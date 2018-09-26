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Какие знаки зодиака самые подлые
У каждого знака есть свои негативные стороны, которые могут проявляться в той или иной ситуации. Самый подлый знак зодиака определить сложно, но можно. Об этом пишет U-f.ru.
Телец
Как самый богатый и денежный знак зодиака привык к роскоши и дорогим вещам, и момент зависти у него возникает в случае, если у знакомых или друзей имеется что-то ценное. Однако эту черту нельзя рассматривать, с точки зрения плохого поступка, так как для Тельца зависть - некая мотивация стремиться к успеху и достигать намеченных целей.
Близнецы
Сложны сами по себе. Их чувства скрыты внутри, и ясности между тем, что они говорят и делают, нет. Близнецы считают себя неудачниками, если рядом обеспеченные друзья и только, когда сами живут в достатке, могут держать себя в руках и не завидовать.
Девы
Склонны к зависти во всем. Им неприятно знать, что есть кто-то лучше, чем они. Они любят, чтобы ими восхищались и оценивали их доброту и отзывчивость. Поэтому стараются наладить общение с теми, кому они нравятся.
Теперь поговорим о подлости перечисленных выше знаков зодиака.
Близнецы
Эгоисты, требуют от других исполнения своих желаний. Поэтому если все развивается не по их сценарию, то легко вычеркивают "непослушных" друзей из списка знакомых.
Лев
Несмотря на всю силу и мощь, - предатель. Этот знак никогда не поступится своими принципами и на первое место поставит собственное "я", поэтому обижаться на него нет смысла, нужно просто быть готовым, что этот человек такой и доверять ему нельзя.
Девы
Как самый преданный и верный знак не терпят промахов со стороны друзей и не умеет прощать. Даже если вам кажется, что отношения налажены, вы ошибаетесь, этот знак точно определил для себя ваше место в своей жизни, откуда вам никогда не выбраться.
Скорпион
Очень коварный знак зодиака, любит держаться на расстоянии, и поэтому его нельзя обвинить в неискренности. Открытости и помощи от Скорпиона ждать не стоит, он всегда предпочтет собственные интересы.
Козероги
Как и Девы, не терпят предательства по отношению к себе, быстро отправляя провинившихся в черный список, и только лишь через годы могут оттаять и рассмотреть ситуацию под другим углом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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