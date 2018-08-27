7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить

27.08.2018 09:30

Иногда сильные личности также и самые сложные. Это не означает, что они негативные, ущербные или отравляющие, просто с ними крайне трудно наладить отношения. Вот 7 сложных для понимания знаков Зодиака, с которыми трудно поладить:

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не думайте, что, если Водолей принимает других людей и их различия, он сдержан по отношению к ним и легко сближается с ними. К сожалению, из-за их проблем с эмоциями, с ним может быть тяжело поладить.

Вести диалог с тем, кто закрыт в то время, когда вы выражаете свои чувства, сложно. Водолей не имеет сочувствия к окружающим, но требует, чтобы его близкие были в ладах с эмоциями.

Водолей не обсуждает, что его беспокоит и почему, но будет ждать, что вы поймете его чувства, даже если он отказывается говорить о них.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен – веселый напарник, если вы следуете его примеру и отвечаете его требованиям. Он не заботится о мнении других людей и редко предугадывают последствия своих действий. Если вы согласны всегда ошибаться рядом с Овном, вы поладите с ним.

Однако, если вам не нравятся конфликты, риск и принятие неоднозначного морального кодекса, тогда ожидайте трудностей в общении с Овном. Он очень требователен к другим и не имеет ни капли терпения.

Он никогда не признает, что совершил ошибку, и, вместо того, чтобы осознать это, просто пустится в новое приключение и забудет об этом. Если у вас проблемы с Овном, можете даже не пытаться поговорить о них, поскольку он, вероятнее всего, будет занят другими, более важными делами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион известен тем, что получает то, что хочет, если он желает этого, и к черту всех, кто пытается встать на его пути. Скорпион – доминантная личность и всегда будет следовать лишь по своему усмотрению.

Держитесь подальше от рассерженного Скорпиона, потому что в гневе он буквально набрасывается на свою жертву. Когда он ревнует или обиделся, его невозможно урезонить.

Если Скорпион думает, что вы солгали ему или, что еще хуже, предали, он не будет говорить с вами об этом, просто вычеркнет вас из своей жизни и, вероятно, продумает план мести. Он отлично разбирается в слабых местах других и используют их в свою пользу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы кажутся очаровательными и спокойными, но вас может раздражать их рассеянность и невозможность сосредоточиться. Их внимание сложно удержать, так же, как и заставить их выслушать вас. Близнецы очень чувствительны и могут надумать себе обиду, там, где ее нет.

Когда они думают, что их не уважают или причиняют боль, Близнецы притворяются безразличными. Они говорят одно, а делают совершенно другое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Когда Дева чувствует угрозу, она не будет сдерживаться с человеком, который угрожает ей. Дева – суровый критик, и вы пожалеете, если поинтересуетесь ее мнением по какому-то вопросу.

Дева может быть чрезвычайно суровой и осуждающей. Она придирчива, и видит наименьшие ошибки, которые вы допустили. Она знает, как и что нужно правильно делать, и считает, что вы все делаете неверно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С Тельцом трудно поладить, потому что он очень упрям. Когда он упирается рогом в стену, с ним невозможно нормально общаться. Он не понимает концепцию компромисса и считает свое мнение единственно верным, если определился с ним.

Телец может быть груб и невнимателен к чувствам других людей. Он игнорирует чужие эмоции. Разговаривать с Тельцом – то же самое, что биться о бетонную стену.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог считает, что он знает все лучше остальных и может быть очень упрямым. Он не любит рисковать и выходить из своей зоны комфорта, и, если вы попытаетесь вытянуть его оттуда, ждите неприятностей. Козерог очень замкнут.

Однако он более чувствителен, чем кажется, и, если вы не нарочно навредили ему, он не станет обсуждать это с вами, а поквитается своим отношением к вам. Козерог, как правило, любит держать все под контролем, что делает его одним из самых сложных для понимания знаков Зодиака.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru