Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака

15.10.2018 14:38

Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака

Овен

Есть вероятность, что на этой неделе окружающие будут ожидать от вас больше, чем вы реально способны сделать. Возможно, для достижения своих целей придется пойти на уступки и компромиссы. А вот дети обязательно порадуют успехами.

Любовь. Трудности во взаимопонимании не обойдут ваш дом стороной.

Здоровье. Следите за питанием, отдавая предпочтение сырым овощам.

Финансы. Вложенные ранее средства начнут приносить долгожданную прибыль.

Телец

Всю неделю вы будете заняты укреплением своих позиций во многих сферах. Это и борьба за перспективную должность, и усилия по гармонизации отношений в семье. Удачный период для возобновления старых деловых связей. Однако события могут серьезно повлиять на ваши представления о себе.

Любовь. При новом знакомстве доверьтесь первому впечатлению.

Здоровье. На этой неделе следует начать лечение или профилактику печени и желчевыводящих путей.

Финансы. Нерешительность затормозит движение к успеху.

Близнецы

Велика опасность, что вас захотят обмануть. Следует быть особо внимательными при оформлении документов. Неделя пройдет в многочисленных мелких делах. Сможете завершить то, что не успели закончить ранее. Неплохо будет пойти на курсы повышения квалификации. Дома придется отстаивать свои интересы.

Любовь. Отношения с любимыми подвергнутся проверке на прочность.

Здоровье. Необходимы регулярные упражнения для мышц ног и ступней, при этом улучшатся кровообращение и походка.

Финансы. Положение станет более стабильным.

Рак

У многих появятся неожиданные идеи, и все будет казаться вам по силам. Но прежде чем доносить свои идеи до кого бы то ни было и приступать к их реализации, стоит оценить их самим с рациональной точки зрения. Постарайтесь быть практичными и не взваливать на себя слишком многое.

Любовь. Личную жизнь будут сопровождать стрессы и волнения.

Здоровье. Возможны неожиданные приступы головной боли, что будет следствием перенапряжения.

Финансы. Большая часть неудач произойдет из-за опрометчивых решений.

Лев

Вас ждет встреча, которая может многое изменить в дальнейшей жизни. Хорошее настроение гарантировано. Это удачные дни для перевода деловых отношений на новый уровень. Правда, близкие люди могут нарушить ваши планы, и на работе возникнут проблемы из-за нехватки времени.

Любовь. В отношения пора внести нотку романтики.

Здоровье. Следует спокойнее относиться к происходящему и поберечь сердце и нервную систему.

Финансы. Приобретения этого периода будут выгодными.

Дева

Сослуживцы будут пытаться строить вам козни. Не стоит этому удивляться, во многом они сами окажутся виноваты. Однако лучше не делиться личными и прочими проблемами с окружающими, это может быть использовано против вас. Не нужно также начинать ничего нового.

Любовь. Общение будет складываться не так, как вам хотелось бы.

Здоровье. Удачное время для начала закаливающих процедур или занятий в фитнес-клубе.

Финансы. Не исключены крупные денежные расходы.

Весы

Наступило время продемонстрировать ваши организационные способности. Чем больше трудолюбия вы проявите в этот период, тем более высокими окажутся результаты и их оценка. Избегайте обсуждения вопросов, связанных с деньгами.

Любовь. Уверенность в себе не помешает в обретении счастья.

Здоровье. Уделите должное внимание полноценному отдыху и особенно сну.

Финансы. Возможны крупные денежные поступления.

Скорпион

Вы сможете показать себя обаятельными и дружелюбными везде, где только будете появляться. Создастся впечатление, что нет предела вашим возможностям. Друзья помогут расширению круга общения. И можно приступать к решению накопившихся семейных проблем - дело наконец сдвинется с места.

Любовь. Стоит побороться за свои интересы.

Здоровье. Комплекс упражнений для пресса поможет поддерживать хорошую форму. Нежелательно посещать стоматолога.

Финансы. В этой сфере наступает период долгожданной стабильности.

Стрелец

На работе вы не удовлетворитесь одними только похвалами - потребуете для себя и материальной благодарности. При этом сумеете завоевать не только уважение коллег, но и добьетесь долгожданного повышения по службе. Поездки лучше отложить на следующую неделю, особенно дальние и длительные.

Любовь. Не стоит торопить события.

Здоровье. Кожа потребует особого внимания, много времени и денег.

Финансы. Начинается период стабильности.

Козерог

С родственниками, возможно, возникнут разногласия. В таком случае лучше согласиться с ними, чем спорить до хрипоты. Жажда обновления станет основной движущей силой перемен в вашем доме. В эти дни вам категорически нельзя спешить и обращать внимание на критику ваших решений и действий.

Любовь. В личной сфере все без происшествий.

Здоровье. Не перегружайте поясничную область.

Финансы. Особая активность на этой неделе не нужна.

Водолей

Не стоит разбрасываться своими силами и временем. В делах соглашайтесь на предложения только проверенных партнеров. В некоторых случаях придется прибегнуть к помощи друзей. Родственники могут оказать вам материальную поддержку.

Любовь. Возможны романтические знакомства.

Здоровье. Есть вероятность подхватить простуду или инфекционное заболевание.

Финансы. Новое деловое партнерство будет перспективным и долгим.

Рыбы

Начало недели может преподнести вам неожиданные сюрпризы, а чувства готовы взять верх над разумом. Время будет бежать так быстро, что у вас не останется сил даже мечтать о дальних путешествиях. Только бы добраться до дивана и отдохнуть! Хорошее время для совместной работы с партнерами.