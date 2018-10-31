4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины

31.10.2018 09:15

Женщины ― прекрасные создания, которых нужно любить, холить, лелеять и носить на руках.

Многие чаровницы стремятся к этому и добиваются желаемого.

Однако есть среди представительниц зодиакальных созвездий такие, от которых мужчины просто теряют голову. И несмотря на то что каждая женщина по-своему прекрасна и удивительна, эти дамы в самом деле способны дать фору любой!

Разумеется, нельзя утверждать, что успех у мужчин зависит от знака зодиака, но определенную основу он все же закладывает.

Итак, от каких же 4 женских знаков зодиака мужчины сходят с ума?

Скорпион 23 октября ― 21 ноября

Она могла бы давать мастер-классы по соблазнению, которые пользовались бы огромным успехом. Эта женщина настолько пленительна и обаятельна, что вмиг опутывает мужчину своими колдовскими чарами. Невозможно оставить без внимания ее страстный взгляд, манящую походку, бархатный голос и безупречные манеры. Она может не промолвить ни слова, но при этом всем своим существом говорить о любви.

Встречая интересного мужчину, она сразу же акцентирует на нем внимание, и у других представительниц слабого пола не остается ни единого шанса покорить его сердце. Сопротивление бессмысленно. Его манит к ней, словно магнитом. Даже грозный Лев идет к ней навстречу, покорно мяукая. Она может не быть красавицей с обложки, но ее огромные глаза поистине обладают гипнотическим эффектом. Под завораживающим взглядом жгучих очей мужчина полностью отдается во власть роковой соблазнительницы.

Ей не нравятся скучные партнеры. Если она отправляется в путешествие, вам придется заказать место в бизнес-классе ― на меньшее женщина Скорпион не согласна. Если вы считаете ее чрезмерно расточительной, ни в коем случае не показывайте этого, в противном случае она вас бросит. Это удивительно энергичная и инициативная особа. Она умеет усердно трудиться, но не прочь и хорошенько поразвлечься. Любому занятию она отдается со всей душой. Подобные излишества пленяют, но быстро изматывают. Скучать с ней вам точно не придется, но вам захочется спокойствия, размеренной жизни.

Женщина Скорпион ответственно подходит к вопросу любовных отношений. Так же, как и мужчина, родившийся под этим зодиакальным созвездием, она невероятно страстная, порывистая. Она любит жизнь во всех ее проявлениях, неважно, есть рядом партнер или нет. Именно поэтому мужчины не могут оказать ей сопротивления ― они хотят, чтобы она покорилась им. Но даже если план по укрощению строптивой осуществится, они все равно не смогут до конца разгадать все тайны, сокрытые в той удивительной женщине.

Она будет преданной любовницей, которая будет вступаться за вас перед другими, бороться за вас изо всех сил, игнорируя мнение окружающих. Не сдавайтесь и не идите на попятную, в противном случае она направит свою неукротимую энергию против вас.

Близнецы 21 мая ― 20 июня

Мечтаете быть шейхом в гареме? Не стоит, если рядом с вами Близнец ― она способна заменить десяток женщин. Они будут просто не в состоянии конкурировать с ее мастерством. Подобно волшебному джину, она будет каждый раз представать перед вами в новом образе, вынуждая вас восторгаться ей, ощущать необычайное волнение и падать ниц перед ее чарами. Будучи остроумной и совершенно прелестной собеседницей, она может завладеть вниманием любого мужчины. Помимо этого, она обладает редким даром ― умением слушать, сопереживать, вникать в чужие проблемы. Вы можете поведать ей о своих планах, мечтах и страхах, и она непременно даст вам полезный совет. Некоторые считают неправильным попытки решать проблемы других людей собственными методами. Но Близнецов это не касается: они любят подвергать все тщательному анализу, устанавливать причины и следствия тех или иных поступков и давать ценные рекомендации.

У нее много приятелей, но, несмотря на это, она довольно равнодушно относится к продолжительной, более ответственной дружбе. Впрочем, она искренне старается радовать своих друзей. Она может вовремя поддержать, позвонить, сделать комплимент. Друзья находят ее очаровательной и добродушной особой, но никто не будет иметь прав на нее. Женщина Близнецы стремится всем нравится, но сама не всегда привязывается к людям. Она не любит, когда кто-то требует от нее слишком много внимания или пытается переложить свои проблемы на ее плечи.

У нее столько энергии, что она все время занята поисками новых выходов для нее. Она может сорваться с места в любой момент, толком не обдумав ситуацию, и часто также опрометчиво принимает судьбоносные решения. Она больше рассчитывает на свои рефлексы, нежели доводы здравого смысла.

Она не может долго заниматься одним делом, поскольку не терпит монотонности и склонна быстро переключать внимание. Свежесть, новизна ― вот, что интересует ее сильнее всего. В итоге она часто бросает дело на полпути. Она правда старается выполнить его, но у нее это не получается. Как только она оказывается на середине дороги, ей уже не терпится пойти какой-нибудь неведомой тропинкой, которая, по ее мнению, таит в себе много увлекательных приключений.

Из-за своей повышенной эмоциональности она может проиграть всю мелодию, в то время как другие успевают взять лишь первые аккорды. Ей с большим трудом удается подчинить себя одному чувству, так же, как и ограничить свою свободу одним партнером или одной сферой деятельности. Не стремитесь подчинить ее себе. Больше всего на свете она ценит независимость. Она искренне радуется, приезжая в любимый город, и так же искренне негодует, оказываясь в ненавистном месте. Ее отношение к людям идентично.

Большую важность для нее имеет интеллектуальная совместимость с партнером, ей необходимо равноправие в отношениях. Она скорее предпочтет быть бизнес-леди, нежели домохозяйкой. Но справедливости ради стоит отметить, что с любой ролью она справится превосходно. Правда, если будет действовать против своей воли, быстро потерпит поражение.

Женщина Близнецы часто затевает с мужчинами жестокие игры. Впрочем, обиженная сторона обычно спускает ей все с рук.

Те, кто сможет найти с ней общий язык, будут вполне удовлетворены. Не так уж легко отыскать женщину, способную стать настоящим украшением жизни. Она обворожительна, любит подразнить мужчину ― в общем, настоящая женщина.

Лев 23 июля ― 22 августа

Эта женщина ― словно дорогой товар в витрине бутика, глядя на который, прохожие разевают рот от восторга. Она украсит собой любое светское мероприятие. И пусть ей какое-то время придется находиться за кулисами, она все равно будет сиять яркой звездой, купающейся в овациях восхищенных зрителей. Мужчины боготворят ее ― она знает это, и ей нравится такое внимание. Сама она, кстати, влюбляется довольно редко. Можно даже сказать, что она в каком-то смысле продает удовольствие находиться рядом с собой, но плату берет не деньгами, а удовлетворенным самолюбием от мысли, что ей так дорожат.

Ей важно не просто играть значительную роль в жизни своего избранника, но быть для него единственной и неповторимой. Впрочем, к себе она менее строга, и подобных требований не предъявляет. Она высоко ценит независимость и возможность постоянно находиться в поисках очередной жертвы. Как правило, она не тратит на это много усилий ― мужчина сам с радостью идет в ее сети. Львицы ― охотницы номер один среди представительниц зодиакальных созвездий.

Она любит людей, но себя определенно любит больше. Ей нравится быть хозяйкой ситуации, слушать хвалебные оды в свой адрес. Она честолюбива, но не лишена доброты. Умеет сопереживать, но при этом воспринимает проблемы других людей только через призму собственного мировосприятия.

Она непредсказуема, заманчива, не отличается терпеливостью. Чувства ее, как правило, неглубоки. Она часто влюбляется, но любить по-настоящему не умеет. Женщина Лев никогда не покорится мужчине. Она с удовольствием будет брать в отношениях, но ничего не даст взамен.

Если интимная связь становится слишком удобной, Львица будет лениво потягиваться и воспринимать все происходящее в постели как само собой разумеющееся. В итоге пламя, которое он зажгла в партнере, погаснет. А если ее перестанут обожать, ее собственное влечение постепенно сойдет на нет.

Для того чтобы оставаться в тонусе, ей нужны перемены. Но перемены становятся непосильной задачей ввиду праздности Львиной натуры, вследствие чего она часто оказывается в тупиковой ситуации.

Она хранит верность тем, кто питает к ней нежные чувства, но если любовь к ней угасает, оставляет партнера. Нередко она становится частью любовного треугольника, в котором сталкивает лбами двух мужчин. Только нахождение в центре всеобщего внимания приносит ей истинное счастье. Если окружающие отказываются играть по ее правилам, себя она будет винить в этом в последнюю очередь. Она любит разыгрывать спектакли с трагическим заламыванием рук и морем слез. Подобные театральные действа ― вовсе не проявление ее настоящих эмоций, а игра на публику. Откровенно говоря, эта женщина сама любит создавать себе проблемы.

Будучи перфекционисткой, она нередко сталкивается с разочарованием. Порой она делает неправильный выбор в любви или отвергает ухаживания достойного человека из-за своих завышенных требований.

У нее есть поразительная способность провоцировать неудачи в собственной жизни. К финансовой стороне жизни она относится довольно легкомысленно. Зарабатывать не любит, зато любит тратить, причем на себя любимую. Ей нравится роскошное существование, поэтому в качестве партнера она выбирает состоятельного мужчину. Всегда потворствует своим капризам. Любит посещать дорогие салоны красоты, приобретать яркую одежду, носить шубы и ювелирные изделия. Одно из ее главных увлечений ― декорирование собственного дома. Она дарит дорогие презенты, организовывает светские рауты. Будучи великолепной хозяйкой, умеет принимать гостей (правда, к незваным гостям это не относится), окружив их лаской и заботой.

Женщины испытывают к ней откровенную зависть. Ну а как иначе, ведь лучшие экземпляры сильного пола вертятся вокруг нее. Ей нравится мужское общество, восхищенные взгляды. Чтобы потешить собственное самолюбие, она готова флиртовать с каждым.

Партнер Львицы, однако, должен всячески демонстрировать глубочайшую привязанность к ней. Несправедливо, скажете вы? Несомненно. Но если вы хотите добиться расположения этой дамы, придется играть по ее правилам.

Водолей 20 января ― 18 февраля

Этой женщине не нравится, когда ее воспринимают как объект страсти. У нее высокая планка, и она требует от мужчины уважения к своей персоне.

Она не выносит, когда ее торопят. Рассчитываете получить интимную связь на первом свидании? Не в этом случае. Вам придется доказать искренность своих чувств, прежде чем эта женщина ляжет с вами в постель. Она интеллектуалка, но при этом невероятно чувственна.

Она коммуникабельна, обожает вечеринки и встречи с друзьями. Открытая, совершенно не умеет обманывать. Если она по-настоящему любит кого-то, то распахивает душу перед этим человеком, причем зачастую довольно неуместно.

Эта женщина принимает активное участие в жизни других людей. Любит давать «бесценные» рекомендации. Может работать на чисто мужских должностях, нередко занимает высокий пост.

Она обожает ставить перед собой цели и добиваться их. Она уверена в собственных силах, знает, что ей все по плечу.

Она умеет сопереживать, но при этом не требует того же от окружающих. Она настолько погружен в работу, что порой забывает о людях, ради чьего блага старается. Женщина Водолей всегда отстаивает свои убеждения. Если ее план потерпит фиаско, она не впадет в уныние, а предпримет еще одну попытку. Неудачи мотивируют ее сильнее, чем успех.

Несмотря на очарование и изобретательность, она может быть удивительно упрямой. К примеру, она интересуется оккультными науками, и разубедить ее вам не удастся. Она эстет по натуре ― любит красоту во всех ее проявлениях. Хотите завоевать ее расположение? Чаще говорите, какая у нее великолепная фигура. Ей нравится, когда ее ценят. Она необычайно чистоплотна. После бурной ночи, когда вам лень даже ногой пошевелить, она вскочит и начнет поправлять простынь. Иногда она бывает раздражительной, любит поворчать.

Есть в ней и другие минусы ― расточительность и любовь к несколько экстравагантным личным удобствам. Конечно, она не считает это минусом. Женщина Водолей не понимает людей, которые думают только о деньгах, она считает их мелочными и недалекими. Она ценит разве только то, что можно купить на деньги. И эта женщина пойдет на все, чтобы достичь желаемого

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на funnymom.ru