луна будет бессильной в Козероге и не сможет доставить вам неприятности. 27 число — затмение Луны. Это будет хороший день для новых знакомств. Самые опасные дни месяца — 8 и 9 июля. Луна в Тельце может полностью лишить вас удачи в амурных делах. Вы можете стать очень депрессивными, ранимыми, капризными и импульсивными. В любви такие качества очень опасны.

Дева

Меркурий, ваш главный космический наставник, будет ретроградным с 26 июля. Это значит, что конец месяца лучше провести в уединении. Не стоит навязываться другим людям и своей второй половинке — постарайтесь разрешить свои конфликты дипломатично, без ругани и ультиматумов. Если вы сейчас в отношениях, то совместная смена обстановки не пойдет вам на пользу в конце июля.

Венера, ваш враг, до 9 числа включительно будет умеренной, но потом ослабнет, перейдя в ваш Знак Зодиака. Это значит, что вам стоит открыться этому миру. Венера перестанет держать взаперти вашу харизму и хорошее настроение. Воспользуйтесь этим в своих целях, чтобы познакомиться с тем человеком, который вам нравится. Если вы не знаете, насколько ваши шансы велики, то попробуйте узнать вашу любовную совместимость по имени.

Весы

Для Весов июль окажется крайне опасным и негативным. Причин будет две. Первая — ослабление Венеры, вашего главного помощника в любви. 10 июля она перейдет в созвездие Девы, поэтому вам придется отстаивать свои убеждения, поскольку давление общества на вас может резко увеличиться. Окружающие люди могут захотеть заставить вас думать так, как удобно им. Выбирайте сложный путь — он научит вас многому.

Второй источник опасности — ваш главный враг, Марс. Эта планета все еще очень сильна и ретроградна в Водолее, но 27 числа произойдет уникальное явление — Марс приблизится к Земле, благодаря чему его сила возрастет невероятно. Это великое противостояние будет нарастать постепенно, как и убывать, поэтому почти весь июль будет для вас очень опасным. Влияние планеты может сделать вас жестокими и ревнивыми. Не будьте такими с теми, кого любите, если хотите остаться на плаву. Избавиться от ревности помогут эффективные заговоры.

Скорпион

Марс, ваш друг и наставник, будет очень мощным в Водолее. Его приближение к Земле усилит его позитивное воздействие на вас. Венера, наоборот, с 10 числа станет слабее. Этот месяц будет идеальным для любовных игр и флирта. Вам стоит посвятить это время любви, романтике. Астрологи отмечают, что свадьбы в июле для представителей вашего Знака окажутся невероятно удачными. Ваша напористость и страсть помогут вам добиться желаемого.

Несмотря на то, что этот месяц может быть невероятно позитивным, Скорпионам стоит задуматься о том, надо ли принимать важные решения в любви. Например, перед созданием семьи и свадьбы стоит проверить совместимость в браке по первым буквам имени. Перед первым свиданием стоит понять, какие цели вы преследуете и чего вы хотите. Будьте честными с людьми, которые вам нравятся.

Стрелец

Ваш враг Меркурий начнет ретроградное движение 26 числа, что может положительно сказаться на вашем любовном успехе. Астрологи и специалисты советуют не упускать шанс и посвятить конец месяца поискам второй половинки или укреплению отношений.

Юпитер, один из ваших главных наставников в любви, избавится от ретроградности 10 июля. Медленно, но верно он будет расчищать вам путь к счастью в любви. Не бойтесь заводить новые знакомства во второй половине июля. Вдохновляйте людей, чтобы влюбить их в себя, сохраняйте оптимизм, повышайте свой авторитет.

Козерог

Марс, ваш помощник, будет очень силен в Водолее весь июль. 27 число — самый важный день этого месяца. Марс будет пребывать в аспекте противостояния, то есть он окажется в самой близкой точке относительно Земли за целых 15 лет. Весь месяц он медленно будет приближаться к нам, помогая вам развивать свою харизму и смелость. Любовные приключения пойдут вам на пользу, если вы пока не в отношениях. Найти вторую половинку поможет чувство юмора, открытость.

Самые опасные дни для Козерогов — 8 и 9 июля. Луна, ваш враг, будет пребывать в Знаке Тельца, чем значительно усилит свое негативное воздействие на вас. Также днями силы ночного светила будут 3, 4, 12, 13 июля. Все это время, особенно 8 и 9 июля, стоит пристально следить за своим настроением. Вам потребуется больше поддержки со стороны окружающих. Не отвергайте попытки близких людей помочь вам.

Водолей

Июль будет для вас очень стабильным временем, потому что ваши протагонисты Сатурн и Нептун не изменят своего настроения. Жизненные принципы менять не стоит, потому что они могут спасти вас в сложной ситуации, могут помочь вам принять важное решение по поводу дальнейшего развития отношений.

С 23 июля вам стоит быть как можно более острожными со своими эмоциями, потому что Солнце перейдет в Знак Льва. Из-за этого энергия светила усилится, что может привести к появлению переживаний, депрессивного настроения. Займитесь совместными делами, чтобы не отдаляться от второй половинки. Если вы одиноки, то не замыкайтесь в себе ни в коем случае. Ознакомьтесь со способами защиты от энергетических вампиров — у вас может появиться немало недоброжелателей.

Рыбы

Меркурий будет весь месяц стабилен. Эта планета является вашим врагом, поэтому все проблемы в любви будут предсказуемыми. Ваши худшие черты характера могут привести к конфликтам с любимым человеком. Постарайтесь исправиться и стать лучше, ведь рано или поздно все равно придет время, когда вы примите решение измениться в лучшую сторону. Пока Меркурий спокоен, лучше не медлить. Более того, 26 числа он станет ретроградным — это значит, что смена обстановки и внутреннего состояния будет отличным решением.

Венера 10 июля станет слабой, поэтому в отношениях с любимым человеком может начаться период ссор. Трудности в общении с окружающими сильно скажутся на способности заводить новые знакомства. В целом вы можете стать более жадными, что в любви абсолютно недопустимо. Дарите людям свое добро и время — они отплатят вам тем же. Не ставьте условий тем, кого любите.

Думайте о том, как стать лучше, а не о том, как скрыть свои недостатки. Дело в том, что любовь — это не та сфера жизни, в которой локальные победы могут сыграть важную роль в становлении вашего счастья. Важно всегда находиться на волне позитива, работать над собой безостановочно

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru