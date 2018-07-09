Психические возможности каждого знака зодиака

09.07.2018 09:00

Всем людям присущие некоторые врожденные психические возможности и каждый хочет понять, какие именно. Отталкиваясь от своего знака зодиака, можно определить, чем наградила вас природа. Например, Овнам присуще находиться в нужном месте в нужное время. А Весы могут с легкостью понять другого человека, несмотря на то, что сами в себе разобрались не полностью. Звучит странно? Возможно! Но не стоит недооценивать способности, которыми наделяет нас вселенная.

Овен: в нужном месте в нужное время

Ваша особенность – это предчувствовать нечто по-настоящему важное. Вы можете случайно зайти в бар, где будет играть любимая группа. А если бы вам когда-нибудь пришлось бронировать билет на их концерт, то он мог бы обойтись в кругленькую сумму! Это очень полезный дар, который может награждать вас удивительными вещами на протяжении всей жизни. Главное, прислушивайтесь к своему внутреннему магниту.

Телец: ощущение невидимой грани

Тельцам присуще ощущать ту невидимую грань, которая разделяет их от беды. Например, во время беседы вы можете вовремя остановиться, чтобы не создать между собой и собеседником чувство напряженности. Или же наоборот, вам с легкостью удается уходить от людей, которые начинают проявлять нездоровый интерес к вашей личности.

Близнецы: поиск слов

Близнецы – это особенный знак зодиака, который практически не нуждается в своем шестом чувстве, потому что основные пять развиты очень сильно. Таким людям не нужно подбирать правильные слова. Они и так знают, что нужно сказать, вызывая у окружающих некоторое недоумение. И дело в том, что вы сами можете не понимать, откуда у вас появился такой дар. Это психическая способность, которая берет свое начало от воздушной природы, присущая Близнецам.

Рак: проверка на прочность

Раки могут чувствовать окружающих людей во время эмоциональной напряженности между ними. Они с точностью могут копировать поведение своего собеседника, тем самым, обезоруживая его. Как в случае с хулиганом, который лишь пытается быть агрессивным и сильным. Вы с легкостью поймете, что это лишь маска и сможете обескуражить его ответной агрессией, которая, в отличие от его, не будет искусственной.

Лев: четкое планирование

Львы очень ясно воспринимают течение жизни. Они четко подстраиваются под окружающий их ритм. Вы можете с легкость планировать свой день по минутам, успевая абсолютно всё. Более того, вам не составит труда проигнорировать то, что не вызывает интереса. Позже окажется, что вы были правы, а те вещи, которым вы уделили время вместо этого, куда более важны. Не бойтесь действовать, это у вас в крови.

Дева: чувство перспектив и опасностей

Ваша способность – предугадывать определенные события и знать, к чему они могут привести. Этот психический дар позволяет не только успешно заниматься делами, но и четко планировать свою личную жизнь. Вы сможете понять для себя, какое время лучше выбрать для переезда или создания полноценной семьи.

Весы: понимание других лучше, чем себя

Ваша психическая способность — читать других людей, чувствовать их настроение, понимать мотивы и следующие шаги. Они сами могут не знать этого, а вы уже видите всё насквозь. Но, как и везде, здесь есть и обратная сторона медали. Вы не очень хорошо понимаете себя. Из-за этого может проявляться излишняя самокритика и прочее. Помимо этого, вы часто не прислушиваетесь к своему шестому чувству, когда это необходимо.

Скорпион: ощущение истинных намерений

Для Скорпиона нет ничего хуже пустых разговоров, за которыми кроются совершенно другие намерения. Больший интерес для них составляет чтение истинных намерений собеседника. Например, они могут с легкостью понять, когда человек хочет чего-то большего, чем обычной беседы и флирта. Скорпион видит всю похоть и страсть вокруг каждого, не только вокруг себя. И это их самая сильная психическая способность.

Стрелец: видение успеха

Этот знак зодиака невероятно оптимистичен, потому что он на лету улавливает возможности добиться успеха. Пока кто-то сидит и кропит над сложными графиками, анализом и прочими деталями, которые важны для понимания перспектив, Стрелец спокойно живет своей жизнью и заранее знает, что нужно сделать, чтобы быть успешным. Это касается не только бизнеса, но и любви!

Козерог: всему свое время

Замечали когда-нибудь, как люди внезапно прекращают заниматься любимым делом или резко срываются с места и переезжают куда-либо? Они постоянно в движении в поисках чего-то особенного. Вот к такому типажу и относятся Козероги. Они чувствуют ритм жизни и отлично понимают, когда нужно бросить старое и двигаться к новому. Это позволяет им не только добиваться успеха, но и наслаждаться жизнью в полной мере.

Водолей: чтение мыслей

Водолеи могут похвастаться врожденным даром читать чужие мысли. При чем, они пользуются этой способностью с удовольствием, превращая его в целое искусство. Они могут играть с людьми, спрашивая об их желаниях, хотя сами уже давно знают ответ на этот вопрос.

Рыбы: видение ситуации целиком

Рыбы, бесспорно, самые одаренные из всех знаков зодиака. Их психические возможности позволяют им по-другому смотреть на этот мир, благодаря чему они видят то, чего не замечают другие. Рыбы складывают каждую ситуацию в единую картину, благодаря чему могут видеть её со всеми подводными камнями. Кто знает, может у вас скрыты ещё более сильные способности, о которых вы не догадываетесь?

Надеемся, данная статья поможет вам лучше понять себя. Ознакомьтесь и с другими материалами, которые представлены на сайте

Источник: mudryemysli.ru



