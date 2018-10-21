Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года

21.10.2018 17:45

Чтобы сохранить финансовую стабильность, а возможно и увеличить свой доход, необходимо не только упорно работать, но и прислушиваться к подсказкам астрологов. Самые важные из них вы сможете найти в еженедельном финансовом гороскопе, пишет Dailyhoro.ru.

На этой неделе звезды вновь подскажут вам, как добиться успехов в делах и увеличить достаток. Однако по вине ослабленных планет-покровителей некоторым Знакам Зодиака предстоит столкнуться с денежными трудностями. Чтобы не оказаться в долгах и убытках, стоит обратить внимание на дополнительные способы привлечения денег. Притянуть к себе денежную удачу вы сможете при помощи обычных вещей.

Овен

Влияние Марса положительно скажется на работоспособности Овнов, поэтому любая работа будет выполняться на удивление быстро. Правда, 25 и 26 октября антагонист Луна перейдет усиленную позицию, что может толкнуть Овнов на бессмысленное расточительство. В это время астрологи рекомендуют посещать магазины только в случае необходимости, и лучше заранее составить список важных покупок.

Телец

Прежде чем потратить деньги или принять важное решение, от которого зависит финансовое положение, следует прислушаться к внутреннему голосу. Развитие интуиции придется кстати, так как звезды сделают ее главным и незаменимым помощником Тельцов. К концу недели следует отдать старые долги и расплатиться с коммунальными платежами, чтобы начать новый месяц с чистого листа.

Близнецы

Уже 22 октября у Близнецов может возникнуть желание, чтобы грядущая неделя поскорее завершилась. Антагонист Марс постарается создать сложности, которые могут отразиться на продуктивности работы и финансовом положении. В это время астрологи рекомендуют найти дополнительный источник сил, который поможет Близнецам восполнить запас энергии. Гороскоп не сулит неожиданных растрат, но все же эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее распланировать свой бюджет и отложить деньги на непредвиденные расходы.

Рак

Негативное влияние Марса и Сатурна может пробудить в Раках желание потратить деньги не по назначению. Вероятно, рожденным под этим Знаком захочется раскошелиться на вещь, о которой они мечтали уже очень давно. Отказывать себе в прихоти не стоит только в том случае, если покупка не отразится на материальном положении в будние дни. Четверг и пятница — удачное время для привлечения финансовой удачи. В этот период Раки смогут использовать энергетику Луны для приумножения дохода, и в этом помогут денежные ритуалы.

Лев

В грядущие семь дней следует посвятить время подсчетам денежных средств, учитывая растраты текущего месяца. Возможно, именно таким образом Львы смогут найти причину денежных трудностей, которые могли возникать ранее. Не стоит забывать о главном источнике денег — работе. На этой неделе гороскоп рекомендует завершить неоконченные дела и подвести итоги уходящего месяца. Львы, которые уверены в том, что их упорная работа заслужила щедрого вознаграждения, могут смело отправиться к начальнику и попросить повышения зарплаты.

Дева

Мысль о финансовых задолженностях станет своего рода «камнем на душе» и скажется на настроении и энергетике Дев. Поэтому чтобы начать жизнь с чистого листа уже в ноябре, Девам следует вернуть долги близким людям и оплатить непогашенные счета до конца грядущей недели. Влияние Марса поспособствует продуктивному выполнению рабочих обязанностей, что может вызвать одобрение у начальника и стать поводом для денежного вознаграждения.

Весы

Настало время подвести итоги работы и проанализировать прошлые ошибки. Это поспособствует более качественному выполнению рабочих обязанностей и поможет продвинуться по карьерной лестнице в следующем месяце. В финансовом плане Весов ожидает весьма удачная неделя. Можно не бояться совершать покупки, которые будут не только полезными, но и желанными. Единственное, что может испортить настроение Весам — это осенняя хандра и мысль об уходящих теплых днях. В этом случае можно потратить сбережения на отпуск.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам задуматься о дополнительных средствах заработка, особенно если в последнее время приходилось отказывать себе даже в самых необходимых вещах. Для этого можно попросить начальника о дополнительной нагрузке, инвестировать деньги в ценные бумаги, но легче призвать на помощь Фортуну и приобрести лотерейный билет. Из-за негативного влияния Луны к концу недели у Скорпионов может ухудшиться настроение и снизиться продуктивность. В этом случае можно обратиться за поддержкой к родным, коллегам или друзьям.

Стрелец

Грядущая неделя откроет перед Стрельцами новые возможности, благодаря которым в будущем можно значительно продвинуться по карьерной лестнице и надолго избавиться от проблем с деньгами. Однако неуверенность в своих силах может сильно подвести, поэтому, прежде чем приступить к новым начинаниям, следует хорошо обдумать свои дальнейшие действия. К концу недели следует заняться планированием бюджета на выходные, чтобы не потратить все сбережения на бесполезный досуг.

Козерог

На данный момент Козерогам следует задуматься не о том, как заработать деньги, а как потратить свои сбережения с пользой. Зачастую некоторые представители этого Знака тратят слишком много времени на работу и домашние дела, но настало время подумать и о себе. Звезды указывают на то, что небольшие растраты никак не отразятся на материальном положении. Согласно финансовому гороскопу, благоприятнее всего потратить деньги на смену имиджа. Прежде чем выбрать наиболее благоприятный день для визита к стилисту, следует обратиться за помощью к лунному календарю.

Водолей

На этой неделе даже траты не нарушат стабильность в бюджете Водолеев. В это время можно без угрызения совести потратить деньги на вещь, мечты о которой уже долго не дают покоя. Чтобы отдохнуть от ярких событий уходящей недели, выходные можно провести в кругу семьи. Но в этом случае следует заранее подготовиться к визиту и купить подарки, которые не только вызовут положительные эмоции, но и принесут удачу.

Рыбы

До конца недели представителям Знака Рыбы будет гораздо проще обдумать свои дальнейшие действия, направленные на улучшение материального положения. Даже суетная рабочая атмосфера не заставит Рыб покинуть зону своего комфорта и не помешает всецело погрузиться в свои мысли. Однако не стоит забывать и об обязанностях, ведь упорная работа лишь поспособствует скорейшему избавлению от денежных проблем. 24 октября Луна достигнет пика своего роста. В это день стоит полностью положиться на помощь покровителя и провести эффективные ритуалы на привлечение денег.

Источник: https://from-ua.com