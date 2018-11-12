Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи

12.11.2018 08:30

В начале каждого нового года мы верим, что в грядущие двенадцать месяцев наша жизнь обязательно изменится в лучшую сторону. 2019 год — не исключение. Уже сейчас многие люди задаются вопросом о том, что ожидает их в ближайшем будущем. В предсказаниях на 2019 год астрологи и провидцы заверили, что для некоторых из нас предстоящий год будет напряженным. Астрологи рассказали о том, к каким трудностям нужно готовиться и чем опасен год Желтой Свиньи.

Чтобы составить полную картину предстоящего года, необходимо опираться на характеристику и особенности нового покровителя. В 2019 году на смену Желтой Собаке придет Желтая Земляная Свинья, что несомненно скажется на всех сферах нашей жизни.

По своей природе Свинья — очень доброе и миролюбивое животное, но при этом очень хитрое и изворотливое. Астрологи утверждают, что новая покровительница сможет вернуть мир в жизнь многих людей и помочь им исправить ошибки, допущенные в 2018 году. Однако не все так радужно, ведь Свинья бывает агрессивной и непокладистой.

Помимо положительных качеств, Свинья славится страстью к расточительству и меркантильностью, что может повлечь серьезные проблемы и неприятности. В 2019 году следует осторожнее обращаться с деньгами и заранее планировать дорогостоящие покупки. Хотя покровительница и не желает вам вреда, все же ее любовь к красивым и шикарным вещам может пересилить любые другие чувства. Многим людям это грозит финансовыми трудностями и долгами.

Чрезмерная любовь к деньгам — еще одно качество, которое может навредить вам в 2019 году. Экономия пойдет на пользу только в том случае, если вы отказываете себе в бесполезных покупках. Но если желание сэкономить перерастет в жадность и алчность, то вас ожидает тяжелый год.

Доверчивость новой покровительницы также не пойдет людям на пользу. В 2019 году астрологи настоятельно рекомендуют никому не рассказывать о своих планах и намерениях, чтобы завистники не смогли помешать вам достичь целей. Люди, которые настолько же доверчивы и открыты, как Желтая Свинья, могут стать жертвами мошенников и аферистов, а это может обернуться крупными денежными потерями или даже проблемами с законом.

В 2019 году покровительствующей стихией останется Земля — символ благополучия и изобилия. Но при этом стихия Земли непостоянна и неустойчива, поэтому грядущий год сулит людям как взлеты, так и падения. Астрологи советуют всегда быть начеку и обращать внимание на знаки судьбы, чтобы знать о предстоящих переменах. В некоторых ситуациях не стоит прислушиваться к чужим советам, чтобы не совершить грубых ошибок. Лучше положиться на интуицию или свой опыт.

Влияние желтого цвета также скажется на жизни многих людей. Несмотря на то, что он считается символом счастья, благополучия и положительных эмоций, воздействие его сильной энергетики может отразиться на здоровье.

Это особенно касается тех, кто часто нервничает или страдает от хронических заболеваний. В 2019 году астрологи советуют тщательно следить за переменами в своем организме и избегать опасных факторов, которые могут ослабить иммунитет.

2019 год обязательно принесет вам счастье и удачу, но для этого необходимо торжественно встретить новую хозяйку и показать, что вы старательно готовились к ее приходу.

Источник: https://from-ua.com