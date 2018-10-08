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Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака
Начиная с 5 числа планета Венера перейдёт в ретроградное движение. Представители всех знаков зодиака ощутят это влияние. Особенно чувствительны к этому событию будут женщины, так как они более восприимчивы к окружающей энергетике.
Овен
Привлечь удачу и деньги Овнам поможет целеустремленность и желание стать лучше. Им важно определиться с целью и не сворачивать с пути, преодолевать препятствия и верить в свои силы. Помешать им может желание потратить накопления на ненужные товары. Привлечь финансовую удачу представители огненного созвездия смогут с помощью простого заговора. Необходимо собрать из своих карманов мелочь, положить ее в копилку и произнести:
«Сколько монет положу, столько и прибавится. Каждая монета будет ко мне деньги притягивать».
Рядом с копилкой нужно оставить бумажку с перечислением необходимых покупок. Этот заговор поможет быстро привлечь деньги в дом.
Телец
Тельцам могут помешать завистники. Уберечься от них помогут обереги, а также действенный заговор. В день, когда Тельцы планируют серьезные дела, особенно связанные с финансовыми операциями, им стоит взять в руки купюру и произнести:
«Сколько денег заработаю — все честным трудом. Никто мне не помешает, удачу не оттолкнет».
Купюру нужно носить с собой до тех пор, пока запланированное не исполнится.
Близнецы
Близнецам октябрь принесет массу приятных известий и перспектив. Но не стоит брать на себя слишком много обязательств, иначе вряд ли получится выполнить все, что запланировано. Преодолеть трудности выбора Близнецам поможет список дел. Все, что написано, нужно заговорить:
«Дела спорятся, деньги приходят, удача во всем меня сопровождает».
Этот список нужно носить с собой, чтобы исключить неприятности.
Рак
Ракам в октябре грозит осенняя хандра. Справиться с дурным настроем поможет курс оздоровительных упражнений, а также действенный ритуал, привлекающий удачу и позитивные мысли. Ракам нужно написать все свои страхи на листке бумаги, набрать опавших листьев и сжечь их на костре, приговаривая:
«Листья опавшие новым жизнь дадут, страхи мои в прошлое уйдут. Как по весне новым листьям расти, так и делам моим в гору идти».
Лев
Львам в октябре стоит урезать траты на бесполезные вещи, чтобы не остаться без накоплений. Избавиться от желания тратить деньги «направо и налево» можно с помощью заговора. В непрозрачную банку нужно поместить несколько купюр и монет, плотно закрыть крышку и произнести:
«Деньги света не любят, от него разлетаются. Деньги в темноту кладу, их сохраняю и приумножаю».
Такой денежный талисман убережет вам от трат. При желании купить дорогостоящую безделушку Львам достаточно бросить купюру в банку и сказать: «И потрачено, и накоплено».
Дева
Девам может навредить излишняя экономия. Они не привыкли тратить деньги, зачастую думая лишь о том, как бы сэкономить еще немного. Таким образом они перекрывают финансовые потоки и не позволяют денежной энергетике обновиться. Девам важно начать октябрь с покупок: например, приобрести теплые и яркие предметы гардероба. Привлечь удачу и деньги в этом месяце Девы смогут, если будут носить с собой неразменную монету.
Весы
Весам нужно найти хобби, которое в будущем может стать дополнительным источником дохода, или попробовать свои силы в ведении малого бизнеса. Им важно заручиться поддержкой близких, чтобы чувствовать рядом надежное плечо. Привлечь удачу и деньги представителям этого Знака поможет эффективный заговор на лавровый лист.
Скорпион
Скорпионам с их неугомонным характером важно найти применение своей энергии. Они могут заняться поиском новой должности или пройти обучающие курсы, чтобы претендовать на более оплачиваемую работу. Удачу в поисках можно привлечь с помощью заговора. Для этого понадобится карта мира и горсть мелочи. Деньги нужно рассыпать по карте и произнести:
«Куда монета упадет, оттуда и доход придет. Монеты соберу, в карман положу. Они мне знания со всего света привлекут, финансовый поток откроют».
Монетки стоит положить в карманы всей одежды, чтобы удача всегда находилась рядом.
Стрелец
В октябре 2018 года Стрельцы смогут заработать дополнительные деньги за счет своих навыков и скрытых талантов. Привлечь удачу и избежать непредвиденных трудностей им поможет талисман, сделанный своими руками. Для этого нужно найти желудь, положить его на ночь под подушку и произнести:
«Дуб крепок и непоколебим. Его выдержку и выносливость себе забираю, проблем не знаю».
Желудь нужно носить с собой, чтобы ни одна проблема не помешала достичь цели.
Козерог
Октябрь может стать для Козерогов поворотным месяцем, когда они смогут освободиться от всего, что мешает им развиваться. Привлечь удачу и исполнить все желания поможет талисман. Его можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине. Прекрасно справится с этой задачей миниатюрная подкова или четырехлистный клевер. Вещицу нужно заговорить, держа в руках:
«Печали не знаю, о бедности не думаю. Сколько бы сил потрачено ни было, все вернутся. Удача за мной по пятам ходит, беды прогоняет».
Талисман нужно носить с собой и почаще к нему прикасаться, чтобы он взаимодействовал с энергетикой Козерогов.
Водолей
Водолеям в октябре стоит остерегаться кредитов. Так они смогут рассчитать реальные траты и избежать выплаты огромных процентов. Кроме того, в октябре не стоит давать свои накопления в долг, иначе их возврат может затянуться на длительное время. Сохранить удачу и деньги Водолеям помогут амулеты, привлекающие финансовые потоки. Например, заговоренная купюра.
Рыбы
Рыбы во втором месяце осени должны позаботиться о себе. Не стоит помогать всем и каждому, чтобы не растерять силы и последние накопления. Избежать больших затрат Рыбам поможет заговор на деньги. В полночь нужно открыть кошелек и произнести:
«Все, что заработано, на себя тратится. Все, что ушло на помощь, в троекратном размере вернется».
Простой заговор поможет привлечь удачу и не даст «разбазарить» кровно заработанное.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, удача
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