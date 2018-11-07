Законы жизни: принцип бумеранга для каждого Знака Зодиака

07.11.2018 08:30

Все, что мы делаем, имеет значение. Все плохое обязательно возвращается, но для каждого Знака Зодиака этот принцип работает в разных областях жизни в виду различных интересов и взглядов на жизнь.

У каждого Знака Зодиака свои пороки и слабости, которые заставляют проверять и убеждаться в стопроцентной работе принципа бумеранга снова и снова. Большинство людей встает на одни и те же грабли постоянно. Этого, к сожалению, нельзя изменить. Такова наша природа.

Овен

Овнам бумерангом возвращаются их слова, за которыми они редко следят. С одной стороны, это хорошо, что они такие честные, но, с другой стороны, это разрушительно для них. Бывает так, что нужна помощь коллеги, а он припоминает Овну его обиду. О помощи Овны редко просят, но в жизни бывает все. Тут-то их бумерангом по голове и шлепает.

Телец

Тельцы слишком высокого мнения о себе, поэтому судьба возвращает им их самолюбие в форме любовных неудач. Почти все Тельцы думают, что идеальны, поэтому часто творят беспредел в отношениях. Это крайне негативно сказывается на их личной жизни.

Близнецы

Близнецы не ценят того, что для них делают другие, поэтому часто остаются в одиночестве. Их легкомыслие и полный пофигизм к тем, кто спасает им жизнь, любит их и ухаживает за ними — вот, что постоянно летит к ним бумерангом, забирая друзей и любимых людей, а с ними и удачу.

Рак

Проклятие Раков, которое никогда их не отпускает — это манипуляция. Они любят, когда все под их контролем, поэтому звезды делают зачастую так, что в их жизнь приходит хаос, который уничтожает их хорошее настроение, забирая нервы.

Лев

Львы думают только о себе и о своей семье, наплевательски относясь ко всем вокруг. Для них мир крутится по особой орбите, центром которой являются они сами. Когда это касается близких людей, они уходят от Львов. Друзей у Льва мало — одни притворщики и лицемеры — что делаешь, то и получаешь. Это эгоистичный Знак, который окружен такими же людьми, как он сам.

Дева

Дева постоянно сомневается во всем и постоянно думает о плохом. Такого Вселенная не прощает ни одному Знаку Зодиака, лишая его удачи. Беспричинный негатив возвращает по принципу бумеранга вполне причинные неудачи в любви, делах, финансах.

Весы

Весы слишком беспечны, поэтому в их жизни всегда много трудностей. Они редко ходят в врачу, не следят за тем, сколько тратят, неправильно питаются. Потом они удивляются, почему у них мало денег и плохое самочувствие.

Скорпион

Скорпионы любят интриги, манипуляции и легко перестают общаться людьми, которым нравятся. Именно поэтому у них за спиной часто сплетничают. Именно поэтому звезды и Вселенная окружает их проблемами, лишая способности определять хороших и плохих людей.

Стрелец

Стрельцы чересчур бестактны и свободолюбивы. Создается впечатление, что они думают только о себе. Они обожают, когда их называют победителями, поэтому готовы пойти на все ради первого места. Принцип бумеранга для них оборачивается постоянными мелкими и назойливыми проблемами.

Козерог

Козероги любят разыгрывать из себя королей мира. Они чрезмерно серьезны, поэтому это возвращается к ним бумерангом в виде курьезных неприятных ситуаций, из-за которых все смеются над ними. Это бывает редко, но метко.

Водолей

Водолеи мнят себя героями, которым суждено спасти мир от бед и катаклизмов. Они пытаются привнести в мир свои мысли, навязать их другим людям и сделать это истиной, за что судьба их сурово наказывает семейными проблемами и нежданными проблемами — их часто бросают даже лучшие друзья.

Рыбы

С Рыбами все предельно просто — они мечтатели, которые живут лишь мыслями о прекрасном. Им не хватает серьезности, поэтому наказывают сами себя, ведь мало кто воспринимает их всерьез.

Чем больше мы показываем свой характер, тем чаще получаем пощечину от госпожи судьбы. Многим людям этого просто не понять, а другим просто не хочется понимать. Суть человека такова, что он всегда гнет свою линию и не изменяет принципам, заложенным родителям и Вселенной. Так или иначе, но жизнь без трудностей — не жизнь

Источник: dailyhoro.ru



