Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет

15.08.2018 22:49

Небеса охраняют их, словно невидимая рука указывает верный путь. С рождения они чувствуют незримую защиту, какой-то щит, что отпугивает зло. О них часто говорят: "Родились в рубашке!". Искренне удивляясь, как им удается выходить из патовых ситуаций без малейших потерь, пишет Знай.

Чаще всего эти люди рождаются под определенными Зодиакальными созвездиями.

Близнецы

Все знаменательные события в жизни Близнецов - счастливый случай.

Им встречаются на пути нужные люди, они случайно натыкаются на объявление о работе мечты, в их руки попадает такая нужная и своевременная информация. Абсолютно все - череда невероятных совпадений. А это не что иное, как забота Ангелов-хранителей.

Близнюк отлично разбирается в людях, списывая все на развитую интуицию. Он безошибочно определяет потребности человека, знает, как воспользоваться ситуацией. Он идет по жизни легко, меняет маски, приспосабливается к новым обстоятельствам.

Дева

В том, что ее действиями руководит некое провидение, Дева поверит с трудом. Она считает свои успехи результатом кропотливой работы и тщательного анализа.

Но все выводы и решения, которые она принимает, ей подсказывает внутренний голос, какое-то чутье.

Дева знает, когда лучше промолчать, а когда переходить к активным действиям. В последний момент она может изменить курс, тем самым избежав беды.

Словно Ангел-хранитель обнимает ее крыльями, не давая упасть и сделать роковую ошибку. В ее жизни слишком много случайных стечений обстоятельств и совпадений. Все, кажется, просто и понятно, все можно логично объяснить, но такие вещи какими кажутся на первый взгляд? Если присмотреться, то очертания крыла Ангела явственно присутствует во всех аспектах ее жизни.

Стрелец

Он словно заряжен позитивом, светится изнутри. Увидев стрельца люди вне воли начинают улыбаться. Он просто относится к жизни, редко сетует на неудачи и благодарит судьбу за то, что у него есть.

Покровительство высших сил четко прослеживается в жизни Стрельца. Он легче других получает желаемое. Бывает, не успел подумать, а его мечта уже начала сбываться. Причем его удача распространяется и на других людей.

Источник: https://from-ua.com