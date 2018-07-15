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Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака
Мужчины этих знаков Зодиака идеальны в семейной жизни. Они станут надежной опорой для вас и ваших детей. С ними вы почувствуете себя как за каменной стеной и будете каждый день благодарны небесам за такой подарок судьбы.
Мужчины под этими знаками Зодиака созданы для семьи и длительных отношений:
ТЕЛЕЦ
Мужчины Тельцы очень долго и тщательно выбирают себе спутницу жизни, и это не спроста - они стремятся создать семью на всю оставшуюся жизнь. В момент когда мужчина под этим знаком понимает, что перед ним та самая, он тут же достает с кармана кольцо и направляется в ЗАГС. Такая спешка вовсе не говорит о его несерьезности, просто Телец прекрасно знает, чего хочет от жизни. Для своей избранницы он станет надежной опорой и построет прочный фундамент для совместной жизни. Семья для Тельца - самое важно в мире.
КОЗЕРОГ
Мужчины под этим знаком Зодиака посвящают семье не много времени. Для них в приоритете всегда остаются карьера и успех. Но, в то же время, Козерог едва ли не единственный, кто понимает, насколько в жизни важен брак. Обычно, представители этого знака Зодиака стараются найти серьезную, надежную спутницу жизни, которая навсегда станет его поддержкой и хранительницей домашнего очага. Козероги будут прекрасными защитниками своей семьи, они верные любимым людям, а если женятся, то раз и навсегда.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака, мужчины
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