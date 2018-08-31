4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 2018

31.08.2018 08:45

В сентябре 2018 представителей большинства знаков зодиака ожидает много благоприятных и положительных моментов. Дела будут идти слажено и по плану. А всё потому, что главным покровителем сентября станет Солнце. Венера будет также положительно влиять на любовную сферу многих из нас. Астрологи уверяют, что сентябрь станет прекрасным месяцем для новых начинаний. Так что можете смело приниматься за дело.

Специалисты выдели 4 знака зодиака, которые будут крайне везучими в этом месяце.

Овен

Для рождённых под этим созвездием сентябрь будет крайне позитивным. Солнечное воздействие даст заряд энергии для покорения новых вершин во всех сферах жизни. Марс же придаст стойкости и оградит Овнов от неурядиц и неприятностей. Овны с лёгкостью преодолеют все трудности. Представители Овнов могут смело полагаться свою интуицию и рассчитывать на помощь коллег. Дела будут идти слажено и на любовном фронте. Сентябрь принесёт в жизнь Овнов много приятных моментов и успехов.

Лев

Крайне позитивный месяц астрологи обещают и Львам. Сентябрь откроет перед представителями этого знака новые радужные перспективы. Проблемы мы же будут решаться сами собой. Главное — не форсировать события. Успех придёт ко Львам как в деловой, так и личной сфере жизни. Это будет яркий месяц, наполненный множеством положительных эмоций. Для Львов это прекрасный период для воплощения своих желаний и целей.

Девы

Рождённые под этим созвездием станут настоящими любимчиками сентября. Везти будет на всех фронтах! Так что девам нельзя мешкать, а необходимо ловить свою удачу за хвост. Крайне успешной для Дев будет деловая и финансовая сферы жизни. Прекрасное время для глобальных перемен. Девам нужно действовать решительно. Не стоит переживать. Все начинания увенчаются успехом.

Водолей

Сентябрь станет для Водолеев месяцем новых перспектив. Так что всем представителям этого знака необходимо стать решительнее и пойти на глобальные перемены. Все сложные ситуации Водолеям удастся разрешить в свою пользу. Удача будет на их стороне! Так почему бы этим не воспользоваться.

Источник: https://from-ua.com