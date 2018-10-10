Родинки по Зодиаку

10.10.2018 09:15

С астрологической точки зрения, человеческое тело делится на двенадцать зон. За каждую отвечает определенный знак Зодиака. Родинки в том или ином месте – это своего рода отметина, благодаря которой можно многое понять о человеке, узнать его слабые и сильные стороны и даже сказать, какое будущее его ждет.

ОВЕН

Зона ответственности Овнов – это голова. Щеки, лоб, уши, нос, глаза – осмотрите внимательнее эти части тела, и подноготная Овна будет как на ладони. Родинка притаилась на носу — представителю этого знака придется пережить бурную молодость. Возможен уход из дома, разлад с родителями, связи с дурной компанией, метания в поисках самого себя. Хуже всего придется тем, у кого родинка «прописалась» на переносице. Родинка в области глаз – знак того, что человеку сложно контролировать свои эмоции. Родинка на ухе говорит о высокой самооценке и склонности к хвастовству, на лбу – о целеустремленности, а на щеках – о страстности натуры.

ТЕЛЕЦ

Родинки на шее у Тельца – счастливая отметина, поскольку знак Зодиака отвечает именно за эту часть тела. Перед вами человек упрямый, консервативный, знающий себе цену. Что бы он ни делал, ему нужно быть уверенным в завтрашнем дне. Он не станет затевать новое дело, пока не убедится, что оно приведет его к успеху. Финансовое благополучие – вот главная цель его жизни, к которой он будет идти всю жизнь и которой обязательно добьется. Из мужчины с родинкой на шее выйдет отличный бизнесмен, а из женщины – бизнесвумен. Им по плечу открытие собственного ресторана, гостиницы, магазина.

БЛИЗНЕЦЫ

Этому знаку соответствуют руки, кисти, плечи, ключицы. Метки на руках и кистях указывают на доброжелательный, веселый нрав. Такие люди стараются не принимать проблемы близко к сердцу, быстро отходят и переключаются на что-то новое. Легкие на подъем, они так же легко вливаются в любой коллектив, быстро обзаводятся друзьями, не теряются в большой и шумной компании. Чем больше на руках и кистях родинок – тем лучше для Близнецов. А вот родинки на плечах – знак неблагоприятный, означающий груз нерешенных проблем, которые могут передаваться из поколения в поколение. Сюда же можно отнести и родинки на локте – символ прожигателя жизни.

РАК

Грудь – вотчина Рака. Родинки в этой области усиливают его жизнеспособность, повышают стрессоустойчивость, укрепляют здоровье и семейные узы. Мужчины с родинками в этой зоне с детства тянутся к матери, уважают старшее поколение, боготворят свой дом и мечтают о любящей и заботливой второй половине и детях. Как правило, они становятся образцово-показательными мужьями и отцами. Женщины с родинкой на груди имеют все шансы обрести полноценную, крепкую и стабильную семью. Их материнские чувства порой выплескиваются через край, чего с лихвой хватает на племянников, зятьев и невесток.

ЛЕВ

Спина – область, за которую в ответе Лев. Если для других знаков Зодиака родинки на спине – к проблемам, то у Льва все наоборот: чем их больше, тем лучше. Это своеобразный знак силы, говорящий о том, что такому человеку будет легче справляться с проблемами, отстаивать свои интересы и преодолевать преграды на пути. Количество родинок на спине – прямое указание на воинственность мужчины, можно сказать, печать воина. Такому – прямая дорога в военный вуз, в армию. Негативный знак – бородавки и родимые пятна в области позвоночника, размер которых больше пятикопеечной монеты. Это может быть указанием на тщательно скрываемые пороки.

ДЕВА

Живот — область Девы. Родинки здесь выдают человека аккуратного, пунктуального, дотошного и педантичного. Такой твердо стоит на земле ногами, предпочитает журавлю в небе синицу в руках. Чем ближе родинка к середине живота, тем большей энергией наделили звезды Деву от рождения. Такие люди верны своему долгу, чувство родины развито у них как ни у кого другого, на работе это первые труженики. Одно но: родинки на животе – это своего рода карма, указывающая на то, что вы никогда не обретете большого богатства. Впрочем, за лишние деньги планеты всегда требуют с Дев «оброк».

ВЕСЫ

Поясница – сфера Весов. Родинки на этом месте выдают людей творческих, неравнодушных к искусству. С ранних лет у них обострено чувство справедливости, со школьной скамьи они борются с любым проявлением неправды и лжи. В «отпечатках» на пояснице зашифрована также вся информация о взаимодействиях Весов с начальством и коллегами, партнерами и детьми. Чем ближе к поясу родинки, тем ровнее характер у человека, тем он терпимее к окружающим. Чем дальше родинка «убежала» от пояса, тем больше у Весов склонности к депрессии, истеричности и склочности.

СКОРПИОН

Низ живота, половые органы – пространство Скорпиона. Родинки в этой части тела – к добру, крепкому здоровью, счастливой семейной жизни. Чем ближе родинки к гениталиям, тем большей энергией наградили планеты того или иного Скорпиона и тем благоприятнее для него. В таком случае у него есть все шансы не стать рабом низменных желаний и страстей, как-то: секс, жажда наживы, игромания или чревоугодие. Родинки в низу живота указывают на темперамент, а «метки» непосредственно на половых органах свидетельствуют о любвеобильности их обладателя. Родинки в зоне ануса – знак мстительности, обидчивости и даже извращенности.

СТРЕЛЕЦ

Ваша сфера – бедра и ягодицы. Если вы – их счастливый владелец, тогда можно смело говорить о том, что планеты наградили вас лучшими качествами Стрельцов. Вы любите путешествия, постоянно расширяете свой кругозор, открыты новым культурам и знаниям, вы – верные друзья и пылкие любовники. Обладатель родинки на внутренней стороне бедра легко выходит из себя, спорит по каждому поводу, но быстро отходит. Такому не повредит осторожность в дороге. Стрелец с родинками на задней части бедер часто видит пророческие сны и не лишен мистического дара. Отметины в верхней части «пятой точки» — знак смелости, открытости, в нижней – признак лени, склонности к вредным привычкам и частым переездам.

КОЗЕРОГ

Его «место силы» – колени. Родинки здесь выдают человека консервативного, серьезного, упрямого. На такого всегда и во всем можно положиться, он никогда не изменяет второй половине, ценит уют, достаток и стабильность. Однако большое количество родинок на коленях – свидетельство неосторожности и неумения строить отношения с людьми. Такой Козерог может пасть жертвой собственного эгоизма, а его чрезмерная требовательность к окружающим может привести к охлаждению отношений с ними. Не справившись с препятствиями и проблемами, Козерог может «рухнуть», подобно колоссу на глиняных ногах.

ВОДОЛЕЙ

В его компетенции – голени, икры, лодыжки. Людей с «метками» в этих местах отличают свободолюбие, жажда перемен, оригинальность мышления. Они не переносят рутину, но за новые дела берутся без труда. Это бунтари, анархисты, новаторы. Чем необычнее цвет и форма родинок в зоне Водолея, тем более незаурядными и артистичными людьми являются их обладатели. Их удел – творить, созидать, строить, зачастую их интересует «искусство ради искусства». Для успешной карьеры Водолею важно иметь родинки спереди, если же большинство их приютилось сзади, для него на первом месте будет свобода самовыражения, ниспровержение всего старого, а то и пустые мечтания о райских кущах.

РЫБЫ

Ступни и стопы – стихия Рыб. Если планеты пометили эти места родинками, значит, они наградили Рыб их «фирменными» качествами: склонностью к мистике и тайнам, сопереживанию, большому воображению. Впрочем, и без негатива не обошлось: родинки в этой зоне усиливают мечтательность Рыб, их оторванность от земли, нежелание и неумение заниматься практическими вопросами, строить отношения. Родинка на пятке – плохой знак, символизирующий скрытые болезни, а также приверженность порокам и слабостям. Положительный знак – родинка на большом пальце, свидетельствующая о любви к искусству.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на Алла Невская