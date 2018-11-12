Названы три самых сексуальных знака Зодиака

12.11.2018 07:07

Сексуальное притяжение - важная составляющая любых близких отношений, но порой бывает, что некоторым людям чрезвычайно сложно в определенный момент настроиться на нужный лад и произвести впечатление на объект обожания.

При этом, другим же совершенно не составляет труда расположить к себе любого представителя противоположного пола и несколькими обыкновенными жестами разжечь в нем огонь страсти. В чем же заключается их секрет?

В действительности на сексуальность человека влияет огромное количество факторов, в том числе и принадлежность к конкретному созвездию. OBOZREVATEL предлагает узнать тройку самых сексуальных знаков Зодиака, которые пользуются успехом у потенциальных партнеров и с легкостью могут буквально "затащить в постель" любого, кто им приглянется.

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака Зодиака сочетают в себе качества, которые, казалось бы, являются совершенно противоположными друг другу. Их характер всегда многогранный, посему они могут завоевать симпатию практически каждого человека. Особенностью характера Тельцов является гармония чувственности, упрямства и хладнокровия, посему их сексуальный гороскоп всегда будет необычным и насыщенным. Благодаря этому они всегда могут точно вычислить потенциальную жертву, обольстить и соблазнить ее без особого труда, а затем смело наслаждаться достигнутым результатом, при чем он почти всегда будет долгосрочным.

ДЕВА

Как самые сексуальные знаки Зодиака, вернее одни из них, Девы с легкостью привлекают к себе внимание противоположного пола, и даже если сперва вы даже не расцениваете этого человека как потенциального партера, рано или поздно будете вынуждены сдаться. Девы - тонкие натуры и прирожденные психологи, они всегда знают, что от них хочет услышать объект симпатии. а когда лучше промолчать. Представители этого знака могут также мастерски "запудрить мозг" виртуозными комплиментами, от которых растает буквально каждый. Однако, все же, стоит отметить, что сами Девы не часто пользуются тем потенциалом, который подарили им звезды.

СКОРПИОН

Скорпионы - самый страстный, сексуальный и притягательный знак Зодиака. Они словно манят к себе одним только взглядом, перед которым нереально устоять. Несмотря на то, что представители этого знака также считаются весьма коварными и могут достигать своей цели с помощью хитрости или другого "секретного оружия", при этом Скорпионы - очень горячие и искренние натуры. Безусловно, если им кто-то понравился - в скором времени этот человек будет фактически у ног Скорпионов, с радостью исполняя все их прихоти и капризы. Но, отметим, если чувства взаимные - они будут прочными и настоящими, а также доставят неимоверное наслаждение обеим сторонам.

Источник: https://from-ua.com