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Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим
Никто толком вам не скажет, почему откровенно некрасивая и неухоженная женщина меняет мужчин как перчатки, а вы, такая умная, симпатичная и самостоятельная, испытываете проблемы в личной жизни, пишет lifter и Relationship Rules.
Давайте посмотрим на рейтинг любовниц по знаку Зодиака. Может, что-то все-таки проясниться.
1) Стрелец.
Женщины Стрельцы - прекрасные боевые подруги. Все, что попадается к ним в руки, они пытаются улучшить, в том числе и мужчин. Если вам попадется Стрелец, вас ожидает полный апгрейд - в её руках вы станете лучшей версией себя самого.
Она очень бескорыстный и щедрый человек, которая потребности других ставит выше своих собственных.
2) Рыбы.
Сначала женщина Рыба может показаться вам стеснительной и зажатой. Поверьте: эта книга стоит того, чтобы её прочитать. Она - надежный и верный партнер, вы всегда можете положиться на неё, доверить ей свои самые заветные мечты и тайны.
Она прекрасно разбирается в людях и буквально читает ваши мысли. Именно поэтому женщина Рыба всегда осторожно высказывает свое мнение - чтобы никому не сделать больно.
3) Козерог.
Женщина Козерог никогда не включит заднюю в отношениях. Если она решила связать с вами свою жизнь, считайте - это навсегда. Сложно найти более преданного и верного партнера. С ней трудно бывает ужиться - она по природе своей перфекционист и невротик.
Но вы никогда не пожалеете, что судьба свела вас вместе. Ваша жизнь обретет смысл только после встречи с ней.
4) Весы.
Знакомство с Весами всегда сулит удачу. Весы - беспроигрышный вариант. Это один из самых искренних знаков Зодиака. С ними весело и легко, Весы всегда на позитиве, им хочется, чтобы все люди вокруг были такими же счастливыми.
Тем не менее, контролируйте свой язык рядом с Весами. Их легко обидеть, даже самое безобидное замечание может задеть такую женщину.
5) Близнецы.
В женщинах Близнецах положительных и отрицательных качеств примерно поровну. С ней вам некогда будет грустить и скучать, но характер у неё не такой простой, как кажется на первый взгляд.
Большую часть дня женщина-Близнецы веселая, заботливая, спокойная. Но у Близнецов есть и темная сторона - её тщательно скрывают от посторонних глаз. До поры до времени.
6) Водолей.
Женщина Водолей не претендует на звание лучшей жены, подруги и мамы, но у нее есть свои преимущества. Она - крепкий среднячок. Ничего выдающегося. С ними можно найти общий язык и даже построить крепкие отношения.
Но все может испортить их эксцентричный характер. Их спокойствие обманчиво. С ними вам не будет скучно.
7) Львы.
Девушка Лев - не самый удачный вариант на роль подружки. Помните: у нее завышенная самооценка, а значит и требования к потенциальному кандидату в мужья тоже завышены.
Они будут ждать от вас ярких романтических поступков - как в лучших фильмах о любви. Чтобы угодить им, придется попотеть. При этом не ждите мгновенного результата.
8) Раки.
Женщины Раки - добрые и отзывчивые барышни. Они очень чувствительны, их легко задеть и ранить, слезы для них - обычное дело. Такое поведение может отталкивать окружающих.
Эти женщины скрытны и замкнуты, им сложно кому-либо довериться - у них очень хрупкое сердце, тонкая душевная организация и сложный внутренний мир.
9) Тельцы.
Строить отношения с женщиной Тельцом - испытание не для слабонервных. У Тельцов отношения, семья, любовь занимают предпоследнее место в списке главных жизненных приоритетов.
Они могут с легкостью и без сожаления распрощаться с партнером после 10 лет брака. Будьте осторожны с ними!
10) Овны.
Напористая. Вот как можно охарактеризовать девушку Овна одним словом. Ей нужно все и сразу. Такой подход отпугивает людей, особенно тех, кто не готов на первом же свидании говорить о будущей свадьбе и детях.
Овны очень упрямы. За ними сложно угнаться. Они хотят получить от жизни все, даже если вам это не нравится.
11) Девы.
Женщины Девы - очень привлекательные и сексуальные барышни. Но им очень трудно угодить. Они чрезвычайно требовательны - к себе и к своему партнеру. Девы способны женить на себе кого угодно - им нужно перейти на новый уровень отношений, а значит придется идти в ЗАГС.
Девы всегда предельно честны, иногда даже чересчур - своей честностью они способны ранить близких. Не связывайтесь с Девами - поберегите свою самооценку.
12) Скорпионы.
Остерегайтесь женщин, родившихся под знаком Скорпиона. Бегите от них куда глаза глядят. Как только начнете влюбляться в Скорпиона, вспомните: они наплевательски относятся к людям и их чувствам.
Им нравится всё и всех контролировать, от них веет холодом и отчаянием. Согреться вам помогут только объятия Стрельца.
Теги: Донбасс, гороскоп, любовь, отношения, любовница, знаки Зодиака
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