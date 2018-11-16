Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола

16.11.2018 17:20

В 2019 году Свинка будет учить нас оптимизма, гуманности и искренности

До Нового года осталось чуть больше месяца, снег уже лежит, а витрины магазинов начинают пестрить праздничным убранством. Поэтому подготовка к новому этапу нашей жизни уже не за горами.

Каким будет 2019 Новый год

5 февраля 2019 года во время Лунного Нового года и Китайского Нового года обретет силу Желтая Земляная Свинья. А это значит, что год будет веселым и добрым, как и ее символ добрая хрюшка.

Свинья — это в первую очередь символ оптимизма и доброты, искренности и трудолюбия. Символ года обещает нам спокойный и приземленный период. Желтый цвет также связан со стихией Земля.

В 2019 году Свинка будет учить нас оптимизма, гуманности и искренности. Но в то же время придется потрудиться, поскольку символ года не любит халявщиков и хитрецов.

Год будет особенно удачным для оптимистичных, искренних и добрых людей. Если же вы будете грустить, то все богатства и радости пройдут мимо вас.

Желтая свинья обещает улучшение финансовых дел в 2019 году, поэтому важно встретить год со всей символикой и атрибутами. Свинья подсказывает, что нужно быть доброжелательными ко всем, а трудиться на благо своей семьи. Тогда в 2019 году вы будете успешными и богатыми.

Как подготовиться к Новому 2019 году

Чтобы год был удачным, Новый год нужно встретить очень весело, в шумной компании друзей. Нельзя в этот Новый год грустить и тем более пребывать в одиночестве.

Лучше всего организовать юмористический вечер, чтобы он был веселым и оптимистичным. Можно встречать Новый год с семьей, но все же нужно сделать так, чтобы это был веселый и интересный праздник.

Очень важно делать щедрые подарки друг другу и не скупиться на дорогие сюрпризы.

Как украсить елку на 2019 год

Елка на Новый 2019 год должна быть очень нарядной, блестящей и светящейся. Лучшие цвета для елки — золотистый, желтый, коричневый. Можно также использовать и другие цвета: зеленый, коричневый. Елка должна буквально ломиться от украшений, игрушек и гирлянд. В этом году праздничное дерево может быть действительно волшебным.

Блюда на праздничный стол

Поскольку Свинка достаточно щедрая и расточительная, то празднество должно быть роскошным, нарядным, а стол должен ломиться от разных вкусностей.

Важно, чтобы на праздничном столе не было блюд из свинины. Поэтому можно заменить их птицей, рыбой или говядиной. Следует приготовить много салатов, поскольку Свинка любит овощи. Кроме того, на столе должно быть много фруктов, пироги и ягодная выпечка.

Блюда могут быть традиционными, поскольку Свинка не очень прихотлива в питании. Салфетки следует выбрать желтые, коричневые или золотистые под цвет года.

Что надеть на Новый 2019 год

Если в год Собаки нужно было одеваться скромно и недорого, то в год Свиньи важно выглядеть роскошно. Ваш наряд должен быть очень яркими, светящимся, праздничным и нарядным. Женщины могут выбирать длинные или короткие платья расшитые камнями и пайетками.

Обязательно нужно позаботиться о том, чтобы у вас была шикарная прическа, яркий макияж и роскошные украшения. Туфли и сумочка также должны быть очень нарядными и красивыми. Это поможет вам быть успешными целый год.

Мужчинам стоит встретить Новый 2019 год в солидных туфлях, костюме подороже и с модной укладкой. Таким образом вы притянете к себе успех и богатство на целый год.

Источник : https://www.segodnya.ua