Идеальный мужчина по Знаку Зодиака

23.07.2018 08:00

Выбор спутника жизни был не прост во все времена. Современным девушкам на помощь приходят астрологи, которые веками наблюдают за звездами и их влиянием на судьбу. Их знания помогут найти идеального мужчину и главу семьи.

Астрология может ответить на множество вопросов, в том числе подсказать, насколько вы и ваш партнер соответствуете друг другу. Эксперты сайта dailyhoro.ru изучили влияние зодиакальных созвездий на людей, чтобы помочь вам найти спутника жизни. Используйте эти знания, чтобы не ошибиться с выбором и найти действительно достойную кандидатуру в будущие мужья. Так вы сможете найти мужчину, который станет вашей второй половинкой, будет прекрасным мужем и отцом семейства.

Овен

Мужчины этого Знака заслуживают особого внимания. Они проявляют любовь по-разному, однако способны выгодно показать себя и продемонстрировать самые лучшие черты характера. Овны очень внимательны и могут заинтересовать женщин, красиво ухаживая и показывая серьёзность своих намерений. Идеальным партнером мужчина этого Знака может стать для тех, кому важны страсть, но в то же время верность и гармония. Несмотря на то что Овны зарекомендовали себя импульсивными личностями, в браке эти мужчины стараются поддерживать взаимные чувства, не позволяют себе лишнего и всячески заботятся о семье. Астрологи отмечают, про представители этого созвездия нуждаются в сильных женщинах, способных поддержать избранников. Им важно, чтобы дама сердца могла обеспечить уют в доме.

Телец

Тельцы обладают невероятным обаянием и заслужили у дам репутацию прекрасных любовников. Рассматривать мужчин этого Знака в качестве партнеров для создания семьи можно, убедившись, что они действительно заинтересованы в отношениях, а не «положили глаз» на конкретную особу. В этом случае Тельцы будут добиваться расположения девушки любыми способами, дарить подарки и писать пылкие романтичные послания. Астрологи рекомендуют дамам не терять бдительности, ведь Тельцы в своем большинстве удовлетворяют свои амбиции, завоевывая очередной объект обожания. Несмотря на такой недостаток, они чутки и способны дарить искренние чувства избранницам.

Близнецы

Близнецы по наблюдениям астрологов являются противоречивыми личностями. Их двойственная натура проявляется во всем: от ведения быта до создания пары. В связи с этим трудно дать исчерпывающую характеристику мужчинам этого Знака. В большинстве своем Близнецы влюбчивы, поэтому часто меняют девушек и постоянно находятся в поисках новых чувств и эмоций. Одной из главных черт их характера является ветреность, поэтому дамы редко рассматривают мужчин этого Знака на роль постоянного партнера. Близнецов очень сложно «приручить», так как они не торопятся променять свою личную свободу на брачные узы. В том случае, если девушка захочет построить серьезные отношения с Близнецом, она должна быть готова к неожиданным поворотам и переменам в совместной жизни.

Рак

Раки заслужили статус романтичных и обходительных мужчин. Они способны на сильные чувства и эмоции, однако женщины предпочитают отказываться от ухаживаний мужчин этого Знака. Дело кроется в их излишней эмоциональности, которая мешает Ракам замечать потребности избранниц. Мужчины этого Знака чаще требуют повышенного внимания к своей персоне, и дамам не нравится такое положение дел. Многие Раки попросту не способны на создание семьи, особенно до тридцати лет, так как сами требуют заботы, словно большие дети. Инфантильность, присущая Ракам, часто приводит к разрыву, особенно если девушка жаждет серьезных отношений, а мужчина погружен в калейдоскоп эмоций, отказываясь принимать волевые решения.

Лев

Уверенные в себе, сильные и харизматичные Львы часто становятся объектами «охоты» у девушек. Несмотря на то что мужчины этого Знака многим кажутся эгоистичными и самовлюбленными, они способны на искренние чувства и любовь ко второй половинке. Мужчина-Лев будет предан своей семье и никогда не позволит избраннице почувствовать одиночество, однако завоевать мужчину этого Знака непросто. Они привыкли к роскоши, чаще всего обращают внимание на ухоженных женщин, знающих себе цену. Лев не терпит неуверенности, поэтому девушкам важно позаботиться не только о внешнем образе, но и о внутреннем «наполнении». Многие «охотницы» стараются завоевать внимание Львов, однако, почуяв подвох и фальшь, мужчины откажутся от дальнейшего общения.

Дева

Мужчины-Девы способны на любовь, но ее нужно разбудить. Они привыкли осторожничать и не являются любителями выставлять свои эмоции напоказ, поэтому дамам придется потрудиться, чтобы разгадать их намерения. В отношениях представители этого Знака обходительны и практичны, поэтому, найдя себе пару, они всеми силами стараются удержать ее. О надежности Дев ходят легенды, поэтому девушкам можно рассматривать их как кандидатов в мужья. Особенностью характера мужчины этого созвездия является также любовь к порядку, поэтому его избраннице придется мириться с некоторыми странностями в поведении. Несмотря на это, Девы отдают себя полностью и чтут семейные устои.

Весы

Демократичные Весы предпочитают равноправие в отношениях, но не любят, когда ими командуют. Спокойный характер делает мужчин этого Знака прекрасными партнерами для отношений, и астрологи полагают, что брак с Весами будет прекрасным продолжением отношений. Весам не свойственно упрекать возлюбленных в недостатках, но они не приемлют «халтуры», поэтому даме придется вносить точно такой же вклад в семью. У Весов нет недостатка в романтике, а значит, бытовые трудности в паре с таким мужчиной вряд ли смогут стать причиной разлада. Весы способны уловить настроение партнерши, поэтому быстро придут на помощь своей возлюбленной, проявят чуткость и заботу.

Скорпион

У мужчин этого Знака довольно сложный характер, в связи с чем их бывает непросто понять. Скорпионы могут говорить одно, а делать совершенно иное, и такое поведение настораживает девушек. Мужчины-Скорпионы умеют быть обольстительными, привлекая внимание противоположного пола, однако с их противоречиями довольно сложно ужиться. Представители этого Знака способны на измены, но тем не менее предпочитают оставаться в семье и заботиться о своей половинке. В том случае, если вы хотите создать пару с представителем этого созвездия, будьте готовы к трудностям. Они могут начаться с недопонимания и провоцировать бесконечные ссоры.

Стрелец

Стрельцы романтичны и легко увлекаются, поэтому часто меняют партнерш, не желая остановиться и остепениться. Они умеют себя преподнести, очаровать и буквально сбить с ног своей неординарностью и легкостью в общении, но создавать пару с таким мужчиной торопятся немногие. Стрельцы способны на искреннюю любовь к своей избраннице, однако потребность в постоянном общении и покорении новых «вершин» может в одночасье перечеркнуть ваши совместные планы. Тем, кто связал свою жизнь со Стрельцом, придется приложить усилия, чтобы мужчина оставаться верен.

Козерог

Козероги довольно сдержаны и очень требовательны к выбору партнера. Мужчина этого Знака не привык размениваться на короткие романы и зачастую длительное время находится в поиске постоянной пары. Многие представители этого Знака претендуют на лучшее, но сами не торопятся соответствовать тем требованиям, которые предъявляют к своей половинке. В быту мужчины-Козероги довольно неприхотливы, поэтому с их эгоизмом можно ужиться. Они способны на создание крепкой семьи, готовы обеспечивать ее, но для спокойной и размеренной жизни требуется довольно долгая притирка. В том случае, если вы хотите создать пару с Козерогом, будьте готовы какое-то время терпеть трудности.

Водолей

Романтичные Водолеи способны очаровывать девушек, исполняя их прихоти и пожелания. Мужчины этого Знака довольно свободолюбивы, но преданы и ответственны по отношению к своей половинке. Построить отношения с таким представителем зодиакального созвездия можно лишь на том условии, что вы не будете контролировать каждый их шаг, и решите полностью доверять словам своего избранника. Преданные семьянины, Водолеи могут уйти от возлюбленной в том случае, если она постарается ограничить его свободу и не будет уважать потребности своего избранника. Мужчина-Водолей чаще всего является образцом для подражания и истинной главой семьи, ведь в его интересы входит полное обеспечение своей семьи и потребностей любимой женщины.

Рыбы

Мужчины-Рыбы противоречивы и чувствительны, а их поступки сложно предсказать. Представители этого Знака отличаются непостоянством, которое может ввести в заблуждение и недоумение, однако способны на сильные чувства к своей возлюбленной. Они преданы и закрывают глаза на недостатки своей избранницы, если она отвечает им взаимностью и не упрекает по пустякам. Часть представителей этого Знака отказывается от создания крепких пар, предпочитая влюбляться и крутить ни к чему не обязывающие романы. В таком случае рассчитывать на крепкие отношения не приходится.