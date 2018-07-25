Вот все главные недостатки каждого знака Зодиака. Вы обязаны их знать!

25.07.2018 09:55

Не расстраивайтесь: ваши недостатки - причина ваших достоинств

У вас есть недостатки? Но это не ваша вина - обвиняйте звезды!!!) Знак зодиака воздействует на вас, и несет ответственность как за самое лучшее, так и за самое худшее, успокаивает lifter со ссылкой на Ranker.

Недостатки не всегда являются самой большой проблемой. Иногда вашу личность делают совершенно невыносимой ваши сильные стороны.

К примеру, Скорпионы - это искусные манипуляторы, а Козероги - успешные потребители. Близнецы любого разговорят, а потом воспользуются этой информацией. Более конкретно о недостатках каждого знака читайте ниже.

Овен всегда должен быть первым.

Овен всегда должен быть первым. И он всегда точно знает, что и как надо делать.

Вы с этим не согласны? Ваши проблемы. Если речь идет о выгоде, то можно не сомневаться, что Овен не забудет о себе.

Как и не постесняется присвоить себе все заслуги. Что уж говорить о нетерпеливости и безрассудстве Овна в моменты, когда он одержим очередной идеей?

Телец медлительный.

Часто Тельца считают ленивым, но на самом деле это медлительность в принятии решений. Он частенько навязывает другим свое мнение, и учит жизни.

Ваши переживания и проблемы вполне могут быть остроумно высмеяны. Ведь по части переживаний Телец довольно эгоистичен и глух к окружающим.

Близнецы не могут хранить тайну.

Символ Близнецов - близнецы, потому что, если вы рождаетесь под знаком, вы получите одну из двух характеристик - лояльного, страстного друга, который ненавидит тех же людей, или двуличного сплетника, которые случайно расскажет все ваши секреты. Близнец просто не может закрыть вовремя рот, но это не специально.

Их бурная эмоциональность может напрягать, и подтачивать фундамент отношений.

Рак капризен и принимает все близко к сердцу.

Внутри этой твердой оболочки находится мягкое тело, которое просто не может справиться с критикой любого рода, даже если это полезно. Раки принимают все на свой счет.

Их любимое времяпрепровождение - мучительно раздумывать об истинном значении текстового сообщения из четырех слов или невинной шутки. Нервозность и нерешительность Рака зашкаливают.

Лев всегда должен быть центром внимания.

Львы не могут держать эго под контролем. Они всегда, всегда должны быть в центре внимания, а если нет, то непременно устроят зрелище, чтобы напомнить о себе. Лев - это маленький ребенок, считающий, что окружающие созданы, чтобы потакать ему в его прихотях.

Дева критична.

То, что вы называете гипер критичным и дико осуждающим, Дева увеличит еще раза в два. При этом Девы критичны к другим, но не умеют принимать ни малейшей критики в свой адрес. Они могут неустанно озвучивать все замеченные ими мелкие недостатки и проблемы.

Весы не могут справиться с стрессом.

Этот колеблющийся, нерешительный знак очень тяжело реагирует на стресс. Весы могут быть принципиальными и твердыми, как скала, но все же не конфликтными. Их непрактичность и сумасбродство не дают им создать крепкий фундамент ни в материальном, ни в творческом плане.

Скорпион - ревнивый манипулятор.

Скорпионы - мастера манипуляций, чей опьяняющий дух опасности привлекает людей. Они всегда настороже, порой безосновательно подозрительны и злопамятны. О мстительности Скорпионов можно слагать легенды. За видимой рассудительностью они тщательно скрывают давно произведенный холодный расчет.

Стрелец - пафосный упрямец.

Никто не олицетворяет идею независимого духа лучше, чем Стрелец. Стрелец одинокий волк, и эта черта ему мешает. Он все должен делать сам.

Желание преуспеть без помощи других заставляет их казаться довольно самоуверенными и самодовольными. Никто не любит смотреть, как упрямый человек неоднократно терпит неудачу, потому что не желает попросить о помощи.

Козерог - ваш лучший враг.

Держите врагов как можно ближе - пока ваши враги имеют успех, деньги и социальный статус. Козероги - серьезные социальные альпинисты. У этого волевого знака нет проблем с удалением токсичного друга - если, конечно, этот токсичный друг не пользуется большой популярностью.

Если у вас есть что-то, чего хочет Козерог, он будет рядом, пока не раскусит ваш успех. И методы Козерога действительно работают. Они определенно умеют подняться по социальной лестнице и преуспеть в своих областях, хотя и ценой настоящих отношений. Не одиноко наверху? Козерогу все равно.

Водолей слишком умный для себя самого.

Водолеи умные новаторы, но существуют в странном парадоксе между мейнстримом и гнилыми помидорами. Ум Водолея занят мечтами и бредовыми идеями, а рутина его выводит из себя. Это раздражает всех, с кем он работает, и его воспринимают как апатичного хвастуна.

Рыбы прокрастинаторы.

Рыбы хорошие, даже отличные друзья и партнеры. Они утопают в творческих проектах. Но при этом склонны поддаваться пессимизму, и прокрастинировать, откладывая реализацию этих планов до никогда. Еще они постоянно контролируют всех и вся, и сливаются при возникновении настоящих проблем.

Источник: https://from-ua.com



