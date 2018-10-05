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Архив - Астрологический прогноз

Две абсолютно противоположные стороны каждого знака зодиака

05.10.2018 08:30
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Две абсолютно противоположные стороны каждого знака зодиака

Наверняка вы слышали фразу «у всего есть своя обратная сторона». Свет невозможен без тьмы. Жизнь не имеет ценности при отсутствии смерти. Даже у монеты есть аверс и реверс! Так же обстоит дело и с нами, людьми. У каждого человека есть как плюсы, так и минусы. Давайте поговорим о «двух лицах» каждого из них.

1. Овен
Овны отличаются энтузиазмом и жизненной энергией. Они мотивированные, эмоциональные и оптимистичные. Они не сдаются и никогда не отступают, принимая вызов. Однако нужно учитывать агрессивную и доминирующую сторону их характера. Они нервничают по мелочам, а также не умеют управлять своим гневом.

2. Телец
Тельцы верят в стабильность и долгосрочные отношения. Они хотят упорно трудиться, чтобы заработать на комфортную жизнь, и из них получаются очень надёжные партнеры. С другой стороны, все нормально до тех пор, пока они не начинают вести себя как самые настоящие быки, создавая всем проблемы своим упрямством и требовательностью.

3. Близнецы
Близнецы от природы двойственны и ведут себя так, как будто у них внутри живёт еще один человек. Они считаются экстравертными, общительными и компанейскими. Близнецы всегда готовы на любые приключения и не знают, что такое стеснение. Однако второй Близнец внутри совершенно другой, он импульсивный и беспокойный и проявляется тогда, когда человек этого знака чем-то подавлен.

4. Рак
Это верные, сочувствующие и очень преданные люди, склонные заботиться о других и всегда подставлять плечо нуждающимся. Они не очень открыты, но прекрасно умеют слушать. Раки добрые и отзывчивые, поэтому их нередко используют. Тем не менее, они довольно легко становятся жертвами своей собственной тревожности, поскольку Раки весьма самокритичны и страдают от низкой самооценки.

5. Лев
Это люди-лидеры, стремящиеся быть в центре внимания и с легкостью берущие бразды правления в свои руки. Львы знают, что делают, поскольку они амбициозны, энергичны и уверены в себе. С другой стороны, у них есть и другое лицо: они могут быть самовлюблёнными нарциссами, а потому иногда создаётся впечатление, что они ведут себя очень наигранно.

6. Дева
Девы очень умны, аналитичны и логичны. Они готовы решать любые задачи, и, как правило, с ними успешно справляются. Однако реальная проблема возникает тогда, когда у Дев проявляется их второе «я». Они начинают считать себя гениями и пупом Земли, чем создают определенную дисгармонию в кругу своего общения. Их присутствие может действовать на людей мрачно и тягостно.

7. Весы
Эти люди – настоящие миротворцы, старающиеся поддерживать покой и гармонию вокруг себя. Однако, когда в их жизни возникают серьезные проблемы, Весы становятся невыносимыми. Несмотря на то, что умение уйти от конфликта – это хорошее качество, в некоторых случаях конфронтация неизбежна, и именно на этом Весы часто ломаются.

8. Скорпион
Это умные люди с чувством юмора, способные делать жизнь окружающих легкой и счастливой. С внешней стороны все Скорпионы ведут независимый и деятельный образ жизни. Однако иногда они также могут быть довольно неприятными личностями. Они умеют ненавидеть, а в особых случаях моментально проявляют свою мстительную, непримиримую и безжалостную натуру.

9. Стрелец
Стрельцы задорные, неунывающие и авантюрные, и их обожают в любой компании. Тем не менее, эти люди моментально пасуют, когда речь идет о сосредоточении внимания на одной задаче, так как они страдают от отсутствия целеустремлённости и терпеть не могут однообразия. Когда Стрельцам скучно, они способны взорваться, особенно если это касается какой-то монотонной и рутинной деятельности.

10. Козерог
Это крайне трудолюбивые люди, нацеленные на успех и обладающие интеллектом и логическим умом. Козероги прозорливы и способны стать хорошими лидерами, поскольку уделяют максимум внимания работе. С другой стороны, они также воспринимаются как хвастливые и самодовольные личности с непримиримым отношением к своим оппонентам.

11. Водолей
Водолеи интересные, любознательные и жизнерадостные. Они любят путешествовать и не боятся знакомиться с людьми. Любые новые вещи и впечатления возбуждают их интерес. Однако иногда Водолеи замыкаются и становятся отстранёнными и холодными. Кроме того, их непредсказуемый характер и слишком практичный подход к жизни раздражают окружающих.

12. Рыбы
Рыбы в чем-то похожи на Раков: они очень заботливые и любящие. В любых отношениях они умеют поддерживать, помогать и всячески подбадривать. Однако их природа также имеет две стороны. Рыбы не умеют воспринимать реальность и избегают неприятностей, изолируя себя в своём собственном мире. Именно в одиночестве и уходе от общества они почему-то видят решение большинства своих проблем.

Источник:  mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru



Теги: Донбасс, характер, знаки Зодиака
 
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