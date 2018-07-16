Три знака зодиака, которые любят только себя

16.07.2018 11:12

Самолюбие - это черта многих людей, но есть знаки зодиака, которым свойственно зацикливаться на себе. Они не замечают вокруг себя людей, потому что им никто не нужен.

OBOZREVATEL и астрологи выделяют три знака зодиака, у которых часто есть непреодолимая тяга к самолюбованию.

Близнецы

Представители этого знака зодиака умеют скрывать чрезмерное самолюбие. Близнецы обожают себя и часто просто не считаются с чужими интересами. Им больше, чем кому-либо нужна свобода в отношениях.

Если они чего-то хотят, то будут добиваться этого всеми возможными способами. В любовных вопросах Близнецам бывает крайне сложно из-за своего эгоизма.

Телец

Тельцы - типичные нарциссы. Этим людям нравится любоваться собой. Они абсолютно убеждены в том, что у них нет изъянов. В телефоне Тельца много селфи и фотографий, где он или она одни.

Также представители этого знака зодиака не готовы подстраиваться под кого-то. Им тяжело даются решения, связанные со сменой работы или жилья.

Лев

Лев делает все ради себя и не скрывает этого. Помогать окружающим Львы готовы, но только если это не навредит их репутации. Сначала они решают свои проблемы. Представители этого знака зодиака готовы пойти на все ради продвижения по карьерной лестнице. Дружат они с теми, кто им может пригодиться.

Источник: https://from-ua.com