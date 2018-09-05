Какие знаки зодиака самые глазливые

05.09.2018 20:15

Некоторые люди обладают настолько сильной энергетикой, что способны силой мысли повлиять на судьбы других людей

Некоторые люди обладают очень сильной энергетикой и с легкостью могут "отправить" свой негатив на другого, кому-то это удается делать даже неосознанно. "Умение" сглазить дано человеку с самого его рождения. астрологи утверждают, что многое зависит также и от того, под каким знаком зодиака вы родились, пишут Подробности.

Близнецы, Скорпионы, Козерог, Рыбы - это те созвездия, которые имеют мощную силу слова и мысли. Представители данных знаков зодиака могут одним лишь своим словом или взглядом послать человеку негативную энергию.

Согласно гороскопу, Скорпионы часто делают это намеренно. Многие из них прекрасной знают о своих необычных способностях и пользуются этим.

У Близнецов процесс сглаза часто происходит неосознанно. Близнецы любят поговорить, обсудить, оценить, покритиковать. Порой именно за их, на первый взгляд, безобидными фразами, и кроется энергетическая опасность. Рекомендуется Близнецам тщательнее следить за потоками своих мыслей, иначе они могут нанести вред даже своим близким людям.

Рыбы и Козероги могут долгое время таить в себе обиды, негативные мысли о ком-то и в конечном итоге их обидчик будет наказан. Очень часто слова и угрозы представителей этих двух созвездий воплощаются в реальность. Думая плохо о человеке, желая ему горя, Козероги и Рыбы сами становятся жертвой своего же сглаза. Негатив, посланный в адрес другого человека, рано или поздно возвращается обратно к ним. Именно поэтому советуем им научиться мыслить позитивно.

Все остальные знаки зодиака - Овен, Телец, Рак, Лев, Дева, Весы, Стрелец, Водолей не имеют ярко выраженных способностей к сглазу и порче, если не брать в расчет исключения из правил и индивидуальные особенности даты рождения.

Источник: https://from-ua.com