- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Знаки зодиака: как они себя ведут, когда влюбляются10:35
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- Названы самые ревнивые знаки зодиака среди мужчин и женщин21:45
- Богиня-покровительница каждого знака зодиака08:28
- С ними лучше не связываться: самые опасные знаки зодиака (рейтинг)21:45
- Названы пять самых доброжелательных женщин по знаку Зодиака13:45
- Чего ожидать знакам Зодиака в сентябре 201819:32
- Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака13:27
3 самых интеллектуальных знака зодиака
У каждого знака зодиака есть свои сильные стороны. Довольно сложно их сравнивать, поскольку все они обладают собственными преимуществами и неизбежными недостатками. Но если говорить об уровне интеллекта – способности к анализу и восприятии – то среди всех заметно выделяются только три знака. А когда они еще и отлично понимают свои способности и данные им от рождения таланты, ничто не остановит их при достижении собственных целей.
1. Водолей
Водолеи не запрограммированы на провал. Они принципиально не следуют за большинством, а их абсолютная независимость мотивирует их на рождение оригинальных идей, с которыми никто не может соперничать. У Водолеев весьма изобретательный и нешаблонный стиль мышления, потому если перед представителем этого знака поставлена сложная задача, он сможет решить её самым неожиданным и нестандартным способом. Решительность Водолеев неизбежно приводит их к успеху, и они используют свои способности по максимуму. Люди, рожденные под этим знаком, могут стать выдающимися политиками, мыслителями и ораторами.
2. Скорпион
Людей этого знака зачастую недооценивают, поскольку их скрытная натура прячет от внешнего мира их истинные таланты и способности. Они увлечены теми вещами, в которые они беспрекословно верят, и хотя Скорпионам порой присуще принятие иррациональных решений, они всегда вовремя понимают ошибку и возвращаются на верную дорогу. Их отличает восприимчивость и эмпатия к близким. Они очаровательны и харизматичны, и это позволяет им быть примером для своих друзей, которые нередко начинают во всем подражать Скорпионам. Этот знак очень проницателен и знает о своих сильных сторонах и недостатках. Кроме того, все Скорпионы очень горды и умеют скрывать свою боль и расстроенные чувства.
3. Близнецы
Все Близнецы владеют коммуникационными навыками на высшем уровне: из них получаются несравненные ораторы и мудрые провидцы. Их в основном воспринимают как остроумных и веселых людей, потому они желанны в любом обществе и в любой компании. В области интеллекта у Близнецов доминирует логика. Они быстро изучают все, что им нужно, и сразу же начинают применять свои знания на практике. Близнецы сильны практически в любой сфере: от изучения новых языков до решения глобальных проблем.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru
Теги: Донбасс, интеллект, знаки Зодиака
- Рада закрылась. Спикер пошел в президенты
- Мэр возглавил ПР
- В Донецком горсовете вне "регионов" - лишь пятеро
- Вместо выбывших. В Донецком горсовете появились два новых депутата
- Регионалы заподозрили, что оппозиция устраивает скандал в Донецке из-за неспособности собрать митингующих
- Депутатов лишили карточек: отставка правительства в опасности
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ11:00
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ08:15
- Назревает штурм. В ВСУ заговорили об освобождении Донбасса08:00
- Адский огонь под Светлодарском: боевики обстреляли из «Градов»07:10
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- В Україні злетять ціни на інтернет: коли і на скільки12:25
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
- Тарифы на проводные телефоны дважды подорожают к началу 2019 года11:32
- Массовое отравление на Ровенщине: свадебный банкет отправил на больничные койки 13 человек11:17
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ11:00
- Агрессия России на Донбассе: Киев готов разоблачить Москву10:42
- Нашествие змей в Украине: чего категорически нельзя делать после укуса10:25
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Человечество в опасности: в Европе появился смертельный экзотический вирус07:25
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса