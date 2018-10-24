Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных

24.10.2018 21:30

Вы – тот, кто может дотянуться до звезд. Вы – тот, кто изобретает, создает и исследует, пишет esotericblog.

Хотите узнать, чем вы выделяетесь среди всех остальных, согласно вашему зодиакальному знаку?

Овен. – Вы живёте текущим моментом и подходите ко всему, что вы делаете, с искренним любопытством и желанием новых знаний и приключений.

Телец. – Вы остаётесь верны близким и самим себе. Ваша несгибаемая и упрямая натура делает вас мощным защитником для всех тех, кого вы любите.

Близнецы. – Вы несёте с собой потрясающую энергию, куда бы вы не отправились. Ваша улыбка, оптимизм и энтузиазм действуют заразительно на окружающих.

Рак. – Вы всегда искренне заботитесь о других и создаете вокруг себя безопасное пространство. Ваши руки постоянно распростёрты для утешения и объятий для тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Лев. – Вы умело одолеваете все препятствия с феноменальным чувством уверенности. Трудности редко вызывают у вас стресс, они скорее мотивируют и подталкивают вас к новым свершениям. Дева. – Вы умеете гениально планировать, мастерски организуя свою жизнь и окружающее вас пространство. Ваша решимость и целеустремленность – это нечто действительно выдающееся.

Весы. – Вы несёте с собой очаровательный и привлекательный свет вашей личности, и вы желанный человек в любой компании. Людям очень комфортно в вашем присутствии.

Скорпион. – Вы живёте исключительно своей правдой, не соглашаясь на компромиссы. Вы эмоциональны, жестки, сильны и неумолимы. Вы никогда не пытаетесь носить маску и не умеете притворяться.

Стрелец. – Вы привносите ощущение легкости и простоты во все, что вы делаете. Для других людей общение с вами – это просто глоток свежего воздуха.

Козерог. – Вы безостановочно идёте навстречу успеху и никогда не сдаётесь. Вы мотивированы на то, чтобы стать ещё лучше и эффективнее, и всегда заканчиваете начатое.

Водолей. – Вы собираете и впитываете как губка всю доступную информацию, а затем используете свою мудрость и знания, чтобы вести за собой других.

Рыбы. – Вы заметны благодаря своим творческим начинаниям и любви к искусству. Вы всегда можете найти инновационные и креативные идеи, а затем претворить их в жизнь.

Источник: https://from-ua.com