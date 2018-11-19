- Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы21:15
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Названы три самых сексуальных знака Зодиака07:07
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Как стареют знаки Зодиака18:33
Важные годы в жизни каждого знака зодиака
Замечали ли вы, что некоторые периоды жизни были важными и запоминающимися, тогда как другие прошли незаметно и никак не повлияли на вашу судьбу?
Узнайте, какие годы для вашего знака зодиака являются по-настоящему значимыми, пишет fabiosa.
Овен
Основные повороты судьбы и важные периоды в жизни приходятся на более зрелые годы, после 35 или даже 40 лет. Судьбоносным возрастом астрологи считают 15, 19, 30, 35, 40 лет. После сорока – это 45, 57, 60, 66 и 67 лет. При этом хороших событий будет больше, чем плохих.
Телец
Бурные молодость и юность могут принести Тельцам немало проблем. Более благоприятный период наступает после 40-45. Ну, а важными годами, которые ведут к настоящим переменам, для этого знака зодиака будут 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60, 64.
Близнецы
Близнецы имеют огромный энергетический потенциал, и потому даже самые неспокойные годы они будут переживать со свойственной им стойкостью. Обратить внимание нужно на круглые даты – 10, 20, 30, 40, 50. И, кроме того, на 64-й, 70-й и 80-й годы жизни. Именно тогда с Близнецами может случиться что-то по-настоящему важное и значимое.
Рак
Пора перемен наступает для Раков после 30. Многие вещи тогда теряют для них свою ценность. Особые годы для этого знака – 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75. Сначала эти периоды будут связаны с событиями в личной жизни, а уже после 30 важные события будут касаться карьеры и других вещей.
Лев
А вот этот знак готов к переменам, какими бы они ни были. Львы стойко переносят все повороты судьбы благодаря своей гибкости и правильному мышлению. Годы, которые станут особенными и важными для Львов, — это 19, 36, 40, 57, 60, а также 67.
Дева
Основные перемены в жизни Дев будут заключаться в смене работы и достижении профессиональных целей. Важные моменты их жизни выпадают на 16-й, 21-й, 24-й и 32-й годы жизни. После 40 повороты судьбы могут произойти на 41-ом и 50-ом году.
Весы
В жизни Весов будет необычайно много поворотов судьбы и действительно значимых и важных дат. Принимайте все, что с вами случается, с благодарностью. Обратите внимание на такие годы своей жизни: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 и 72.
Скорпион
Основная борьба в жизни Скорпионов, как это не удивительно, происходит с самими собой. Переоценка ценностей и что-то важное в их судьбе будет происходить на 15-ом, 25-ом, 30-ом, 45-ом и 50-ом году их жизни. Позже повлияют на судьбу Скорпионов периоды, когда им будет 64 и 70.
Стрелец
В каждый свой особый год Стрельцы будут получать какой-то опыт. Иногда горький, иногда нет, но несомненно важный для всей их дальнейшей жизни. Особые годы для них – 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57 и 75.
Козерог
Перемены в их жизни могут застать Козерогов врасплох. Они должны научиться быть более гибкими и открытыми для всего, что приходит в их жизнь. Для них важно знать, какие периоды будут решающими, тогда они могут подготовиться к этому хотя бы морально. Важные годы для них – это 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50, 57.
Водолей
Водолеи могут даже не придавать значения тем событиям их жизни, которые на самом деле влияют на всю судьбу. Их особые годы – 12, 22, 24, 32, 42, 48. Кроме того – 50, 64 и 72. Обращайте на это внимание, ведь ваш знак зодиака, как никто другой, способен взять жизнь в свои руки и изменить в ней буквально все.
Рыбы
Рыбы очень эмоционально реагируют на любые перемены, даже если они к лучшему. Важные периоды жизни, в которые произойдут решающие для этого знака события: 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52, 60.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Новый председатель Донецкого областного совета - Андрей Шишацкий
- Губернатор Донецкой области агитировать за себя будет в отпуске
- Гороскоп на 3 июля 2018 года
- Бесплатные зонтики от Партии регионов стали причиной драки (ВИДЕО)
- Выборы мэра Енакиево. Президент сказал - земляки выполнили
- В Партии регионов "предельно удивлены" действиями Кокса и Квасьневского
- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»21:30
- Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах20:38
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
- Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»18:20
- В центре оккупированного Донецка боевики перекроют движение автомобилей: ходит только общественный транспорт 17:30
- Где дают кредит без работы17:23
- Часть ОРДО временно останется без телевидения17:03
- "ДНР" хочет отбирать квартиры украинцев в оккупированном Донецке: Ходаковский рассказал, у кого заберут жилье16:45
- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м21:51
- Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»21:30
- Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы21:15
- "Зимнее безобразие" продолжается: регионы Украины попали в зону мощного циклона – появился прогноз на ближайшие дни20:51
- Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах20:38
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы20:05
- Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз" 19:48
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО