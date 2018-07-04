Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин

04.07.2018 22:38

Мечтаете найти любовь всей жизни, верного друга и надежного партнера? Обратите свое внимание на Овнов. Есть подозрение, что они лучшие в плане взаимоотношений!

Представители Овнов полны энергии и страсти к жизни. Они открыты, и буквально заражают своим энтузиазмом. Наверняка, вы замечали таких людей в своем окружении. Присмотритесь к ним внимательно, возможно, именно они станут вашими лучшими друзьями!

Вот целых 10 причин завести дружеские или романтические отношения с Овнами:

1. Овны жаждут приключений.

Не знаете, чем заняться на выходных? Просто позвоните товарищу, рожденному под этим знаком Зодиака! Он наверняка придумает что-то новенькое. Для этих людей пуститься в приключение — все равно что открыть бутылку пива и пачку чипсов для вас.

Если Овен есть на фотографиях в вашем скучном семейном альбоме, то наверняка они — его главное украшение. Где бы они не появлялись, там тут же начинают царить радость и веселье.

Овны всегда находятся в поиске приключений и острых впечатлений.

Но дело не только в этом. Овны — люди страсти, поэтому они добиваются успеха практически во всем, за что берутся. И делают все быстро!

2. Они излучают позитив.

Овны — чрезвычайно позитивные люди. Они легко адаптируются к любой социальной среде без всяких усилий. Им крайне редко бывает неудобно и некомфортно, они ни на что не жалуются!

Недостаток в этом только один: если что-то пойдет не по плану, то расстроитесь, скорее всего, только вы. Овну пофигу! Он если о чем-то и переживает, то только в тех случаях, когда жизнь наносит ему действительно тяжелый удар под дых.

3. Овны всегда сохраняют оптимизм.

Большинство людей, рожденных под этим знаком, всегда сохраняют оптимизм, насколько бы безнадежной не казалась ситуация их близким. Вот почему их так часто используют в качестве «подушки», в которую можно поплакаться.

Если вы отчаялись, и вам нужна надежда, звоните другу-Овну.

4. Они верны.

Как друзья, люди, рожденные под этим знаком, очень верны. И они лучше всех остальных умеют хранить личные тайны.

Вот только мы не рекомендуем вам их обижать или задевать: в таких ситуациях Овны часто превращаются в упертых и агрессивных баранов.

Зато на друга-Овна всегда можно положиться в беде. И он не отвернется от вас в тот момент, когда ваша жизнь начнет разваливаться.

5. Они говорят обо всем прямо

«Честность — лучшая политика». Эту поговорку знает любой Овен. Вот почему Овен никогда не будет скрывать от вас правду только потому, что боится вас зацепить или обидеть.

Если вам нужно честное и непредвзятое мнение со стороны, обязательно спросите, что на этот счет думает ваш друг, рожденный в начале весны.

Разумеется, ровно такого же отношения они требуют и к себе. Предать Овна — значит, нажить серьезного врага.

6. Они отчаянно нуждаются в независимости.

Овен никогда не будет звонить вам в три часа ночи, умоляя подвести его домой или склеить его разбитое сердце. Он переживет трагедию как-нибудь сам, на диване. Как друг и любовник он не нуждается в «техническом обслуживании». Любая драма для него — вызов, с которым лучше уж справляться самостоятельно.

Это также означает, что когда Овен действительно будет нуждаться в помощи, вам придется упрашивать его помочь ему. Только так он может принять вашу поддержку.

7. Им можно доверять.

Вы можете рассказать Овну абсолютно любой секрет. Вы можете дать ему даже пароль на свой iPhone

Эти люди очень любят, когда им доверяют. А все потому, что они не только надежны, но и исключительно доверчивы.

Они предполагают, что их друзья и любовники будут относиться к ним точно так же.

8. Овны щедры в отношении других, и скупы в отношении себя.

Овны умеют разумно обращаться с деньгами. Не путайте с экономией: если вам нужны будут деньги, эти друзья не колеблясь смогут вам их одолжить.

Они всегда чувствуют себя неловко, если не в состоянии подарить вам на день рождения самый лучший и самый дорогой подарок.

Когда дело доходит до траты денег на других людей, Овны никогда не думают дважды. А вот если им нужно потратить их на себя, то это совсем другая история. Иногда они чувствуют себя виновато даже когда покупают предметы первой необходимости. В быту они минималисты, а в их домах никогда не бывает лишних вещей.

9. Овны амбициозны.

Овен всегда стремится к большему: делать больше, достигать большего, видеть больше и т.д. И их энтузиазм к жизни обычно оказывается очень заразителен.

К сожалению, их амбиции зачастую несут в себе опасности для их здоровья. Больше амбиций — больше упорства — меньше внимания к себе.

Овны нетерпеливы и любят находиться в постоянном движении вперед.

10. А теперь сложите все это вместе.

Если еще раз пересмотреть все пункты, то станет очевидно, что вам обязательно нужен хотя бы один друг Овен. С ним вы будете друзьями на всю жизнь.

Он никогда не пойдет на компромиссы и будет подталкивать вас вперед. Он идеалистичен и любит большие идеи! Он капризен, нетерпелив, импульсивен, но оттого еще более прекрасен! И ему действительно есть, что предложить вам в качестве партнера по жизни и любви.

Если вам нужен надежный партнер, выберите кого-то из тех, кто родился в период с 21 марта по 20 апреля

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на damy.club