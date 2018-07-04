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Самые крепкие и счастливые пары по Знаку Зодиака
Одной из самых интересных тем для дискуссий в астрологии является совместимость по Знаку Зодиака. Всем хочется знать, насколько они совместимы в любви с теми, кто им нравится.
Настоящей любви всё нипочем, однако, чтобы стать ближе к человеку, нужно его узнать получше. Это первая трудность, которая может быть при плохой любовной совместимости. Вторая трудность — это будущее. Если у вас разные цели и способы решения проблем, то вряд ли вам будет легко жить вместе.
Пары с одной стихией
Самые счастливые пары — это те, в которых присутствует одна стихия. При этом лучше, чтобы ваша вторая половинка была не такого же Знака, как и вы. Дело в том, что стихия объединяет людей со сходными целями в жизни и некоторой похожестью в мелочах, в энергетике. Если Знаки разные, то характеры будут отличаться, поэтому в таких союзах есть и много общего, и взаимодополняемость.
Самые лучшие пары стихии Земли:
Телец + Дева. Такой союз невероятно крепок, гармоничен. В любви эти люди могут быть очень счастливы. Между ними очень быстро возникает сильная привязанность, влюбленность.
Козерог + Дева. Этот союз настолько прочен, что его не сломать практически ничем. Эти люди обожают уединение, но могут иметь небольшие проблемы с выбором совместного пути. Козероги упертые и целеустремленные, а Девы умеют слушать понимать, верить в людей. Это команда на века.
Козерог + Телец. В пределах стихии Земли этот союз не так крепок, как два других, но он весьма продуктивен. Оба человека в такой паре могут научиться друг у друга очень многому.
Самые лучшие пары стихии Огня:
Стрелец + Лев. Это очень гармоничная пара, в которой все практически идеально. Таким людям нравится находиться в компании друг друга всегда, поэтому огонь между ними разгорается автоматически.
Овен + Стрелец. С Овнами Львам тяжело будет вести совместную жизнь, поэтому на месте Львов должны оказаться Стрельцы, которым отлично подходит динамичность и сила Овнов.
Овен + Овен. Это самое лучшее исключение из правила, которое гласит, что у влюбленных не должен быть один Знак Зодиака. Овнам нравятся такие же, как они, поэтому они отлично сочетаются друг с другом. Эти люди могут прожить вместе долгую и счастливую жизнь, основанную на глубоком взаимопонимании.
Самые лучшие пары стихии Воды:
Рыбы + Скорпион. Такой брак будет крепким, потому что эти люди дополняют друг друга во всем. Развитие каждой личности начнет происходить спонтанно, стихийно. Скорпионам лучше присматриваться к Рыбам почаще, но не пугаться того, что сначала вы можете не понравиться друг другу.
Скорпион + Рак. Эти люди ценят семью и брак, поэтому измен в таком союзе не будет практически на сто процентов. Это будет очень крепкая семья, в которой будет царить спокойствие.
Рак + Рак. Еще одно исключение из правила о запрете одинаковых Знаков в любви. Раки могут жить вместе, но не всегда. Важно, чтобы у таких людей были общие взгляды на жизнь вне семьи. Остальное не так важно.
Самые лучшие пары стихии Воздуха:
Близнецы + Весы. Такой союз не особо крепок, но по своей яркости такая любовь может превзойти любую другую. На этом топливе страсти и притяжения любовь между Весами и Близнецами может прожить очень долго.
Весы + Водолей. Водолеи любят и ценят красоту с обаянием больше всего. У Весов эта красота и харизма есть, так что в этом союзе будет всегда полная гармония. Лучше, когда Весы — дама, а мужчина — Водолей.
Водолей + Близнецы. В быту такие люди ужасно сочетаются вместе, но что касается полового влечения, то оно невероятно высокое. Общность интересов тоже имеет место быть.
Пары с разными стихиями
Овен + Водолей. Это один из самых лучших союзов в целом. Овен всегда стремится к чему-то новому, а Водолей не против любых изменений.
Овен + Весы. У обоих сторон есть непреодолимая тяга к приключениям. Это пара с невероятной страстью, влечением. В таком браке люди будут стоять горой друг за друга, потому что их жизненные принципы очень схожи.
Телец + Рак. Это одни из самых гармоничных отношений. Раки будут ценить в Тельцах умение слушать, а Тельцы будут любить Раков всегда из-за их честности. Мужчина и женщина таких Знаков обычно хорошо ладят.
Близнецы + Дева. При наличии взаимопонимания и общих целей такой брак будет очень крепким, несмотря на непостоянную натуру Близнецов. Девам будет сложно, но это не значит, что они не будут счастливы.
Дева + Лев. Многие считают, что такой союз крайне опасен и сложен, но, вопреки всем ожиданиям, Девы и Львы отлично уживаются вместе, если последние стараются не гнуть свою линию. В таком браке нужно избегать разногласий.
Стрелец + Водолей. Еще один союз Огня и Воздуха. Это невероятно мощный союз, который может стать настолько ярким, что затмит любой другой. Главное — это быть честными друг перед другом. Если у этих людей будут совпадать цели, то они будут счастливы.
Рак + Козерог. В этом браке между представителем стихии Земли и Воды будет полная гармония. Страсти мало, но она и не нужна ни Козерогу, ни Раку. Каждый живет своей жизнью в разумных пределах, что нравится обоим сторонам. Так может продолжаться вечно.
Телец + Рыбы. Этим людям будет очень хорошо вместе. Высочайший уровень совместимости достигается благодаря нестандартному мышлению обоих сторон. Любовь для Рыб и Тельцов — это нечто отличающееся от общих представлений общества. Этим людям нравится быть вместе всегда.
Скорпион + Близнецы. Это один из самых противоречивых союзов, который живет вопреки всем правилам. Близнецы почему-то становятся другими рядом со Скорпионами. Они словно гипнотизируют друг друга. Как это работает, никто не понимает до конца
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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