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Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы
Существуют пары, которым суждено быть друг с другом. Как масло и хлеб, мед и молоко, небо и звезды. Эти пары пройдут вместе сквозь любые конфликты и всегда поддержат друг друга в плохие времена. Вот какие знаки Зодиака идеально совместимы друг с другом:
Овен (21 марта — 19 апреля) и Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Овен — динамичный, жесткий и мотивированный. Рыбы — чувствительны, сложны и интуитивны. Когда они объединяются, они отдают друг другу то, в чем больше всего нуждаются.
Рыбам нужен кто-то стабильный, на которого они могут положиться. Овну же необходим тот, кто напоминал бы ему о простых вещах.
Эти два знака хорошо дополняют друг друга. Когда они вместе, их химия неоспорима.
Овен напомнит Рыбам об их обязанностях, в то время как Рыбы позволят Овну насладиться аоматами роз, а не только увлекаться их насущными делами.
Лев (23 июля — 22 августа) и Весы (23 сентября — 22 октября)
Лев — социальный, яркий и обожающий внимание. Весы — изящны, дружелюбны и общительны. Когда эти две пары сходятся, из них выходит идеальная пара.
Они ведут бесконечные разговоры обо ВСЕХ. Лев любит вежливых и приятных Весов, а Весы поглощены ослепительной харизмой Льва. Им хорошо вместе.
Дева (23 августа — 22 сентября) и Водолей (20 января — 18 февраля)
Дева — наблюдательна и трудолюбива. Водолей — прогрессивен и оригинален. Эти два знака вдохновляют друг друга мыслить по-разному.
Когда они вместе, они будут смотреть документальные фильмы, прослушают подкасты и расскажут обо всех интересующих их темах.
Эти двое точно знают, как взаимодействовать друг с другом. Они хорошо ладят друг с другом, поэтому у них есть все шансы пробыть вместе долгое время.
Близнецы (21 мая — 20 июня) и Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Близнецы и Стрельцы любят свободу и приключения. Эта пара НИКОГДА не заскучает друг с другом. Они будут постоянно инициировать приключения и занимать мысли друг друга.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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