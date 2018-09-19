- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь
Рак (21 июня — 22 июля)
Интуиция и осознание собственных эмоций – сильные качества Рака, поэтому неудивительно, что он прислушивается к своему внутреннему голосу. Мало того, что Раки способны воспринимать эмоции близких людей, они восприимчивы к чувствам совершенно незнакомых людей.
Интуитивность Рака — причина, почему многие люди чувствуют себя комфортно в его компании, — они знают, что Рак понимает их чувства, без необходимости объяснять их.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Интуитивные люди склонны быть творческими, а Рыбы — один из самых творческих знаков Зодиака. Иногда вдохновение Рыб исходит из интуиции. Они просто следуют своей интуиции, и это приводит их к созданию чего-то фантастического.
Бессмысленно задавать вопрос, откуда приходит творчество Рыб, поскольку оно зачинается где-то глубоко внутри. Рыбы также чрезвычайно чувствительны, поэтому они могут ощущать, если что-то должно произойти, даже когда к этому нет никаких явных предпосылок.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпион интуитивно понятлив, особенно в том, что касается других людей. Он может ощутить ложь за километр. Неважно, что вы делаете, чтобы скрыть что-либо, Скорпион узнает правду.
Скорпион очень самосознателен и знает, что он делает, думает, зачем и почему. Вы не сможете обмануть Скорпиона, потому что он не может одурачить даже самого себя. Он способен практически читать ваши мысли.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дева всегда на чеку, вот почему она интуитивно понятлива: она просто никогда ничего не выпускает из виду. Дева замечает каждую мелочь, которая происходит вокруг нее, особенно то, что больше никто не видит.
Дева не умеет воспринимать вещи такими, какие они есть, и склонна к чрезмерному анализу практически всего на свете. Для Девы все окутано тайной, и она часто пытается выяснить, что скрывается под поверхностью ситуации или личности.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы гиперчувствительны ко всему и всем: к самим себе, мыслям, чувствам и происходящему вокруг них. Благодаря своей интуиции они ощущают потенциальную опасность и обходят ее стороной.
Весы обладают способностью видеть свет в конце тоннеля, в то время, как другие считают ситуацию безвыходной. Весы обладают даром видеть тонкости каждой ситуации и ее перспективы. Весы отказываются делить вещи на черное и белое, поскольку знают, что существует множество оттенков.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецы — социальные люди, которые инстинктивно понимают, что сказать, чтобы успокоить людей или начать разговор. Близнецы знают, что вы скажете, прежде чем вы заговорите об этом, и часто заканчивают предложения за вас, даже не задумываясь.
Интуиция помогает им понять, как они должны вести себя в любой ситуации. Они умеют произвести на собеседника приятное впечатление. Близнецам также снятся вещие сны.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, интуиция
- Самый смешной гороскоп из всех, что вы читали о своем знаке Зодиака
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков
- Чего ожидать знакам Зодиака в сентябре 2018
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером
- Гуру пикапа: эти знаки Зодиака купаются в женском внимании
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером
- Пушилин объяснил, что будет с «комендантским часом» в «республике»16:48
- Нет тела – нет дела: почему боевиками организована вооруженная охрана могилы бывшего главаря “ДНР” Захарчеко16:31
- Через Ясиновату прошла колонна танков боевиков «ДНР». Люди встревожены15:45
- Минометный обстрел в районе Луганского. Украина понесла потери. 15:16
- В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка14:45
- Пушилин пообещал «стабилизировать» работу Vodafone в ОРДО14:30
- ШОК! В мариупольском супермаркете покупатели обнаружили среди продуктов огромную крысу, - ФОТОФАКТ13:32
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта13:15
- В «ДНР»: В Донецке в детсадах творится беспредел!13:00
- На Донбассе появится первая дорога, построенная по евростандартам12:32
- Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам17:00
- Пушилин объяснил, что будет с «комендантским часом» в «республике»16:48
- Нет тела – нет дела: почему боевиками организована вооруженная охрана могилы бывшего главаря “ДНР” Захарчеко16:31
- В небе над оккупированным Симферополем прогремел взрыв16:15
- Ученые открыли "диетический" сахар16:00
- Через Ясиновату прошла колонна танков боевиков «ДНР». Люди встревожены15:45
- Новый доллар, подорожание газа и массовые проверки: что ждет украинцев в октябре15:30
- Минометный обстрел в районе Луганского. Украина понесла потери. 15:16
- С сегодняшнего дня дружба Украины и России официально прекращена15:00
- В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка14:45
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками