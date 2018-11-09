- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Законы жизни: принцип бумеранга для каждого Знака Зодиака08:30
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Известный астролог дала прогноз для России и Украины на 2019 год10:05
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Психопаты, садисты и убийцы: самые опасные знаки Зодиака14:35
Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой
Порой мы замечаем, что у некоторых Знаков Зодиака энергетика будто бы преобладает над нашей. И конечно, хочется и узнать силу своего Знака, и найти чужие слабости.
Секрет в том, что энергетика может быть очень разной. Разделяясь на четыре стихии, Знаки Зодиака по-разному несут ее мощь.
Огненные Знаки
Представители огненных Знаков отличаются импульсивностью и крайне высокой энергией. Они активны, страстны по натуре и чаще всего оказываются в центре внимания. Общее их качество — стремление к лидерству. Поскольку у огненных Знаков энергетика очень активная, ее порой необходимо чистить.
Овен: пожалуй, самые активные из огненных Знаков Зодиака. Их энергетика по сути неугасаема. Они родились лидерами.
Лев: мягче Овнов, отличаются большей методичностью. Управляются Солнцем, и традиционно считается, что их спутник — это удача.
Стрелец: их энергетика не равномерна: обычно они могут неожиданно вспылить и также неожиданно остыть. Но они всегда бьют четко в цель.
Земные Знаки
В плане активной энергии они уступают огненным Знакам. Но Знаки земли реабилитирует то, что они добиваются всего постепенно и упорно, что порой делает их в глазах других крайними упрямцами. А причиной всему оказывается их ровная и сбалансированная энергетика.
Телец: они заметнее остальных притягивают семейное благополучие и стабильность, хотя порой обладают взрывным характером. Их сила — в надежности.
Дева: не даром рядом с этим Знаком в зодиакальном кругу находятся Весы: это очень напоминает богиню справедливости Фемиду. Они действительно справедливы и крайне трудолюбивы.
Козерог: пожалуй, у представителей данного Знака больше других в этой группе проявлено качество лидера, пусть оно иногда подразумевает и скрытое лидерство. Перфекционисты по натуре, они не останавливаются перед достижением цели. Порой им не хватает удачи, но есть несколько методов, благодаря которым можно настроить себя на положительный день.
Воздушные Знаки
Можно сказать, что представители этой стихии олицетворяют собой мышление и интеллект в чистом виде. Во многом они непостоянны и неуловимы. Их направление — это новаторство, идеи и дипломатичность.
Близнецы: всегда удивляют своими мыслительными способностями и нередко проявляющимся умением выполнять несколько дел одновременно. Порой кажется, что рядом с вами не один человек.
Весы: высшее проявление красоты и мудрости, приправленное артистизмом. Весы лучше других умеют быть беспристрастными и рассматривать ситуацию максимально полноценно. До тех пор, пока не задеты их чувства.
Водолей: у представителей данного Знака крайне нестандартное мышление, они — движущая сила прогресса. Их непрактичность может раздражать, но во многом именно благодаря Водолеям в мире происходит обновление.
Водные Знаки
Представители этой стихии настолько глубоко чувствительны, что мало кому это вообще снилось. Их способность — это прекрасно ориентироваться в мире человеческих чувств и эмоций, при этом они обладают умением уживаться в сложнейших ситуациях. Они лучше всего чувствуют энергетику других людей и отличаются эмпатией. Это помогает им располагать к себе собеседника, а если нужно — и ударить в самое чувствительное место, подобрав верные слова.
Рак: энергетика направлена на защиту. Она действует постоянно: в первую очередь его непробиваемая скорлупа оберегает самого Рака, а при экстренных ситуациях он способен эффективно защитить близких.
Скорпион: это — самый пробивной из всех Знаков воды и при том совершенно неуправляемый. Вся его энергетика направлена на разрушение. Более того, они способны как никто эффективно хранить замыслы и маскироваться.
Рыбы: часто говорят, что представители данного Знака склонны обладать паранормальными способностями. Они лучше всего сливаются с имеющейся обстановкой и ситуацией, а также глубоко понимают на интуитивном уровне чувства другого человека.
Чтобы правильно использовать свою энергетику, вы можете не только узнать из гороскопа верное направление, но и привлечь силу камней: они станут для вас настоящими талисманами и принесут счастье
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, энергетика, знаки Зодиака
- Премьер в упор не видит долгов, а шахтеры - денег
- Министерство энергетики составит карту угольной промышленности
- В "Укренерго" розповіли, коли почнуть відключати світло
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей
- Донецкая область пытается обеспечить себя электроэнергией
- Названы три технологии в сфере энергетики, которые смогут изменить наш мир
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- В Мариуполе пенсионерка повесилась из-за отказа в субсидии11:15
- Оккупационные «власти ДНР» из-за выборов отменили занятия в школах11:00
- Замороженная ситуация: Что планирует Россия после «выбров» в «Л-ДНР»10:01
- Донецк: пожар в районе стадиона «Шахтер». Валит дым09:31
- Вооруженный бунт зеков в колонии: 27 трупов и спецназ14:15
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Масштабный сбой в ПриватБанке оставил украинцев без денег13:15
- "Нас разнесут, "Мертвая рука" бесполезна", - в российском Генштабе рассказали печальную правду о ядерной мощи РФ 13:00
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- Поклонники «Ералаша» оплакивают любимую звезду12:30
- Украинцы могут лишиться работы из-за повышения зарплат12:15
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями