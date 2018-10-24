- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Психопаты, садисты и убийцы: самые опасные знаки Зодиака14:35
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 октября16:00
- Авто по гороскопу: какие машины подходят разным знакам зодиака08:46
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных
Вы – тот, кто может дотянуться до звезд. Вы – тот, кто изобретает, создает и исследует, пишет esotericblog.
Хотите узнать, чем вы выделяетесь среди всех остальных, согласно вашему зодиакальному знаку?
Овен. – Вы живёте текущим моментом и подходите ко всему, что вы делаете, с искренним любопытством и желанием новых знаний и приключений.
Телец. – Вы остаётесь верны близким и самим себе. Ваша несгибаемая и упрямая натура делает вас мощным защитником для всех тех, кого вы любите.
Близнецы. – Вы несёте с собой потрясающую энергию, куда бы вы не отправились. Ваша улыбка, оптимизм и энтузиазм действуют заразительно на окружающих.
Рак. – Вы всегда искренне заботитесь о других и создаете вокруг себя безопасное пространство. Ваши руки постоянно распростёрты для утешения и объятий для тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Лев. – Вы умело одолеваете все препятствия с феноменальным чувством уверенности. Трудности редко вызывают у вас стресс, они скорее мотивируют и подталкивают вас к новым свершениям. Дева. – Вы умеете гениально планировать, мастерски организуя свою жизнь и окружающее вас пространство. Ваша решимость и целеустремленность – это нечто действительно выдающееся.
Весы. – Вы несёте с собой очаровательный и привлекательный свет вашей личности, и вы желанный человек в любой компании. Людям очень комфортно в вашем присутствии.
Скорпион. – Вы живёте исключительно своей правдой, не соглашаясь на компромиссы. Вы эмоциональны, жестки, сильны и неумолимы. Вы никогда не пытаетесь носить маску и не умеете притворяться.
Стрелец. – Вы привносите ощущение легкости и простоты во все, что вы делаете. Для других людей общение с вами – это просто глоток свежего воздуха.
Козерог. – Вы безостановочно идёте навстречу успеху и никогда не сдаётесь. Вы мотивированы на то, чтобы стать ещё лучше и эффективнее, и всегда заканчиваете начатое.
Водолей. – Вы собираете и впитываете как губка всю доступную информацию, а затем используете свою мудрость и знания, чтобы вести за собой других.
Рыбы. – Вы заметны благодаря своим творческим начинаниям и любви к искусству. Вы всегда можете найти инновационные и креативные идеи, а затем претворить их в жизнь.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
- "Кандидаты посыпятся, как груши"
- Партия власти продолжает ее брать
- Представители Партии регионов выигрывают по мажоритарной системе
- В Донбассе на рынке отказываются продавать картошку членам Партии регионов
- Регионалы заговорили о федерализации Украины (ВИДЕО)
- Партия регионов Донецкой области выбрала "горячего" председателя
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно22:08
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены20:31
- Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва20:15
- На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска 20:00
- Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"19:46
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд