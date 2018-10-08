Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака

08.10.2018 09:55

Начиная с 5 числа планета Венера перейдёт в ретроградное движение. Представители всех знаков зодиака ощутят это влияние. Особенно чувствительны к этому событию будут женщины, так как они более восприимчивы к окружающей энергетике.

Овен

Привлечь удачу и деньги Овнам поможет целеустремленность и желание стать лучше. Им важно определиться с целью и не сворачивать с пути, преодолевать препятствия и верить в свои силы. Помешать им может желание потратить накопления на ненужные товары. Привлечь финансовую удачу представители огненного созвездия смогут с помощью простого заговора. Необходимо собрать из своих карманов мелочь, положить ее в копилку и произнести:

«Сколько монет положу, столько и прибавится. Каждая монета будет ко мне деньги притягивать».

Рядом с копилкой нужно оставить бумажку с перечислением необходимых покупок. Этот заговор поможет быстро привлечь деньги в дом.

Телец

Тельцам могут помешать завистники. Уберечься от них помогут обереги, а также действенный заговор. В день, когда Тельцы планируют серьезные дела, особенно связанные с финансовыми операциями, им стоит взять в руки купюру и произнести:

«Сколько денег заработаю — все честным трудом. Никто мне не помешает, удачу не оттолкнет».

Купюру нужно носить с собой до тех пор, пока запланированное не исполнится.

Близнецы

Близнецам октябрь принесет массу приятных известий и перспектив. Но не стоит брать на себя слишком много обязательств, иначе вряд ли получится выполнить все, что запланировано. Преодолеть трудности выбора Близнецам поможет список дел. Все, что написано, нужно заговорить:

«Дела спорятся, деньги приходят, удача во всем меня сопровождает».

Этот список нужно носить с собой, чтобы исключить неприятности.

Рак

Ракам в октябре грозит осенняя хандра. Справиться с дурным настроем поможет курс оздоровительных упражнений, а также действенный ритуал, привлекающий удачу и позитивные мысли. Ракам нужно написать все свои страхи на листке бумаги, набрать опавших листьев и сжечь их на костре, приговаривая:

«Листья опавшие новым жизнь дадут, страхи мои в прошлое уйдут. Как по весне новым листьям расти, так и делам моим в гору идти».

Лев

Львам в октябре стоит урезать траты на бесполезные вещи, чтобы не остаться без накоплений. Избавиться от желания тратить деньги «направо и налево» можно с помощью заговора. В непрозрачную банку нужно поместить несколько купюр и монет, плотно закрыть крышку и произнести:

«Деньги света не любят, от него разлетаются. Деньги в темноту кладу, их сохраняю и приумножаю».

Такой денежный талисман убережет вам от трат. При желании купить дорогостоящую безделушку Львам достаточно бросить купюру в банку и сказать: «И потрачено, и накоплено».

Дева

Девам может навредить излишняя экономия. Они не привыкли тратить деньги, зачастую думая лишь о том, как бы сэкономить еще немного. Таким образом они перекрывают финансовые потоки и не позволяют денежной энергетике обновиться. Девам важно начать октябрь с покупок: например, приобрести теплые и яркие предметы гардероба. Привлечь удачу и деньги в этом месяце Девы смогут, если будут носить с собой неразменную монету.

Весы

Весам нужно найти хобби, которое в будущем может стать дополнительным источником дохода, или попробовать свои силы в ведении малого бизнеса. Им важно заручиться поддержкой близких, чтобы чувствовать рядом надежное плечо. Привлечь удачу и деньги представителям этого Знака поможет эффективный заговор на лавровый лист.

Скорпион

Скорпионам с их неугомонным характером важно найти применение своей энергии. Они могут заняться поиском новой должности или пройти обучающие курсы, чтобы претендовать на более оплачиваемую работу. Удачу в поисках можно привлечь с помощью заговора. Для этого понадобится карта мира и горсть мелочи. Деньги нужно рассыпать по карте и произнести:

«Куда монета упадет, оттуда и доход придет. Монеты соберу, в карман положу. Они мне знания со всего света привлекут, финансовый поток откроют».

Монетки стоит положить в карманы всей одежды, чтобы удача всегда находилась рядом.

Стрелец

В октябре 2018 года Стрельцы смогут заработать дополнительные деньги за счет своих навыков и скрытых талантов. Привлечь удачу и избежать непредвиденных трудностей им поможет талисман, сделанный своими руками. Для этого нужно найти желудь, положить его на ночь под подушку и произнести:

«Дуб крепок и непоколебим. Его выдержку и выносливость себе забираю, проблем не знаю».

Желудь нужно носить с собой, чтобы ни одна проблема не помешала достичь цели.

Козерог

Октябрь может стать для Козерогов поворотным месяцем, когда они смогут освободиться от всего, что мешает им развиваться. Привлечь удачу и исполнить все желания поможет талисман. Его можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине. Прекрасно справится с этой задачей миниатюрная подкова или четырехлистный клевер. Вещицу нужно заговорить, держа в руках:

«Печали не знаю, о бедности не думаю. Сколько бы сил потрачено ни было, все вернутся. Удача за мной по пятам ходит, беды прогоняет».

Талисман нужно носить с собой и почаще к нему прикасаться, чтобы он взаимодействовал с энергетикой Козерогов.

Водолей

Водолеям в октябре стоит остерегаться кредитов. Так они смогут рассчитать реальные траты и избежать выплаты огромных процентов. Кроме того, в октябре не стоит давать свои накопления в долг, иначе их возврат может затянуться на длительное время. Сохранить удачу и деньги Водолеям помогут амулеты, привлекающие финансовые потоки. Например, заговоренная купюра.

Рыбы

Рыбы во втором месяце осени должны позаботиться о себе. Не стоит помогать всем и каждому, чтобы не растерять силы и последние накопления. Избежать больших затрат Рыбам поможет заговор на деньги. В полночь нужно открыть кошелек и произнести:

«Все, что заработано, на себя тратится. Все, что ушло на помощь, в троекратном размере вернется».

Простой заговор поможет привлечь удачу и не даст «разбазарить» кровно заработанное.