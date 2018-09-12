Интимная несовместимость различных знаков Зодиака

12.09.2018 08:30

Проверьте на совместимость своего партнера

Сeксуальная совместимость определяет гармонию в паре любящих друг друга людей. Однако если совместимости нет, отношения постепенно разрушаются, а некогда тянущиеся друг другу половинки начинают искать сeксуальное удовлетворение на стороне. Итог в этом случае очевиден: душевные терзания, измены, расставания и незаживающие раны не сердце, пишет esotericblog.

Чтобы избежать этого, еще на заре отношений нужно познать радости плотских утех со своим любимым человеком, и понять, подходит он вам для жизни, или нет. А заодно можно узнать, какие знаки Зодиака совершенно несовместимы в сeксе.

Сeксуально несовместимые знаки Зодиака:

Овен и Овен

Овны не думают о совместимости, просто берут то, что считают своим. И в большинстве случае это является плюсом для отношений. Эти люди доминируют в постели, подчиняя себе партнера, и ведя его за собой в мир интимных наслаждений. Так происходит почти всегда, пока Овен не сталкивается с Овном. Две доминирующие секcуальные энергии, управляемые агрессивным Марсом, вместо того, чтобы создавать гармонию, начинают соперничать. И если на первых порах Овны пытаются соревноваться в количестве получаемых оргазмов, когда уходит страсть, наступает пора соревноваться в количестве измен.

Водолей и Рак

Представителям знака Рак непросто найти гармонию в секcуальных отношениях с другими знаками Зодиака. Они слишком требовательны к партнерам, притом, что сами довольно ленивы и скупы на эмоции. Особенно ярко это проявляется в отношениях Водолеями, чья бурлящая секcуальность видна невооруженным глазом. Какое-то время Водолей будет мотором этих отношений, пытаясь завести Рака и раскрыть его секcуальность, но поняв всю бесперспективность своих стараний, начнет искать более легкие варианты. Стоит признать, что Водолей и Рак – абсолютные противоположности в сeксе, которые в попытке сохранить союз, будут лишь мучить друг друга.

Стрелец и Дева

Здесь встречаются две очевидные противоположности: приземленные Девы и беспокойные Стрельцы. Степенным представителям знака Дева, во всем предпочитающим размеренность и порядок, невероятно трудно принять необузданную сeксуальность своего партнера. От сeкса Дев будет отвлекать разбросанное по комнате белье и слишком громкие стоны Стрельца. Напротив, Стрелец, который ненавидит однообразие, и постоянно ищет совершенства в сeксе, будет разочарован нежеланием Девы заниматься сeксом в необычных местах, и отвлекаться на бытовые мелочи, в то время, когда нужно расслабиться и полностью отдаться чувствам.

Лев и Козерог

Несовместимость этой пары представителей знака Зодиака становится очевидной уже в первые месяцы взаимоотношений. И мерилом здесь выступает как раз постель. У этих личностей слишком разные темпераменты, чтобы построить гармоничный союз. Лев, со своей сeксуальной притягательностью, склонен к амурным интрижкам на стороне, и никогда не откажет себе в желании попробовать нового партнера. А вот Козерог, имеющий правильные взгляды на отношения, станет изводить себя ревностью, которая и разрушит этот союз. Попытки Козерога разнообразить интимную жизнь будут иметь лишь временный успех, а узнав об измене, отношениям придет конец.

Рыбы и Близнецы

Союз представителей этих знаков Зодиака непрочный и недолговечный, может держаться некоторое время, но только на безумной страсти. Едва период влюбленности пройдет, как отношения тут же испортятся. Здесь все просто: глубоких Рыб, влекут чувственные отношения, строящиеся на полном доверии и постоянном вербальном контакте. Они любят общаться во время сeкса, делиться с партнером возбуждающими откровениями. Это заводит Рыб куда больше механики сeкса. Близнецов же такой подход скорее раздражает. Они не привыкли болтать, а из языков сeкса признают лишь язык тел. К тому же представителям стихии Воздуха, Близнецам, быстро надоедает однообразие, и они устремляются к новым партнерам за новой порцией наслаждений.

Весы и Дева

Такая пара просто обречена на расставание, и дело здесь не в различии темпераментов, а как раз наоборот. Оба они довольно эгоистичны в постели, но что еще хуже, чувства губит однообразие и банальная скука. Сeкс для Девы, в принципе, не является самоцелью. Для них он лишь продолжение рода, а потому жаждущим плотских утех Весам предстоит смириться с пуританскими взглядами партнера. Да и сами Весы, из-за одолеваемых сомнений долго не решатся что-то менять в отношениях, страдая от невозможности выплеснуть энергию и боясь изменить свою жизнь. Как правило, такие отношения заканчиваются расставанием, когда Дева или Весы повстречают более сильного партнера, который сможет раскрыть их природную сeксуальность.

Близнец и Стрелец

Данный союз не имеет будущего, так как представители зодиакальных знаков слишком похожи. Однако расставанию здесь предшествует сильнейшее сeксуальное влечение. Такие люди очень быстро находят общий язык и влюбляются друг в друга. С первого дня знакомства они находятся «на одной волне», а в сeксе и вовсе становятся единым целым. Бурная фантазия Близнеца дополняется тягой Стрельца к сeксуальным экспериментам, поэтому очень скоро партнеры приходят к желанию попробовать нечто нетривиальное, например, пригласить в постель третьего или посетить вечеринку свингеров. Вот только со временем сeксуальная притягательность ослабевает, партнеры понимают, что попросту надоели друг другу. Сохранять эти отношения бессмысленно, ведь скука будет угнетать обоих.

Овен и Козерог

Здесь стихия Огня встречается со стихией Земли, а потому изначально не стоит ожидать гармонии в отношениях. Тем не менее, Овны неплохо ладят с Козерогами в быту, а в качестве партнеров могут стать лучшим сочетанием. Гениальные, выверенные идеи Козерога будут воплощены в жизнь мощным напором Овна. Вот только в сeксе эти люди являются полными противоположностями. Постель – их поле боя, где они будут «сталкиваться рогами», соперничая друг с другом. Размеренный Козерог не оценит страстности Овна и будет «тушить» все его попытки сделать из сeкса настоящий праздник. Овну же не хватит деликатности и выдержки, чтобы донести свои желания до партнера. Отношения закончатся, когда у него лопнет терпение.

Телец и Близнецы

Слишком домашние Тельцы при всем желании не смогут сохранить зародившиеся чувства с партнером из знака Близнецов. При всей покладистости представителей стихии Земли, Тельцы не будут терпеть постоянных шумных компаний, к которым тяготеет Близнец, и не смогут принять свободного сeксуального нрава своего партнера. В то же время ветреный Близнец, даже испытывая искренние чувства к Тельцу, не станет тратить свою жизнь на человека, с которым не совпадает по ритму жизни, сeксуальной энергетике и взглядам на отношения. Но печалиться не стоит. Жизнь показывает, что расставшись, эти люди лишь осчастливят друг друга.

Лев и Рыбы

Среди партнеров с полной сeксуальной несовместимостью можно выделить Льва и Рыб. В их случае даже партнерские отношения нередко терпят фиаско, что уж говорить о сeксуальной совместимости. Безусловно, между такими личностями может проскочить искра, которая подарит им несколько незабываемых ночей. Но на большее рассчитывать не стоит. Лев останется холоден к чувственным наслаждениям партнера знака Рыб, он скорее эгоистично воспользуется его телом, чтобы получить желаемое, после чего отправится на поиски новой жертвы. В свою очередь представитель Рыб быстро охладеет к поверхностному Льву, которому не дано познать всех радостей настоящих чувственных наслаждений.

Источник: https://from-ua.com



